ภาคธุรกิจขนส่ง เห็นด้วยรัฐบาลเลื่อนเปิดเมืองหัวหิน เร่งดันมาตรฐานรถรับจ้างในพื้นที่

ประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (23 ก.ย.) ที่ศูนย์อาหารแพไม้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ สิริเพชรเกษม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ร่วมกันให้ความรู้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ประเภท ยานพาหนะ หรือ มาตรฐาน SHA และ SHA PLUS+ ให้กับผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่อำเภอหัวหิน ได้แก่ รถแท็กซี่ส่วนบุคคล รถสามล้อหรือรถตุ๊ก ๆ และรถสี่ล้อเล็ก จำนวนกว่า 200 คน เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเมืองหัวหิน ตามแผนดำเนินการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของรัฐบาล และโครงการ หัวหินรีชาร์จ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการให้บริการตามวิถีใหม่ หรือ NEW NORMALมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยประเภทยานพาหนะ นอกเหนือจาการรักษาระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้ว จะมีมาตรฐานเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิของคนขับรถ และผู้โดยสารทุกครั้ง การเช็คอินด้วยแอพไทยชนะ การจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสาร เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดยานพาหนะทุกครั้งหลังให้บริการ โดยเฉพาะจุดสัมผัส รวมทั้งเพิ่มบริการชำระเงินออนไลน์เพื่อลดการสัมผัส เป็นต้นนายกิตติพงษ์ สิริเพชรเกษม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ กล่าวว่า ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ ในอำเภอหัวหิน มีกลุ่มลูกค้าหลักนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกเมือปี 2563 เป็นต้นมา ธุรกิจรถรับจ้างวสาธารณะก็ได้รับผลกระทบโดยตรง การท่องเที่ยวที่หยุดชะงักจากการล๊อคดาวน์ในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้รถรับจ้างสาธารณะลดลงกว่า 80 % จากเดิมที่มีรถรับจ้างสาธารณะทุกชนิดถึง 700-800 คัน ตอนนี้เหลือรถรับจ้างสาธารณะที่ยังออกวิ่งให้บริการหลักสิบคันเท่านั้น บางรายจอดรถไว้นิ่ง หรือบางรายก็ต้องหันไปทำอาชีพอื่นภายหลังรัฐบาลมีแผนดำเนินการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยอำเภอหัวหิน(ต.หนองแก ต.หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในแผนการเปิดประเทศ ระยะที่ 2 รวมกับอีก 4 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่(อ.เมือง อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า), ชลบุรี(พัทยา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ), เพชรบุรี(ชะอำ) ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มมีความหวังอีกครั้ง และมีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 70% ส่วนที่เหลืออยู่ระว่างรอคิวในระบบ และรอรับวัคซีนเข็ม 2 ในส่วนของรถที่ให้บริการจะต้องมีมาตรฐานเพิ่มเข้ามา ตามมาตรฐานของสาธารณสุข SHA และ SHA PLUS+ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ และปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ ซึ่งจะต้องผลักดันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด ททท.ได้เสนอให้มีการเลื่อนแผนเปิดประเทศ 5 จังหวัดออกไปจากวันที่ 1 ตุลาคม เป็น วันที่ 1 พ.ย. เพื่อให้ทุกพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนให้ได้ครบโดสเป็นสัดส่วน 70% ก่อน ประกอบกับขณะนี้การระบาดของโควิด-19 ในประเทศยังไม่คงที่แน่นอน ในเรื่องนี้มองว่า เป็นเรื่องที่เห็นด้วยการยืดระยะเวลาออกไปจะทำให้ในแต่ละพื้นที่มีความพร้อมด้านการฉีดวัคซีนมากขึ้น และให้ตัวเลขโควิด-19อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ สำหรับอำเภอหัวหินเอง แม้ตัวเลขการฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว แต่ล่าสุดยังพบการคลัสเตอร์การระบาดในพื้นที่อยู่ การยืดระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน หรือ 1 เดือน จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของต่างประเทศที่นิยมเดินทางมาประเทศไทย อีกทั้งขณะนี้แม้จะยังไม่ถึงการเดินเหน้าแผนเปิดประเทศ แต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหินกันคึกคักมากขึ้น