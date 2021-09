‘VIPA’ จิ๊กซอว์ใหม่ Thai PBS ลุยตลาด สตรีมมิ่ง

การตลาด - โลกเปลี่ยน พฤติกรรมคนดูทีวีเปลี่ยน วันนี้ Thai PBS แม้จะได้ชื่อว่าเป็นสื่อสาธารณะ แต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง พร้อมปั้น ‘VIPA’ ลุยOTT จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เชื่อเป็นจิ๊กซอว์์ตัวสุดท้ายเข้ามาเติมเต็มความเป็นองค์กรสื่อสาระที่ชัดเจนขึ้น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ภายใต้งบลงทุนด้านคอนเทนต์ร่วม 1,000 ล้านบาทต่อปีThai PBS กับภาพความเป็นองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตลอด 13ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการภายใต้ภาระกิจของความเป็นสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม เข้าถึงประชาชนด้วย 2ช่องทีวี คือ ช่องThai PBS หมายเลข3 และช่องALTV หมายเลข4 ในรูปแบบช่องทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน รวมไปถึงการจัดทำเครือข่ายสาธารณะ เข้าถึงชุมชนด้วยการจัดประชุมหารือทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนกราวด์ภาพจำของThai PBS จึงเป็นช่องที่เน้นสาระให้ความรู้ ไม่แสวงหาผลกำไรแต่ปัจจุบันการแข่งขันของสื่อทีวีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีแพลตฟอร์มการรับชมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะ วิดีโอสตรีมมิ่ง ทั้ง Youtube, TikTok และFacebook Live รวมไปถึง OTT ผู้ให้บริการวิดีโอ ออน ดีมานด์ อย่าง Netflix, WeTV, Viu, iqiyi เป็นต้น ล้วนแล้วแต่จัดเป็นคู่แข่งที่ทำให้การเข้าถึงกลุ่มผู้ชมของ ThaiPBS ลดน้อยถอยลง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบันฐานผู้ชมส่วนใหญ่ของช่องThai PBS คือกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไป ซึ่งทางช่องThai PBS เองก็เตรียมที่จะปรับปรุงคอนเทนต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะคอนเทนต์รายการข่าวในปี2565ที่จะมาถึง จะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนำเสนอให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ภายใต้งบผลิตคอนเทนต์ต่อปีรวม 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60-65% ของงบประมาณแต่ละปีที่ทางส.ส.ท.ได้รับการจัดสรรมาอย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสื่อทีวีในปัจจุบัน ทางส.ส.ท.เอง ถึงแม้จะเป็นสื่อสาธารณะไม่แสวงหากำไร แต่ก็ต้องปรับตัวให้ทันเช่นกันโดยในปี2563ที่ผ่านมา ได้เริ่มซอฟท์ลอนท์ เปิดให้บริการ ‘VIPA’ แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิง ในรูปแบบ SVOD ที่ไม่มีโฆษณา และไม่มีค่าใช้จ่าย และถือเป็นผู้ให้บริการ OTTในประเทศรายแรกที่เป็นสัญชาติไทยอย่างแท้จริงที่ผ่านมาสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุเฉลี่ย 25ปีขึ้นไปได้ในหลักหมื่นคน แต่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมา จากการนำเสนอคอนเทนต์ซีรีย์ Drama for All ที่ได้ มิว -ศุภศิษฏ์ มาร่วมแสดง ส่งผลให้ยอดผู้ใช้บริการ VIPA เพิ่มเป็น 50,000 รายในปัจจุบัน“Thai PBS วันนี้ ถือเป็นองค์กรสื่อสาระ ที่มีภาพชัดเจนมากขึ้นจากแต่ก่อน จากที่มีทีวีอยู่ 2ช่อง คือ ช่อง Thai PBS และช่อง ALTV ในวันนี้มี VIPA วิดีโอสตรีมมิ่งเข้ามาเสริมในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ ถือเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่มาเติมเต็มองค์กรให้กลายเป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงผู้ชมได้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกแพลตฟอร์มอย่างแท้จริง ทั้งนี้ในอนาคตทางองค์กรจะเน้นพัฒนาคอนเทนต์ร่วมกับผู้จัดทั้งภาคเอกชน รายเล็ก และกลุ่มอิสระ รวมถึงภาครัฐด้วย ที่สำคัญมองไปถึงระดับองค์กรสื่อต่างประเทศในสเต็ปต่อไปทั้งในเอเชียและระดับโกลบอล” รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว*** อัดฉีดกว่า 65ล. ปั้น VIPA ลุย OTTนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวว่า สำหรับ VIPA ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาได้กว่า2ปี ซึ่งเฉพาะงบลงทุนด้านคอนเทนต์ปีแรกใช้ไปกว่า 30ล้านบาท ปีนี้ใช้ไปอีกกว่า 35 ล้านบาท รวมแล้วเป็น 65 ล้านบาท หรือเฉลี่ยวางแผนลงทุนผลิตคอนเทนต์ปีละ 30 ล้านบาท โดยเป็นงบที่อยู่ในงบผลิตคอนเทนต์รวมปีละ 1,000 ล้านบาท ที่ส.ส.ท.ได้รับมาแนวทางคอนเทนต์ที่นำเสนออยู่บน VIPA นั้น จะเน้นความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์เป็นหลัก ทั้งในรูปแบบเฟิรสต์รันดูได้บน VIPA ก่อน หรือเป็นคอนเทนต์ที่ต่อยอดจากรายการเดิมที่ออกอากาศทางช่อง Thai PBS อยู่ก่อนแล้ว และดูได้เฉพาะบน VIPA เท่านั้นทั้งนี้ VIPA ถือเป็นเป็น OTT แพลตฟอร์มสัญชาติไทย ที่มีจุดแข็งอยู่ที่ การรับชมฟรี ไม่มีโฆษณา และนำเสนอคอนเทนต์ที่มุ่งให้สาระ ซึ่งแตกต่างจาก OTT ทั่วไปที่เน้นบันเทิง ดราม่าซีรีย์ เป็นหลัก ส่งผลให้ VIPA จึงมีความแตกต่างและเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในตลาดสตรีมมิงเมืองไทย ด้วยเนื้อหารายการที่คัดสรรมาให้ผู้ชมแบ่งเป็นหลายประเภท เพื่อตอบสนองความสนใจและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างหลากหลาย ภายใต้คอนเซปต์ “คนช่างเลือก” และจะมีแคมเปญสื่อสารชุดอื่น ๆ ให้ติดตามต่อไปสำหรับคอนเทนต์ที่ให้บริการบน VIPA นั้น ประกอบด้วย 3กลุ่มหลัก คือ 1. VIPA ORIGINAL เป็นเนื้อหาที่ VIPA ตั้งใจเปิดพื้นที่เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายและแตกต่างโดยผู้ผลิตไทย เช่น ยินดีที่ได้รู้จัก, หนังพาไป, ชีวิตออกวิ่ง, เกษตรอีซี่ ซึ่งผลิตขึ้นสำหรับผู้ชม VIPA เพียงที่เดียว2. VIPA Exclusive for Thai Fan เนื้อหาคุณภาพที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลก เพิ่มบริการเพื่อรองรับการเข้าถึงอย่างเข้าใจสำหรับผู้ชมคนไทยโดยเฉพาะ เช่น สารคดีจาก DOC CLUB และซีรีส์คุณภาพ3. VIPA Selected Program กลุ่มเนื้อหาที่คัดเลือกจากรายการคุณภาพที่ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลขสาม เป็นรายการที่มีทั้งสาระและความบันเทิงรวมถึงรายการที่มียอดผู้ชมหน้าจอสูง เช่น ภัตตาคารบ้านทุ่ง, ดูให้รู้, สารคดีไทยพีบีเอส, ซิตคอมและละครไทยพีบีเอส, ละครชุด อย่า อยู่ อย่าง อยาก รวมถึง “ปลายจวัก” ละครคุณภาพการันตีรางวัลจากเวทีระดับประเทศอีกด้วย“การเปิดตัว VIPA ในครั้งนี้ เชื่อว่าภายในสิ้นปีจะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 1แสนราย โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น VIPA ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS หรือรับชมผ่าน www.VIPA.me” นางสาวกนกพร กล่าว