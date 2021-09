ครีเอเตอร์ไทยสร้างคอนเทนต์ YouTube เพิ่ม 80% ด้านพฤติกรรมเลือกรับชมคอนเทนต์การเงิน ออกกำลัง ปลูกต้นไม้ พุ่งสูง

ไมค์ จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมายูทูปได้เกิดเทรนด์ใหม่ๆ ขึ้นมากมายทั้งพฤติกรรมการรับชมผ่านโทรทัศน์ ในกลุ่มสมาร์ททีวีที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้คนนิยมรับชมคอนเทนต์ที่มีความยาวเพิ่มมากขึ้นขณะที่การรับชมบนสมาร์ทโฟน เริ่มเห็นการใช้งาน YouTube Shorts ที่เพิ่งเปิดให้บริการในลักษณะวิดีโอสั้น ที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลายขึ้น“ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมายูทูปในประเทศไทยมีการเติบโตโดยเฉพาะในฝั่งของครีเอเตอร์ที่มีการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่หลากหลาย และถูกนำไปใช้งานเพื่อสร้างแรงบันดาล เพิ่มการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้อย่างน่าสนใจ”ในปี 2564 พบว่า คนไทยใช้เวลาในการรับชมวิดีโอหลากหลายหมวดหมู่ อย่างประเภทการเงินที่เพิ่มขึ้น 100% คาราโอเกะ เพื่อฟังเพลง และความบันเทิงเพิ่มขึ้นถึง 70% นอกจากนี้ ยังมีการรับชมคอนเทนต์ออกกำลังกาย และเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 50% และรับชมสารคดีเพิ่มขึ้นกว่า 45%ในฝั่งของครีเอเตอร์ มีการอัปโหลดคอนเทนต์บนยูทูปเพิ่มมากถึง 80% และมีจำนวนครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามเกิน 1 ล้านคนถึง 650 ช่อง เพิ่มขึ้นมากว่า 200 ช่องในปีเดียว ส่วนครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนคน รวมแล้วกว่า 7,000 ช่องขณะเดียวกัน ยูทูป ยังได้ประกาศผู้ชนะรางวัล “YouTube Works Awards” ประจำปี เพื่อส่งเสริมโฆษณาที่มีความโดดเด่น เนื้อหาสร้างสรรค์ ในช่วง 1 ม.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 ใน 4 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วยรางวัล Best Full Funnel Campaign: Dutch Mill จากแคมเปญ ฝากร้านฝากท้อง ด้วยการร่วมมือกับร้านค้ารายย่อย ทำตลาดแบบครอบคลุม และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางรางวัล Best Storytelling: GrabFood ในแคมเปญ อิสรภาพทางการกิน นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค มาผลักดันให้เกิดการกินอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการนำอารมณ์ร่วมของผู้บริโภคมาใช้เล่าเรื่องรางวัล Best Collaboration between Brand and Creator: Bear Brand ในแคมเปญ นมตราหมีอิ่มดีมีประโยชน์ ด้วยการจับมือกับครีเอเตอร์ และนักร้องเพลงอีสานสร้างมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุดท้าย รางวัล Small Budget, Big Result: Bumrungrad International Hospital ในแคมเปญ Local Hero นำเสนอเรื่องราวการรักษาคนไข้ ผ่านความพร้อมเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใช้งบประมาณจำกัด แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมาก