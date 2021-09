กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าโครงการ OPOAI – C ปี 64 ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกรไทย

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านโครงการ “OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” ปี 2564 ขับเคลื่อนผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) หรือที่เรียกว่า โครงการโอปอยซี ดำเนินการขึ้นเพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เป้าหมาย 1-2 กลุ่ม/จังหวัด เพื่อสร้างวางรากฐานจากเกษตรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร / Startup /ผู้ประกอบการขนาดเล็ก /ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศโดยโครงการโอปอยซี ในปี 2564 จะมีความใหม่ และเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมาย เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์-ออฟไลน์ การฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร กลุ่ม Start up และ กลุ่ม SMEs คนตัวเล็ก