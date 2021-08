ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ “Restart Tourism” ตอบรับนโยบายเปิดประเทศ เตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

วันนี้ (30 ส.ค.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการตอบรับนโยบายการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับเปิดประเทศ และปรับกลยุทธ์ในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจัดโครงการ “ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ Restart Tourism” ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจาก 13 สาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ประสบปัญหาในการสนับสนุนด้านเงินทุนจากภาครัฐ ให้ได้พูดคุยและเจรจากับธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบออนไลน์ หรือ Online Business Matching อีกทั้งยังปรับรูปแบบการให้ความรู้ในการปรับกลยุทธ์ และกลวิธีสู่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในรูปแบบงานสัมมนาออนไลน์ โดยโครงการนี้จะสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ พัฒนาและปรับตัวสู่ยุค New Normal หรือ ชีวิตวิถีใหม่ เตรียมความพร้อมต่อการกลับมาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศโครงการ “ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ Restart Tourism” จัดให้มีขึ้น ในวันที่ 8-9 กันยายน 2564 โดยเชิญผู้ประกอบการจาก 13 สาขาวิชาชีพ ในห่วงโซ่ของการท่องเที่ยว (Supply chains) ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเปิดประเทศและร่วมเจรจาธุรกิจ พร้อมรับคำปรึกษาด้านการกู้เงิน จากธนาคารออมสิน และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อม พบกับ การเสวนาโดยวิทยากรชื่อดัง คุณอาร์ท อภิรัตน์ หวานชะเอมChief Digital Officer SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี สนใจคลิก https://www.onlinemarketingth.com/restarttourism สอบถามเพิ่มเติม โทร 092-329-4466 หรือ Line Open chat: