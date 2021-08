SME กว่า 200 รายแห่ยื่นร่วม All Business Matching ขายสินค้าผ่าน 7-11

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมกับหลากหลายพันธมิตรจัดกิจกรรม All Business Matching เพื่อเป็นช่องทางพิเศษ (Fast Track) ช่วยเหลือ SME ให้มีโอกาสจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก และสามารถเข้าถึงช่องทางการขายโมเดิร์นเทรดของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้ง่ายขึ้น จนสามารถช่วยเหลือเอสเอ็มอีกว่า 100 ราย และในปีนี้ที่ SME ยังคงเผชิญกับวิกฤต COVID-19 ซีพี ออลล์ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม SME มาโดยตลอด จึงเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังผ่านโครงการกองหนุน SME ได้แก่ กองหนุนองค์ความรู้ กองหนุนความร่วมมือ และกองหนุนช่องทางขาย พร้อมจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเดินหน้าจัดกิจกรรม All Business Matching ต่อเนื่อง"ในสถานการณ์ COVID-19 การมีช่องทางการขายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจะช่วยทั้งกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้แก่ SME และเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆ ในสภาวการณ์ที่ยากลำบาก All Business Matching จะช่วยเป็นกองหนุนช่องทางขาย ขยายช่องทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นทั้งกองหนุนองค์ความรู้และกองหนุนความร่วมมือ เพื่อให้มีโอกาสเติบโตและก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้" นายยุทธศักดิ์ กล่าวสำหรับกิจกรรม All Business Matching ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งพันธมิตรเดิมและพันธมิตรใหม่ รวม 8 ราย ประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เวทีประกวด 7 Innovation Awards และหอการค้าไทย โดยหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมดจะคัดสรร SME ที่มีศักยภาพซึ่งหน่วยงานให้การสนับสนุนเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจนายยุทธศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในปีนี้มีกลุ่ม SME จากทั้งกลุ่มพันธมิตรและผู้สนใจสมัครเข้ามาเองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ราย มีจำนวนสินค้ากว่า 700 รายการ ครอบคลุมสินค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น ผักและผลไม้ ขนมและของทานเล่น เครื่องดื่ม Health & Beauty โดยจะพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าที่ส่งเข้าสู่ระบบของบริษัท เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบออนไลน์ทั้งนี้ SME จำนวนกว่า 200 ราย จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่ม Ready to serve (พร้อมขาย) คือ กลุ่มที่มีมาตรฐานเข้มข้นผ่านเกณฑ์ของบริษัท กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พร้อมวางจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ของซีพี ออลล์ ทันที 2.กลุ่ม Ready to develop (พร้อมพัฒนาต่อ) เป็นกลุ่มที่สินค้ามีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโต แต่ยังต้องพัฒนาเพิ่มอีกเล็กน้อย ในกลุ่มนี้ทางทีมซีพี ออลล์จะเข้าไปเป็นกองหนุนองค์ความรู้ และร่วมพัฒนาสินค้าจนสามารถเข้าจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดได้ 3.กลุ่ม Ready to learn (พร้อมเรียนรู้) สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ บริษัทจะเข้าไปให้คำแนะนำในเบื้องต้นให้รับทราบถึงสิ่งที่ยังขาด หากต้องการจะเข้าจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรด เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการและนำกลับเสนอใหม่ได้ตลอดเวลานายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจะเดินหน้ากิจกรรม All Business Matching อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเร่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพให้ SME อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความถี่ในการจัดเป็น 4 ครั้งต่อปี เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับ SME สำหรับกิจกรรม "All Business Matching" ในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564