“Meat Zero” เสิร์ฟเมนูไก่ทอดจากพืช ให้ KFC ประเทศไทย

ยัม เรสเทอรองตส์ ปรุงเมนูพิเศษด้วยเนื้อไก่จากพืชแบรนด์ “Meat Zero” ในสูตรเฉพาะของเคเอฟซี เอาใจผู้บริโภคยุคใหม่ โดยประเดิมเสิร์ฟ Meat Zero ในร้าน KFC Green Store มั่นใจตอบโจทย์ความต้องการและความอร่อยได้เหมือนเนื้อไก่จริงๆนางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล ผู้จัดการทั่วไปเคเอฟซีประเทศไทย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กระแสการตอบรับเนื้อจากพืชกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทย เมนูอาหารจากแพลนต์เบส (Plant Based) จึงเป็นอีกความท้าทายหนึ่งของ KFC ในการนำเสนอเมนูเนื้อไก่จากพืชที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคชาวไทย เป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลอง ซึ่งพบว่า Meat Zero เป็นแบรนด์แพลนต์เบสของไทยที่มีความโดดเด่น เหมือนเนื้อไก่จริง ทั้งลักษณะชิ้นเนื้อ รสชาติ กลิ่นและเนื้อสัมผัส เมื่อนำมาปรุงเป็นเมนูแบบไทยในสไตล์ของเคเอฟซี จึงมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับอรรถรสความอร่อยเหมือนทุกครั้งที่สัมผัสรสชาติของ KFC“การเลือก Meat Zero มาปรุงเป็นเมนูไก่ป็อปแพลนต์เบส และข้าวยำไก่ป็อปแพลนต์เบส มีความอร่อยลงตัวและกลมกลืนมาก เชื่อว่าผู้บริโภคแทบจะไม่รู้เลยว่ากำลังรับประทานเนื้อไก่ที่ทำมาจากพืช วันไหนที่ต้องการเว้นเนื้อสัตว์เราสามารถตอบโจทย์นี้ของลูกค้าได้ทันที ภายใต้ความอร่อยที่ทุกคนคุ้นเคย เมนูพิเศษนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แนวคิดรักษ์โลกของ KFC โดยจะประเดิมวางจำหน่ายที่ร้านสาขา KFC Green Store” นางแววคนีย์กล่าวด้าน นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า Meat Zero เป็นนวัตกรรมจากพืชที่อร่อยอย่างเนื้อ และได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากผู้บริโภค ครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของ Meat Zero ที่ได้รับเลือกจาก KFC เชนร้านอาหารฟาสต์ฟูดอันดับ 1 ของไทย ให้เป็นเมนูแพลนต์เบสจานแรกของ KFC และร่วมเติมเต็มรสชาติความอร่อยที่รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมของร้าน KFC Go Green สอดคล้องกับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของซีพีเอฟ และเป็นเมนูที่ดีต่อใจของผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ทั้งกลุ่มวีแกน และกลุ่มมังสวิรัติยืดหยุ่น (Flexitarian)ร่วมรักษ์โลกและพิสูจน์ความอร่อยของ ไก่ป๊อปแพลนต์เบส และ ข้าวยำไก่ป๊อปแพลนต์เบส ได้แล้ววันนี้ ณ ร้าน KFC Green Store 2 สาขา คือ สาขาอาคารแสงโสม และสาขาวนชัย ดีโป้ ฉะเชิงเทรา โดยมีเซตเมนูให้เลือกถึง 6 เซต ได้แก่ แพลนต์เบสป๊อป 7 ชิ้น ราคา 49 บาท ข้าวแพลนต์เบสแซ่บโบวล์ ราคา 75 บาท ชิคแอนด์แชร์ แพลนต์เบสป๊อป ราคา 119 บาท คอมโบ แพลนต์เบสป๊อป ราคา 79 บาท คอมโบข้าวแพลนต์เบสแซ่บโบวล์ 119 บาท และ เดอะบ็อกซ์ แพลนต์เบส 179 บาทอนึ่ง เมนูอาหารจากแพลนต์เบสเป็นส่วนหนึ่งของโรดแมปด้านความยั่งยืนของ KFC ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ Planet การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ เช่น การเลือกวัสดุก่อสร้างร้านสาขา ลดใช้พลังงานและการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง - Food สร้างสรรค์เมนูอาหารที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ - People การเพิ่มศักยภาพของผู้คนในการเข้าถึงอาหารและลดความเหลื่อมล้ำ