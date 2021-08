แมคไทยจับมือ Zeek เปิดแคมเปญ "แมคใส่ใจ อิ่มอร่อยปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยโควิด-19"

แมคไทย เปิดแคมเปญ "แมคใส่ใจ อิ่มอร่อยปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยโควิด-19" จับมือ Zeek ส่งมอบมื้ออาหารคุณภาพดีให้ผู้ป่วยในระบบ Home Isolation สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการนำระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือ Home Isolation มาใช้เพิ่มมากขึ้น บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้แบรนด์แมคโดนัลด์ในประเทศไทย จึงเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทย เปิดตัวแคมเปญ "แมคใส่ใจ อิ่มอร่อยปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยโควิด-19" โดยจับมือกับ Zeek พันธมิตรผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะ ในการส่งมอบมื้ออาหารคุณภาพดีให้กับผู้ป่วยในระบบ Home Isolation สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานสุขภาพหลัก และเสริมความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับอาหารคุณภาพดีในระยะเวลาอันรวดเร็วและปลอดภัยนายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า “แมคโดนัลด์ให้ความสำคัญเรื่องการช่วยเหลือลูกค้า ชุมชน และพนักงานจากสถานการณ์โควิดมาโดยตลอด และเรายังเป็นหนึ่งในผู้นำที่ใส่ใจความปลอดภัยของลูกค้าอย่างมาก (Your safety is our priority) เพื่อให้ทุกคนได้รับอาหารคุณภาพดี ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ล่าสุด เราจึงได้ร่วมมือกับทาง Zeek ต่อยอดความใส่ใจต่อลูกค้าและชุมชน โดยนำความสามารถด้านการผลิตอาหารและซัพพลายเชนของเราที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ของ Zeek มาเสริมกำลังของกรมการแพทย์ในการนำส่งอาหารคุณภาพดีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวในระบบ Home Isolation ของกรมการแพทย์ ในแคมเปญ แมคใส่ใจ อิ่มอร่อยปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระอันหนักหน่วงของหน่วยงานหลักซึ่งมีภารกิจมากมายในการดูแลผู้ป่วยและการบริหารสถานการณ์วิกฤติ”นายวีรชัย ชูสกุลพร หัวหน้าธุรกิจ บริษัท คิน ชุน อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น Zeek พยายามนำเสนอความช่วยเหลือต่อสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ Home Isolation เนื่องจากเรามีความพร้อมในการให้บริการจัดส่งอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญและรวดเร็ว ผ่านบริการที่ชื่อว่า ZeekNow เราได้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าในการจัดส่งอาหารของแมคโดนัลด์ให้ถึงผู้ป่วยที่บ้านอย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เสิร์ฟร้อนและคุณภาพดีในทุกวัน”ในแต่ละวัน ทางกรมการแพทย์จะนำส่งรายชื่อของผู้ป่วยพร้อมที่อยู่ให้กับทางแมคโดนัลด์และ Zeek เพื่อดำเนินการเตรียมอาหารและจัดส่งให้กับผู้ป่วย สำหรับเมนูอาหารคุณภาพปรุงร้อนสุกใหม่ที่แมคโดนัลด์ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ป่วย จะหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน เพราะแมคใส่ใจอยากให้ผู้ป่วยได้รับทั้งอาหารคุณภาพดีและมีความหลากหลายไม่จำเจกัน อาทิ โจ๊กหมู โจ๊กไก่นุ่มเห็ดหอม ข้าวมันไก่ ปังไข่ชีสไก่เปปเปอร์ เบอร์เกอร์หมูแสนอร่อย พายสับปะรด และพายข้าวโพด และอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้ แมคโดนัลด์ ยังเน้นย้ำเรื่องมาตรการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด และมาตรการส่งอาหารอย่างปลอดภัยสูงสุดของบริการส่งอาหารถึงบ้าน แมคดิลิเวอรี ตั้งแต่การคัดกรอง การปฏิบัติการส่งแบบไร้สัมผัส (Contactless) การทำความสะอาดอุปกรณ์การส่งอาหาร และการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนส่งมอบอาหาร เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ป่วยที่รอทานอาหารคุณภาพดีอย่างปลอดภัยอยู่ที่บ้านสำหรับระบบการรักษาผู้ป่วย Home Isolation ภายใต้การดูแลของกรมการแพทย์นี้ ได้มีการใช้โปรแกรม AMY : A Medical for You ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด-19 ที่ดูแลรักษาตัวที่บ้าน หรือที่โรงพยาบาลสนาม พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เทลลี่ 360 จำกัด การทำงานของแพลตฟอร์มนี้ผู้ป่วยจะสามารถกรอกข้อมูลสัญญาณชีพได้ด้วยตัวเอง โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ สามารถติดตามผลได้โดยไม่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อเป็นการลดการสัมผัส (contactless) ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยลดการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยแมคไทยขอร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยและทุกภาคส่วน เพื่อให้มีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง และก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/mcthai#แมคโดนัลด์ #zeek #เทลลี่360 #AMYplatform####Your Safety is Our Priority