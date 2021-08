รุกโมเดลใหม่ “บางจาก Food Truck” คัดสรรความอร่อยจากเชฟระดับมิชลิน

บางจากฯ รุกโมเดลธุรกิจใหม่ “บางจาก Food Truck” จับมือหลากหลายแบรนด์ชั้นนำเปิดให้บริการในปั๊ม คัดสรรความอร่อยจากเชฟระดับมิชลินและสินค้าไลฟ์สไตล์มาไว้ในจุดเดียว สะดวกสบายในรูปแบบ Grab & Go ตอบรับวิถีชีวิตคนเมืองในยุค New Normal ตั้งเป้าปีนี้เปิด 15 สาขา ทั่วกรุงเทพฯนายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(BCP) เปิดเผยว่า จากแนวคิด Greenovative Destination บางจากฯ มีเป้าหมายพัฒนาให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดหมายปลายทางที่จะเติมเต็มความต้องการของลูกค้ามากกว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูง แต่ยังตอบโจทย์วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปของผู้บริโภค ล่าสุดนี้ บริษัทฯ ได้สร้างรูปแบบธุรกิจ “บางจาก Food Truck” จับมือหลากหลายแบรนด์ชั้นนำเข้ามาเปิดให้บริการในรูปแบบ Grab & Go ได้แก่ A&W, Bar B Q Plaza, Crop-pul, Daily Queen, Ka nom, Milk Land, อโณไทย by Arno’s รวมทั้งอาหารจานเด็ด ผัดไทยไฟทะลุ โดยแอนดี้ หยาง เชฟระดับมิชลินชาวไทยคนแรก, QQ โดยเชฟวิลเมนท์ ลีออง กรรมการท็อป เชฟ ไทยแลนด์ ตลอดจนสินค้าไลฟ์สไตล์ได้แก่ B2S และ Jaymart ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าที่นอกจากจะเข้ามาเติมน้ำมัน ยังสามารถเลือกซื้ออาหารอร่อยและสินค้าสำหรับชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในที่เดียว ทั้งยังได้มาตรฐานด้านความสะอาดและคุณภาพดี เป็นรูปแบบธุรกิจที่ตอบรับชีวิตยุค New Normal ที่ต้องมีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด 19ขณะนี้ได้เปิด “บางจาก Food Truck” แล้วที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาถนนศรีนครินทร์ และสาขาถนนกาญจนาภิเษก กม.41 โดยเปิดบริการทุกวันเวลาประมาณ 9.30 – 18.30 น. ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และวางแผนจะขยาย “บางจาก Food Truck” อีกกว่า 15 สาขาภายในปีนี้นายสมชัยกล่าวว่า จุดแข็งของธุรกิจรูปแบบ Truck ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก คือ ผู้ประกอบการสามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งอำนวยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ ห้องน้ำ ฯลฯ อีกทั้งยังเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพราะสถานีบริการน้ำมันบางจากมีสาขาจำนวนมาก ครอบคลุมถนนสายหลักทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ที่ตั้งอยู่ทั้งบนถนนใหญ่และชุมชน ทำให้รูปแบบธุรกิจนี้ ได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดีจากแบรนด์ชั้นนำ และมั่นใจว่ารูปแบบ Food Truck ในสถานีบริการน้ำมันบางจากจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคและเติบโตได้ในระยะยาว