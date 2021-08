“ไฮเออร์” เผยยอดสั่งซื้อดีลเลอร์ ผ่าน Live Streamingกว่า 558 ล.

ผู้จัดการรายวัน 360 – “ไฮเออร์” เป็นปลื้มผลตอบรับงาน ประชุมกับดีลเลอร์แบบ Live Streaming ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Haier Connect Every Life and Grow Up Together : เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 385 ร้าน จำนวนผู้เข้าชมกว่า 2,000 คน พร้อมสร้างสถิติยอดขายรวมทะลุกว่า 558 ล้านบาทมร.จาง เจิ้งฮุ้ย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ มุ่งมั่นผลักดันเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ไฮเออร์ ให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในเมืองไทย สานภารกิจยอดขาย 10,000 ล้านบาท ในปี 2565 และสู่ 12,000 ล้านบาท ในปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์การทำตลาดแบบครบวงจร โดยหนึ่งในอาวุธสำคัญคือการผนึกกำลังกับ “ตัวแทนจำหน่าย” หรือ “ดีลเลอร์” ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรม กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผลักดันยอดขายให้เติบโตล่าสุด บริษัทฯ ได้นำทีมผู้บริหารและผู้จัดการผลิตภัณฑ์สินค้าในทุกหมวดสินค้า จัดการประชุมกับดีลเลอร์ (Dealer Conference) ในรูปแบบ Live Streaming ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Haier Connect Every Life and Grow Up Together : ไฮเออร์เชื่อมทุกชีวิต พร้อมเติบโตไปด้วยกัน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับดีลเลอร์ พร้อมเปิดตัวสินค้าเรือธงของปี รวมถึงบอกเล่าทิศทาง กลยุทธ์การทำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแผนการสนับสนุนดีลเลอร์รอบด้านในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยมีไฮไลต์ในงานที่สำคัญ ได้แก่ การมอบสิทธิพิเศษให้กับดีลเลอร์ที่เข้าร่วมงาน สามารถสั่งซื้อสินค้ากลุ่ม Flash Sale ในราคาพิเศษ รวมทั้งการมอบรางวัลพิเศษให้กับดีลเลอร์ที่มียอดขายสูงสุดตลอดปี“ถึงแม้ในปีนี้(2564)จะเป็นการประชุมกับดีลเลอร์ในรูปแบบออนไลน์ ไฮเออร์ก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ โดยมีดีลเลอร์ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 385 ร้าน จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน พร้อมสร้างสถิติยอดขายรวมทะลุกว่า 558 ล้านบาท โดยมียอดขายกลุ่มสินค้า Flash Sale กว่า 100 ล้านบาท สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดฮิตได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ตู้แช่, ตู้เย็น, ทีวี, เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น” มร.จาง เจิ้งฮุ้ย กล่าวนายธเนศร์ บินอาซัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอลแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากกระแสตอบรับที่ดีจากดีลเลอร์ ทำให้บริษัทฯ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ร้านค้าพันธมิตร โดยทุ่มงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ผ่านทุกช่องทาง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การโร้ดโชว์ไปยังหน้าร้านค้า การจัด Live Streaming เพื่อช่วยส่งเสริมการขายให้กลุ่มดีลเลอร์ การจัดคาราวานรถไฮเออร์หรือ Haier Truck Caravan เพื่อจัดแสดงสินค้ากลุ่มสินค้าเทคโนโลยีภายในบ้านหรือ IoT Smart Home ที่หน้าร้านค้าดีลเลอร์ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสประสบการณ์ การใช้งานจริงของเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ โดยกิจกรรมเหล่านี้วางแผนที่จะ kick off ในเดือนกันยายน 2564นอกจากนี้ ไฮเออร์ ยังสนับสนุนแผนส่งเสริมการขายหน้าร้านอื่นๆ เพื่อสร้างความโดดเด่น และดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น เช่น การตกแต่งพื้นที่หน้าร้าน เพิ่มสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ จัดพื้นที่มอบประสบการณ์ หรือ Experience zone ในทุกผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ การให้ส่วนลดร้านค้าเพิ่มมากขึ้น อัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า (product training) การเพิ่มผลตอบแทน (incentive) ให้แก่พนักงานขาย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการขายสินค้า และการมอบรางวัลพิเศษให้กับร้านค้า และตัวแทนขาย เป็นต้นจุดเด่นของไฮเออร์ในการผนึกพันธมิตรทำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า นั่นคือ เพราะเรามีสินค้าคุณภาพตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ในราคาเหมาะสม แข่งขันได้ เช่น สินค้าไฮไลต์อย่างตู้เย็น Multi Door ของไฮเออร์ มีราคาเริ่มต้นต่ำสุดในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า มีรุ่นให้เลือกหลากหลาย เช่น เครื่องปรับอากาศกว่า 50 รุ่น เครื่องซักผ้ากว่า 70 รุ่น ตู้เย็นกว่า 80 รุ่น เป็นต้น บริษัทยังมีพนักงานขายคอยดูแลในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลและสต็อกสินค้า การมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง การเทรนนิ่งทีมช่างให้มีศักยภาพและพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอนอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของทีมช่าง ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด การสวมชุด PPE ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์อุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานนายธเนศร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนการตลาดครึ่งปีหลัง เพื่อติดอาวุธให้กับดีลเลอร์มีความแข็งแกร่ง ขายสินค้าได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น บริษัทได้ระดมทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ที่มีฟังก์ชันโดดเด่นตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เช่น ฟังก์ชันสุขภาพ Self-Cleaning, Smart Energy เน้นผลิตภัณฑ์กลุ่ม IoT เพิ่มความหลากหลายในแต่ละกลุ่มสินค้า การสื่อสารตลาดมีทั้งใช้อินฟลูเอ็นเซอร์ช่วยรีวิว สร้างตัวตนแก่แบรนด์และสินค้าให้เป็นที่รับรู้แก่ผู้บริโภค การจัดกิจกรรมออนไลน์ ร่วมกับดีลเลอร์ทั่วประเทศ การจัดคาราวานโร้ดโชว์ การให้ความสำคัญเรื่องการบริการหลังการขาย เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับดีลเลอร์ในการเติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ จากกลยุทธ์การทำตลาดเชิงรุก คาดว่าจะผลักดันผลประกอบการทั้งปีของไฮเออร์เติบโต 37% คิดเป็นมูลค่า 8,445 ล้านบาท จากปี 2563 ที่เติบโต 31%”