ออกกำลังกายออนไลน์ ไลฟ์สไตล์เสริมภูมิ ในยุคโควิด

STAGE Find The Real U ฟิตเนสระดับพรีเมี่ยม ศูนย์รวมแหล่งออกกำลังกายครบวงจร ใจกลางเมืองย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้ามาใช้บริการฟิตเนส โดย สุทัศน์ วงศ์สุขศิริ (กรรมการผู้จัดการ / ผู้ร่วมก่อตั้ง STAGE Find The Real U นักไตรกีฬา /นักวิ่ง Trail และ Ironman หลายสนามทั้งในและต่างประเทศ) ได้ตระหนักและมีความเข้าใจในคนที่รักสุขภาพ ชื่นชอบการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายอยู่เสมอ ณ วันนี้ STAGE Find The Real U แหล่งศูนย์รวมการออกกำลังกายแบบออฟไลฟ์ครบวงจร ได้ต่อยอดไปสู่การให้บริการ STAGE Connects ออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในรูปแบบมากมายที่ตอบโจทย์สำหรับคนในยุคโควิด เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค ไอแพด และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็สามารถออกกำลังกายและ Fit Anywhere ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ระเบียง สนามหญ้า ห้องรับแขก ห้องนอน และทุกพื้นที่ในบ้านของคุณ มากไปกว่านั้น นอกจากการออกกำลังกาย แบบ 1 on 1 online กับเทรนเนอร์ คุณยังสามารถออกกำลังกายไปพร้อมกับครอบครัวที่บ้าน หรือแม้กระทั่งออกกำลังกายไปพร้อมกับเพื่อนฝูงที่ผ่าน VDO Call เข้ามาพร้อมๆ กัน เพิ่มบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด ดังนั้นการออกกำลังกายออนไลน์จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบการกำลังกายที่ชาญฉลาด เพราะนอกจากจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคโควิดอย่างแท้จริง ทำให้ช่วงกักตัวอยู่บ้านยาวๆ คุณยังได้มีรูปร่างที่ดีขึ้นควบคู่ไปด้วย

สุทัศน์ กล่าวว่า “การออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป คุณสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้ด้วยตัวคุณเอง และวันนี้ STAGE ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันจากการออกกำลังกาย เพราะชั่วโมงนี้สุขภาพต้องมาก่อน ขอให้ทุกคนมีใจเข้มแข็งไปพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงของคุณ อดทนและมีความหวังว่าพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้น แล้วเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันครับ”

STAGE Find The Real U ขอแนะนำ STAGE Connects ออกกำลังกายออนไลน์ ที่ส่งมอบประสบการณ์ให้แก่สมาชิกและผู้รักสุขภาพทุกท่านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อให้สมาชิกได้ออกกำลังกายต่อเนื่องกับ Personal Trainer แม้ว่าจะไม่สามารถเดินทางมาที่ STAGE Find The Real U ได้ และเราพร้อมขยายบริการช่วง Work Form Home กับการออกกำลังกายในบ้านหรือทุกที่ ทุกเวลา ที่สะดวก โดยมีการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับคุณ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง พัฒนาศักยภาพไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการ เพิ่มแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย และสนุกสนานไปด้วยกัน

-1 on 1 personalized training program ออกแบบการอออกกำลังกายส่วนบุคคลให้กับสมาชิก

-Fit anywhere ทุกที่ไม่เหงามีเราเป็นเพื่อน สร้างแรงบันดาลใจและฟิตไปกับเรา

-Health is not on hold เราขอดูแลสุขภาพของสมาชิกอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบประสบการณ์ใหม่ที่หลากหลาย

-Virtual VDOs วางแผนการออกกำลังกายส่วนบุคคลและส่ง Virtual VDO ให้สมาชิกออกกำลังกายตามได้ง่าย สนุกสนาน เพียงปลายนิ้ว

-VDO call ออกกำลังกายไปพร้อมกับ PT แบบ real time และมอบ Virtual VDO สร้างสีสันในการออกกำลังกายให้สนุกมากยิ่งขึ้น

-Private service พา STAGE และ PT คนโปรดไปสู่สถานที่ๆสมาชิกต้องการ (รัศมี 10 กม. จาก STAGE) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 003 5445

-21 days challenge

-senior 7 days workout

-yoga mindfulness

ช่วงเวลานี้สุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ในขณะที่น้ำใจของการแบ่งปันสามารถสร้างกำลังใจและวันดีๆให้คนอื่นได้ ผ่าน 3 แพ็กเกจ Virtual VDO เพื่อสร้างสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลังกายหรือลดความเครียดด้วยการขยับไปกับเรา มีตารางวางแผนพร้อมการแนะนำลำดับของ Virtual VDO สนุก ทำตามได้ง่าย ดูวิดีโอได้ตลอดพร้อมรับเสื้อยืดรุ่นพิเศษจากSTAGE Find The Real U เพื่อสมทบทุนให้กับกลุ่มอาสาเส้นด้าย และผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ทั้งหมดเพียง 990 บาท (รับจำนวนจำกัด)

สำหรับสาย performance เรามีแพ็กเกจสำหรับนักไตรกีฬาและสายปั่น สร้างเสริมศักยภาพและแรงขับเคลื่อนที่บ้านพร้อมมีบริการเลือกเช่าจักรยาน อุปกรณ์เสริมสายปั่น เทรนนิ่งแพลน การแข่งปั่นสร้างความสนุกผ่าน app ร่วมกัน และแพ็กเกจตรวจวัดการพัฒนาศักยภาพจาก SPORT Lab

สาย Family Trampodance กระโดดขึ้นมาร่วมสนุกกันบนแทรมโพลีนและเด้งไปกับจังหวะเพลงสุดมันส์ ได้เบิร์นแคลอรี่กันอย่างเพลิดเพลิน ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง การกระโดดที่จะทำให้เรียวขาคุณกระชับและเฟิร์มสุด ๆให้กล้ามเนื้อแกนกลางสตองได้โดยไม่ทำให้ข้อต่อของคุณต้องรับแรงกระแทก และผู้ปกครองที่มีน้องๆ วัยกำลังโต แนะนำให้ออกกำลังกายด้วยการกระโดดจะช่วยเรื่องความสูงได้อีกด้วยค่ะ

Family Fun & Games Unbox ของเล่นเป็นเซ็ต พร้อมแนะนำเกมเพื่อเสริมทักษะที่ได้พัฒนาทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ความว่องไวที่เต็มไปด้วยความสนุก เล่นกันเป็นครอบครัวสร้างความอบอุ่นและเสียงหัวเราะในช่วงอยู่บ้าน

STAGE Find The Real U ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา ใกล้ CDC, The Crystal Park, Central EastVille โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 003 5445 Line : @stagefindtherealu