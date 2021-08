“ทิปโก้” ปั้นกลุ่มใหม่- ขยายโชห่วย ปรับเกมสู้ตลาดน้ำผลไม้ติดลบ10%

ผู้จัดการรายวัน 360 – ตลาดรวมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โตแค่ 1.5% ขณะที่ตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมติดลบ 10% ทิปโก้ฟูดส์ เร่งเครื่องปลุกตลาด ขยายพื้่นที่และเซ็กเมนต์ใหม่ ส่งน้ำผลไม้แท้ 2 แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดลงตลาด รับเทรนด์สุขภาพนายจักรภพ ฉิมอำพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในกลุ่ม บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.97 - 1.99 แสนล้านบาท หรือเติบโต 0.5-1.5% โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประกอบกับการศึกษาเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบัน หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคเลือกให้ความสำคัญกับ Functional ของอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากรสชาติ เพื่อเสริมภูมิต้านทาน ให้มีสุขภาพที่ดี และลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยขณะที่่ภาพรวมตลาดกลุ่มน้ำผลไม้กลุ่มพรีเมียมที่มีมูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ตลาดรวมติดลบมากถึง 10% ซึ่งทิปโก้เองก็อยู่ในตลาดกลุ่มนี้ก็มีผลประกอบการที่ทรงตัวไม่ได้เติบโตมากนัก เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นเช่น น้ำแร่ น้ำเปล่า หรือนมนายจักรภพ กล่าวด้วยว่า ทิปโก้มีแผนที่จะเร่งขยายตลาดทั้งกลุ่มผู้บริโภคและพื้นที่การจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมตลาดมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของน้ำผลไม้ทิปโก้จะมีอายุ 35 – 40 ปีขึ้นไป อีกทั้งปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในเรื่องเครื่องดื่มมากขึ้นด้วยโดยจะขยายตลาดช่องงเทรดดิชันนัลเทรดที่มีมากกว่า 3-4 แสนร้านค้า ในต่างจังหวัดมากขึั้น จากเดิมที่เน้นช่องทางโมเดิร์นเทรดกับคอนวีเนียนสโตร์ รวมถึงการขยยาเซ็กเมนต์น้ำผลไม้ใหม่ๆ จากเดิมที่มุ่งเน้นเรื่องรสชาติน้ำผลไม้ ซึ่งการสร้างเซ็กเมนต์ใหม่จะทำให้ขยายฐานกลุ่มวัยรุ่นได้ด้วยล่่าสุดเปิดตัวน้ำผลไม้ 2 แพลตฟอร์มใหม่ที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร คือ น้ำส้มแมนดารินผสมน้ำส้มสีทอง Jumbo Size 225 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นวิตามินที่ได้จากตัวน้ำผลไม้แท้ ไม่มีการเติมแต่งวิตามินสังเคราะห์ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้าง จำหน่ายในรูปแบบกล่องขนาด Jumbo size 225 มิลลิลิตร เจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาดน้ำผลไม้พรีเมียม ราคา 18 บาทเท่าเดิม เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 19 สิงหาคม เป็นต้นไปทางทิปโก้ยังต่อยอดความสำเร็จของสินค้ากลุ่ม Less Sweet ที่วางจำหน่ายรสชาติแรก คือ น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม กล่องสีฟ้า เมื่อปลายปี 2563 ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากตลาด จึงเปิดตัวรสชาติใหม่ในซีรีส์ Less Sweet คือ น้ำผลไม้ผสมน้ำผักรวม 100% สูตรหวานน้อย กล่องสีแดง ซึ่งเตรียมวางจำหน่าย 16 กันยายน เป็นต้นไป หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทั่วประเทศ ซึ่งทิปโก้ถือเป็นเจ้าแรกในการพัฒนาน้ำผลไม้แท้ แบบ No sweetener หรือ การไม่ใส่สารเติมแต่งความหวานปัจจุบันทิปโก้มีน้ำผลไม้จำหน่ายประมาณ 15รสชาติบวกลบแต่ขึ้นอยู่กับช่องทางด้วย แต่จากนี้คงต้องมีการปรับพอร์ตโฟลิโอและม่ึงเน้นขยายการพัฒนาสินค้ากลุ่มใหม่ๆที่เป็นฟังชันนัลมากขึ้น เพื่อที่จะช่วยสร้างการเติบโต เนื่องจากการเน้นไปที่พัฒนารสชาติใหม่ๆนั้น ไม่สามารถ ที่จะสร้างการเติบโตได้ดีเท่า