‘เดทตอล’ มอบส่วนลด 100 บาทฟรี! แค่โชว์ใบจองหรือใบรับรองฉีดวัคซีน

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ‘เดทตอล’ ขอส่งความห่วงใยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้อย่างปลอดภัย ด้วยการจัดแคมเปญ “ยิ้มได้ ปกป้องไปด้วยกัน” มอบส่วนลดพิเศษทันที 100 บาท เพียงแสดงหลักฐานการจองหรือฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยและฆ่าเชื้อของเดทตอลทุกชนิด ผ่านทาง Dettol Official Store ร้านค้าทางการของเดทตอล บน Lazada และ Shopee เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564นายโรหิต จินดัล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคระดับโลกแบรนด์ “เดทตอล” กล่าวว่า “เดทตอลมีเจตนารมณ์ให้ทุกคนมีสุขอนามัยห่างไกลโรค ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และสนับสนุนคนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง จึงจัดแคมเปญดีๆ “ยิ้มได้ ปกป้องไปด้วยกัน...เพิ่มพลังการปกป้องก่อน-หลังฉีดวัคซีน” เพียงท่านแสดงหลักฐานการจองหรือฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วผ่านทาง Facebook Dettol Thailand รับโค้ดส่วนลดพิเศษ 100 บาท เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์เดทตอลทุกชนิดจาก Dettol Official Store ผ่านทาง Lazada และ Shopee เช่น เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ สเปรย์ทำความสะอาดพื้นผิว ฯลฯ ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในช่วงที่ยังมีการล็อกดาวน์และ Work from home ในช่วงเวลานี้”สำหรับขั้นตอนในการสมัครเพื่อขอรับคูปองส่วนลดแคมเปญโปรโมชัน “ยิ้มได้ ปกป้องไปด้วยกัน...เพิ่มพลังการปกป้องก่อน-หลังฉีดวัคซีน” ง่ายๆ เพียง1. เข้าไปที่อินบ็อกซ์ Dettol Thailand ทาง (m.me/DettolThai)2. กดเลือกร่วมแคมเปญ “ยิ้มได้ ปกป้องไปด้วยกัน” เลือก “รับคูปองไปใช้ที่ Shopee” หรือ “รับคูปองไปใช้ที่ Lazada” ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือกเท่านั้น3. ส่งหลักฐานการจองหรือฉีดวัคซีนโควิด-194. ผู้เข้าร่วมจะได้รับคูปองส่วนลดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วทั้งนี้ ผู้ร่วมแคมเปญสามารถใช้คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เดทตอลที่ร่วมรายการครบ 500 บาท ต่อ 1 คำสั่งซื้อ และโค้ดส่วนลดที่ใช้ไปแล้วจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีก โปรโมชันดีๆ “ยิ้มได้ ปกป้องไปด้วยกันฯ” เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564-30 กันยายน 2564 โดยผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามเรื่องราวสร้างสุขอนามัยในช่วงโควิด-19 ดีๆ ได้ทาง Facebook DettolThai หรือคลิก https://www.facebook.com/DettolThai/posts/4305320396198541