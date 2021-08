“โรบินฮู้ด-ฮังกรี้ฮับ-กรมพัฒนาธุรกิจฯ” จัดแคมเปญดันยอดร้านตรา Thai SELECT

ผู้จัดการรายวัน 360 - โรบินฮู้ด และฮังกรี้ฮับ ผนึกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดแคมเปญ “DBD ชวน ฟิน กิน Thai SELECT” ที่เข้าร่วมแคมเปญผ่านทั้ง 2 ช่องทาง เสิร์ฟโค้ดส่วนลดค่าอาหาร เซตเมนูสุดคุ้ม ส่วนลด On Top 5-20% กระตุ้นยอดขายช่วยร้านอาหารไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 วันนี้-15 ก.ย. 64นายสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ “โรบินฮู้ด” (Robinhood) แพลตฟอร์มฟูดดีลิเวอรีสัญชาติไทย กล่าวว่า “โรบินฮู้ด” มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ "DBD ชวน ฟิน กิน Thai SELECT” เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารภายใต้โครงการ Thai SELECT ซึ่งได้รวบรวมร้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ด้วยการมอบโค้ดส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 350 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการบนแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด เพียงกดเพิ่มโค้ดส่วนลดแล้วพิมพ์รหัส THAISELECTนอกจากนี้ยังพิเศษเพิ่มเติมกับส่วนลดราคาอาหาร On Top 5-20% เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ และด้วยจุดยืนของโรบินฮู้ดที่ไม่เก็บค่า GP ร้านค้าแม้แต่บาทเดียว และมีนโยบายจะไม่เก็บตลอดไป จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ร้านอาหารได้รับเงินจากการขายที่เป็นธรรม สามารถพยุงธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้ได้นายสุรสิทธิ์ สัจจะเดว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอปป์เซอร์เวชั่น จำกัด หรือฮังกรี้ฮับ (Hungry Hub) กล่าวว่า ฮังกรี้ ฮับ มอบโปรโมชันสุดพิเศษในแคมเปญ "DBD ชวน ฟิน กิน Thai SELECT” ด้วยบริการเซตเมนูสุดคุ้มส่งถึงบ้าน สำหรับ 2 คนขึ้นไป ในราคา 599 บาท 999 บาท และ 1,499 บาท พร้อมโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท เพียงใส่โค้ด THAISELECT สามารถใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ฮังกรี้ ฮับ ปัจจุบันฮังกี้ฮับมีร้านอาหารที่เข้าร่วมกว่า 600 ร้านทั้งในโรงแรมและนอกโรงแรม และมีผู้เข้ามาใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มมากถึง 1 ล้าน 3 แสนคน โดยรับประกันความคุ้มค่าเมื่อลูกค้าสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มของฮังกรี้ ฮับ จะได้บริการเหมือนกับการไปรับประทานที่ร้านอาหารอย่างแน่นอนด้าน นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ต้องมีการควบคุมเข้มงวดสูงสุด จึงได้ร่วมมือกับโรบินฮู้ด (Robinhood) แอปพลิเคชันฟูดดีลิเวอรีสัญชาติไทย และฮังกรี้ ฮับ (Hungry Hub) แพลตฟอร์มสั่งจองร้านอาหารออนไลน์ชั้นนำ จัดแคมเปญ “DBD ชวน ฟิน กิน Thai SELECT” ทั้งการแจกโค้ดส่วนลดรายการอาหาร ส่วนลดค่าจัดส่ง ร่วมกับโปรโมชันของทางร้าน คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Thai SELECT จำนวนกว่า 60 ร้าน ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Sale here เว็บไซต์ปันโปร ตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภคของประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนกันยายน“สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งอาหารผ่านแคมเปญ "DBD ชวน ฟิน กิน Thai SELECT" ผ่าน “โรบินฮู้ด” เพียงกดเพิ่มโค้ดส่วนลดแล้วพิมพ์รหัส THAISELECT รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 350 บาท และพิเศษส่วนลดราคาอาหาร On Top 5-20% เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ ส่วน “ฮังกรี้ ฮับ” สามารถเลือกเซตเมนูอาหารสุดคุ้มส่งถึงบ้าน สำหรับ 2 คนขึ้นไป ในราคา 599 บาท 999 บาท และ 1,499 บาท และใส่โค้ด THAISELECT รับส่วนลดมูลค่าอาหาร 100 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564”สำหรับ Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ที่มอบแก่ร้านอาหารไทย ที่มีที่ตั้งภายในประเทศไทย และมีเมนูอาหารไทยเป็นหลัก ใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารจากประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 940 ร้าน ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 238 ร้าน ภาคเหนือ 154 ร้าน ภาคกลาง 238 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 115 ร้าน ภาคใต้ 143 ร้าน ภาคตะวันออก 52 ร้าน