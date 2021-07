TOPทุ่มเฉียด4หมื่นล.ถือ15%บ.ปิโตรฯอินโดนีเซีย จ่อเพิ่มทุน 1หมื่นล้าน-ขายหุ้นGPSC 10.8%

ไทยออยล์ทุ่ม3.91หมื่นล้านบาทถือหุ้น15.38%ในใน PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรรายใหญ่ในอินโดนีเซีย โดยปตท.สนับสนุนเงินกู้ 2.21หมื่นล้านให้ไทยออยล์ ด้านบอร์ดไทยออยล์ อนุมัติแผนจัดหาเงินทุนโดยปรับโครงสร้างการเงินทุนระยะยาว ไฟเขียวการขายหุ้นGPSCในจำนวนไม่เกิน 10.8% และการเพิ่มทุน 1 หมื่นล้านบาท อาจดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) หรือประชาชนเป็นการทั่วไป (Pubic Offering)นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนมูลค่ารวมไม่เกิน 1,183 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 39,116 ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ้นไม่เกิน 15.38% ใน PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) ซึ่งตามระเบียบของรัฐบาลรัฐอินโดนีเซียกำหนดให้ทำธุรกรรมการลงทุนผ่านการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Rights Offering)ทั้งนี้ TOP จะเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 15% ของหุ้นทั้งหมดของ CAP ในราคาไม่เกิน 914 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 30,222 ล้านบาทด้วยวิธีการ (1) จองซื้อหุ้นใหม่ตามการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน CAP ในการนี้ TOP จะเข้าซื้อสิทธิจาก PT Barito Pacific Tbk , Marigold Resources Pte Ltd. และ Mr. Prajogo Pangestu ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม และจะใช้สิทธิสูงสุดตามจำนวนสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทมีสิทธิ (2) บริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อสำรองในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Standby Purchaser) เพื่อเข้าซื้อและใช้สิทธิทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้ และ (3) เข้าซื้อหุ้นเดิม (Secondary Share) จาก Mr. Prajogo Pangestu ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ CAP ในกรณีที่บริษัทต้องลงทุนเพิ่มเติม (Top Up) เพื่อให้บริษัทถือหุ้น 15% ใน CAPนอกจากนั้น ภายในระยะเวลา 5 ปี บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วน 0.38% ของหุ้นทั้งหมดของ CAP โดยหาก CAP มีการอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของ CAP2 โดยจะมีมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 270 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8,928 ล้านบาท หรือหากไม่มีการอนุมัติการลงทุนภายในระยะเวลา 5 ปี จะมีมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 129 ล้านบาททั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ PT TOP Investment Indonesia ในอินโดนีเซียเพื่อเข้าถือหุ้นใน CAP คาดว่าจะทำธุกรรมสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย.64พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาสินเชื่อกับปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ("สัญญาสินเชื่อ") เพื่อกำหนดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาสำหรับธุรกรรมการรับความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้น (Bridging Loan) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด (Market rate) ไม่เกิน 2.5% ต่อปี และวงเงินไม่เกิน 670 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 22,154 ล้านบาท กับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมการลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP") โดยการเข้าหุ้น 15.38% ของ หุ้นทั้งหมดของ CAP ผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในอินโดนีเซียที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนจัดหาเงินทุน สำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวดังต่อไปนี้ คือการขายหุ้นสามัญของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ในจำนวนไม่เกิน 10.8% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GPSC2. การเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งอาจดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การเสนอขายให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PrivatePlacemen) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Pubic Offering)อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนรายเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Efict) จากการที่มีหุ้นเพิ่มขึ้นได้ ณ ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการระดมทุนที่เหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไปทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ