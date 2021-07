‘ทีวี ธันเดอร์’ ต่อยอด ‘Take Me Out Thailand’ เพิ่มมูลค่าด้วยกลยุทธ์ ‘KOL Marketing’

เรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง “บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)” ในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้ชมในทุกแพลตฟอร์ม ล่าสุดได้เปิดบริการที่เป็นการพัฒนาต่อยอด Asset ที่มี มาช่วยเสริมและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับพาร์ทเนอร์ รวมไปถึงลูกค้าคนสำคัญ “นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)” ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์โควิดยิ่งเป็นตัวเร่งให้ผู้ คนใช้จ่ายผ่านออนไลน์มากขึ้น เห็นได้จากตลาดอีคอมเมิร์ซมีมูลค่าเติบโตมากขึ้นกว่าหลายอุตสาหกรรม การรับรู้ของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไป การโฆษณาสินค้าไม่จำกัดเพียงแค่ศิลปิน ดารา-นักแสดงเท่านั้น ยังมีกลุ่มเน็ตไอดอล หรือ Influencer ที่เข้ามามีบทบาทสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆ เป็นอย่างมาก นั่นก็คือการตลาดแบบKOLMarketing (Key Opinion Leader)ถ้ามองตัวเลขแล้วมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2564 มีการเติบโตสูงถึง 712% และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตรงนี้ทีวี ธันเดอร์ในฐานะ Entertainment Value Creator แน่นอนว่าเราคำนึงถึงการสร้างคุณค่าเป็นสำคัญ มีการปรับกลยุทธ์การทำงานด้วยการใช้การตลาดแบบ KOL Marketing เพื่อเพิ่มมูลค่าและตอบโจทย์พาร์ทเนอร์ และลูกค้าของเราให้ได้มากที่สุด“จุดแตกต่างของเราคือ คลังข้อมูลจากรายการ Take Me Out Thailand รายการเดทติ้งเกมส์โชว์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องและยาวนานถึง 10 ปี ปัจจุบันเรามีผลผลิตหนุ่มสาวจากรายการ แบ่งออกเป็นหนุ่มโสดกว่า 500 คน, สาวโสด 190 คน,มีแบล็คเอาท์ 52 คน, ยังมีสาวโพเดียมอีก 1,000 กว่าคน บางคนมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านบิวตี้ความงาม หรือเป็นหนุ่มสาวที่รักสุขภาพชื่นชอบการออกกำลังกาย บางคนมีงานอดิเรกที่สร้างความเป็นตัวตน รวมถึงเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ เราได้รวบรวมข้อมูลและแบ่งกลุ่ม KOL ที่มีอย่างละเอียด KOL ของเรามีช่องทางในการติดตามบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube ยอดฟอลโล่วเริ่มตั้งแต่ 1k ขึ้นไป จนถึงหลักล้าน ในการทำงานจะมีการมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของการทำงานในแคมเปญต่างๆของ KOL อย่างเป็นระบบ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับการนำเสนอมีน้ำหนัก และความน่าเชื่อถือ ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค”“ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดที่เราสามารถทำใหักับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราได้ ตรงตามที่เราตั้งใจจะทำให้ content ของเราสร้างมูลค่าสูงสุดได้อย่างไร นอกจากนี้รายการ Take Guy Out และ You are my fantasy เราก็ใช้กลยุทธ์ในแบบเดียวกัน เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นการทำการตลาดที่ตอบโจทย์ว่าสังคมออนไลน์ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคและผู้ชมอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยคาดการณ์ตัวเลขจากบริการนี้ถึงสิ้นปี 2564 อยู่ที่ 10 ล้านบาท” นายณฐกฤตกล่าว