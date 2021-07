“ราช กรุ๊ป”เพิ่มทุนบ.ลูกในลาว ขยายโรงไฟฟ้า-ชีวมวลอัดแท่ง

“ราช กรุ๊ป “อัดฉีดเงิน 259 ล้านบาท เพิ่มทุนใน “ราช-ลาว เซอร์วิส”ใช้ขยายการลงทุนโครงการด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพื่อส่งออกป้อนลูกค้าโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ญี่ปุ่นไตรมาส4/65นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)เปิดเผยว่า กล่าวว่า บริษัทฯได้เพิ่มทุนในบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ใน สปป. ลาวจากทุนจดทะเบียนเดิม 78 ล้านบาท เป็น 462 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วประมาณ 337 ล้านบาทเพื่อใช้ขยายการลงทุนโครงการด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ในสปป. ลาว“เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการลงทุนพัฒนาและเดินหน้าโครงการต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว รวมถึงการก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ตั้งอยู่ในเมืองมูนละปาโมก แขวงจำปาสัก และพัฒนาการเพาะปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่สัมปทานประมาณ 30,000 ไร่ ซึ่งมีบริษัท สีพันดอน ราช-ลาว จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโดย ราช-ลาวฯร่วมลงทุนร้อยละ 25 โรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยจะส่งออกให้กับบริษัท Kyuden Mirai Energy Co., Ltd (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Kyushu Electric Power Company Incorporated ประเทศญี่ปุ่น) ในปริมาณ 100,000 ตันต่อปี ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว 15 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเจรจากับลูกค้าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นรายอื่นๆ เพื่อขยายกำลังการผลิตในระยะที่ 2 รองรับความต้องการชีวมวลอัดแท่งในช่วงปี 2565-2585 ที่สูงราว 8,000,000 ตันต่อปี ตามนโยบายด้านพลังงานทดแทนของประเทศญี่ปุ่น” นายกิจจา กล่าวทั้งนี้ สปป. ลาว ถือเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด เป็นแกนหลักในการแสวงหาโอกาสและการลงทุนในสปป. ลาว ที่ผ่านมา ราช-ลาว ได้ลงทุนในโครงการต่างๆ รวมมูลค่ามากกว่า 1,200 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าถือหุ้นร้อยละ 5.65 ในบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen, การร่วมทุนในบริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำประปาจำหน่ายให้แก่การประปานครหลวงเวียงจันทน์ ร้อยละ 40 และการร่วมทุนในบริษัท สีพันดอน ราช-ลาว จำกัด ร้อยละ 25 เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น อีกทั้ง ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โครงการเชื้อเพลิงชีวมวล และธุรกิจบริการสุขภาพ ด้วยเมื่อเร็วๆ นี้ Kyuden Mirai Energy Co., Ltd. (KME) ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท สีพันดอน ราช-ลาว จำกัด และมีข้อตกลงจะซื้อชีวมวลอัดแท่งของโครงการฯ ในปริมาณ 100,000 ตันต่อปีเป็นระยะเวลา 15 ปี สำหรับ KME ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นและมุ่งหมายจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่รับผิดชอบ ภายใต้แนวคิด “การใช้ทรัพยากรชีวมวลหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (Biomass Resource Recycling Concept)นอกจากนี้ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะทำให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท สักสิด ที่ปรึกษาและการค้า จำกัด และรัฐบาล สปป.ลาว ศึกษาพื้นที่และความเป็นไปได้ในการปลูกไม้อุตสาหกรรม และก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในเมืองสะหม้วย แขวงสาละวัน บริษัทฯ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้