“จุรินทร์” ปั้นแม่ทัพส่งออกรุ่นใหม่นำรายได้เข้าประเทศ เป้าปีนี้ 1.5 หมื่นราย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานให้โอวาทพิเศษในพิธีเปิดโครงการ From Gen Z to be CEO ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และสถาบันการศึกษาเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,500 ราย ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ผ่านระบบ Zoom Webinar ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญที่จะผลักดันคน Gen Z ให้เป็นซีอีโอในอนาคต เพื่อทำรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 93 แห่งเซ็น MOU ในการพัฒนา Gen Z ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยตั้งเป้าไว้ 12,000 คน แต่สมัครมาจนถึงขณะนี้แล้ว 14,000 กว่าคน คิดว่าอีกไม่กี่วันจะถึง 15,000 คน ซึ่งได้อบรมไปแล้ว 3,700 คน ที่เหลืออีกหมื่นกว่าคนมีแผนอบรมให้จบภายในปีนี้ ทำให้อย่างน้อยปีนี้จะมี Gen Z ผ่านการอบรมเป็นซีอีโอยุคใหม่ไม่ต่ำกว่า 15,000 คนทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรม รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลาง เล็ก และย่อม หรือไมโครเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายพิเศษ โดยจะเปิดพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าให้นำสินค้าและบริการมาจัดแสดง เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้า หรือเลือกซื้อผ่านออนไลน์ โดยจะกักพื้นที่ให้ 5-15% เพื่อให้มีการนำสินค้าและบริการไปขายเพื่อทำตลาดต่างประเทศ และยังจะนำไปโรดโชว์เจาะตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ด้วย“มั่นใจว่าจะช่วยสร้างแม่ทัพรุ่นใหม่เข้ามาเพิ่มเติมให้กับการส่งออกของประเทศ เพราะในปัจจุบัน ประเทศไทยมีเอสเอ็มอีส่งออก 3 หมื่นราย จากเอสเอ็มอีทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 3 ล้านราย ซึ่งยังไม่พอ ต้องหารุ่นใหม่มาเพิ่ม ทำให้เป็น 3.5 หมื่นราย 4 หมื่นราย และเป็น 1 แสนราย เพื่อเป็นแม่ทัพบุกตลาดโลก ทำรายได้เข้าประเทศ และทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ต่อไป ซึ่งการปั้น Gen Z ให้เป็นซีอีโอก็เป็นหนึ่งในการเตรียมการสร้างแม่ทัพส่งออกรุ่นใหม่ที่จะทำรายได้เข้าประเทศในอนาคต”นายจุรินทร์กล่าวว่า การส่งออกเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ โดยการส่งออกเดือน พ.ค. 2564 เดือนเดียวทำได้ 7 แสนล้านบาท เพิ่ม 41.59% ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานหนักของทีมเซลส์แมนกระทรวงพาณิชย์ ทั้งเซลส์แมนจังหวัด และเซลส์แมนประเทศ โดยคาดว่าตัวเลขในเดือน มิ.ย. 2564 ที่ยังไม่ออกก็น่าจะบวกอย่างน้อย 2 หลัก และยังจะเดินหน้าผลักดันการค้าชายแดน ที่เป็นส่วนช่วยเพิ่มตัวเลขการส่งออก ซึ่งจะเร่งรัดการเปิดด่านให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่เปิดอยู่ 46 ด่านจากทั้งหมด 97 ด่านทั่วประเทศส่วนนโยบายการขับเคลื่อนส่งออก จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ผลักดันให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อให้มีรายได้สูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย รวมทั้งจะเร่งรัดทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนของเซลส์แมนจังหวัดและเซลส์แมนประเทศ และปรับรูปแบบการส่งเสริมการส่งออกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ และไฮบริด ที่เห็นแล้วว่าช่วยทำให้ไทยขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19