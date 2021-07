“จุรินทร์” สั่งลุยต่อ ดันดิจิทัลคอนเทนต์ไทยทำเงินตลาดโลก โชว์มีผลงานดังเพียบ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้กรมฯ เร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย ทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ และเกม รวมถึงการรับจ้างผลิต เพื่อนำรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นฮับการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ครบวงจร เพราะมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการผลิต การร่วมผลิต การรับจ้างผลิต การบริการโปรดักชัน และโพสต์โปรดักชัน รวมทั้งบริการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย และการขายลิขสิทธิ์“กรมฯ ได้รับนโยบายนายจุรินทร์ และมีแผนที่จะเร่งพัฒนาผู้ประกอบการทั้งด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ การขยายตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีโครงการที่จะดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลังประมาณ 10 โครงการ ทั้งการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ การเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ การพาผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศเป้าหมาย โดยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 3,600 ล้านบาท”นายสมเด็จกล่าวว่า ตัวอย่างผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยที่ประสบความสำเร็จ เช่น ซีรีส์ลึกลับ Girl From Nowhere Season 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “แนนโน๊ะ” ลูกสาวซาตานในร่างหญิงสาววัยมัธยมปลาย ผู้เฝ้าดูพฤติกรรมของผู้คนทั้งที่ดีงามและชั่วร้ายในรั้วโรงเรียน ที่ Netflix ร่วมกับ GMM Studios International ดำเนินการสร้าง และเข้าฉายใน Netflix เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 มี 8 ตอน ได้รับความนิยมอย่างสูงในฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน ได้คะแนน IMDB สูงถึง 7.7/10 และภาพยนตร์ “อ้ายคนหล่อลวง” ค่าย GDH599 เข้าฉายในโรงภาพยนตร์และ Netflix เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564 ได้รับการจัดอันดับที่ 1 Netflix ประเทศไทย หลังจากที่เข้าฉายได้เพียง 3 วันส่วนซีรีส์วาย ที่ได้รับความนิยม เช่น THE MOMENT I Need You ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น ถูกบรรจุในแพลตฟอร์มออนไลน์ Rakuten TV และซีรีส์เพราะเราคู่กัน ต้นหนชลธี นิทานพันดาว ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง ขณะที่แอนิเมชัน มีผลงานที่ประสบความสำเร็จ เช่น 9 ศาสตรา และ The Nine สามารถคว้ารางวัลได้เป็นจำนวนมาก ส่วนภาพยนตร์ ที่ใช้เทคนิคพิเศษที่ประสบความสำเร็จ เช่น เมย์ไหนไฟแรง เฟร่อ และโฮมสเตย์ ทางด้านคาแรกเตอร์ ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Warbie Yama เจ้านกจอมกวน, ปังปอนด์ และ Bloody Bunny กระต่ายสุดโหด และเกมที่ได้รับความนิยมสุดๆ เช่น Home Sweet Home เกมผจญภัยแนวสยองขวัญ ที่ได้รับการแปลถึง 8 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น โปรตุเกส รัสเซีย และจีน เพื่อรองรับผู้เล่นจากทั่วโลก“จะเดินหน้าร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดในการผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยออกสู่ตลาดโลกให้ได้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ผ่านมาทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ และเกม ต่างประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยมั่นใจว่าจะมีผลงานใหม่ๆ ของผู้ประกอบการคนไทยออกไปทำเงิน ทำรายได้เข้าประเทศได้อีกมาก” นายสมเด็จกล่าว