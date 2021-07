ไทยยูเนี่ยนลงทุนในอเลฟ ฟาร์มส์ โปรตีนทางเลือกจากการเพาะเลี้ยงเซลล์

ไทยยูเนี่ยนลงทุนในอเลฟ ฟาร์มส์ ผู้ผลิตโปรตีนทางเลือกจากการเพาะเลี้ยงเซลล์• ไทยยูเนี่ยนเสริมทัพ ลงทุนเพิ่มในด้านโปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ในสตาร์ทอัพชั้นนำของโลก• บริษัท อเลฟ ฟาร์มส์ได้ระดมทุนรอบ Series B โดยไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ลงทุนที่ร่วมสนับสนุนบริษัทฯ ในแผนการขยายการเติบโตของธุรกิจบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนในบริษัท อเลฟ ฟาร์มส์ บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอล ด้วยงบลงทุน venture fund ของบริษัท ซึ่งไทยยูเนี่ยนนับเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่เข้าร่วมลงทุนในรอบระดมทุน Series B ซึ่งมีมูลค่า 105 ล้านเหรียญสหรัฐบริษัท อเลฟ ฟาร์มส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านโปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ ผลิตเนื้อสเต๊กจากตัวอย่างเซลล์ของวัวโดยไม่มีการทำร้ายสัตว์ และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มาก วิธีการผลิตนี้ทำให้เกิดทางเลือกในการผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานเนื้อที่มีการผลิตอย่างยั่งยืน เนื้อสเต๊กจากการเพาะเลี้ยงเซลล์นี้มีรสชาติและรสสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเนื้อวัวโดยไม่มีการฆ่าสัตว์เกิดขึ้น โดยขั้นตอนต่อไปหลังการระดมทุนในรอบ Series B จะเป็นการขยายธุรกิจเนื้อสเต๊กนี้ในระดับโลก ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเบื่องต้นมีกำหนดการที่จะเปิดตัวสินค้าในปี 2565ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและความยั่งยืน ถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ และเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จในระยะยาวทั้งของบริษัทเองและอุตสาหกรรมในภาพรวม ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น การผลิตโปรตีนที่มีแหล่งที่มาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแง่ของสารอาหารและโภชนาการ ไทยยูเนี่ยนเชื่อมั่นว่า บริษัท อเลฟ ฟาร์มส์ จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนครั้งนี้และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับอเลฟ ฟาร์มส์ ต่อไป”ดิดิเยร์ ทูเบีย ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อเลฟ ฟาร์มส์ กล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ ผู้ร่วมลงทุนเช่นบริษัทไทยยูเนี่ยนมีวิสัยทัศน์เป็นไปในแนวทางเดียวกับเรา จะทำให้เราสามารถทำงานก้าวไปข้างหน้า สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของโลกให้ก้าวไปสู่โลกที่ยั่งยืนมากขึ้น เท่าเทียมกันมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น”ทั้งนี้ งบลงทุนในส่วนของ venture fund ของไทยยูเนี่ยนนั้นมุ่งลงทุนใน 3 ด้าน ได้แก่ โปรตีนทางเลือก อาหารฟังก์ชัน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงในด้านกลยุทธ์เช่นการลงทุนต่างๆ ด้วย โดยมุ่งลงทุน ร่วมทุน ในบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงพัฒนาธุรกิจที่สนใจด้านเหล่านี้และร่วมสนับสนุนและผลักดันให้พัฒนาต่อไป สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนและดูแลความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลเกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปีวันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 132,402 ล้านบาท (4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืนไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ UniQ™BONE, UniQ™DHA และ ZEAvitaจากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation : ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่ 7 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2563 ได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันเกี่ยวกับ บริษัท อเลฟ ฟาร์มส์อเลฟ ฟาร์มส์ ผลิตเนื้อสเต็คจากเซลล์ที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมจากวัวที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยไม่มีการฆ่าสัตว์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดย ดิดิเยร์ ทูเบีย กลุ่ม The Kitchen Hub of the Strauss Group และศาสตราจารย์ ชูลามิต เลเวนเบิร์ก จากสถาบันเทคโนโลยีเทคเนี่ยนอิสราเอล บริษัทได้มีการระดมทุนรอบ Series A นำโดย บริษัท วิสไวร์ส์ นิวโปรตีน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม Peregrine Ventures and Strauss Group และบริษัทชั้นนำระดับโลก อย่าง Cargill และ M-Industry อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aleph-farms.com