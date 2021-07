SMS ตัวช่วยการขายยุคโควิด ‘1Moby’ คาดโตอีก 60% ปีนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - โควิด-19 เป็นตัวเร่งสินค้าและบริการมุ่งสู่โลกออนไลน์เต็มตัว เหตุทำการขายแบบปกติไม่ได้ คนไม่ออกจากบ้าน “SMS” เป็นอีกตัวช่วยการขายที่เติบโตสูง กลุ่มประกัน ธนาคาร เลือกใช้มากสุดในปีที่ผ่านมา ‘1Moby’ เห็นโอกาส พร้อมนำเทคโนโลยีโซลูชันผลักดันธุรกิจลูกค้าเติบโตมากขึ้น ตั้งเป้าปีนี้รายได้เติบโตอีกอย่างน้อย 40-60% คิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาทในปี 2564 นี้นายธารินทร์ จงประเจิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด หรือ 1Moby ผู้ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีโซลูชันให้แก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจจะมุ่งสู่โลกออนไลน์กันหมด ทำให้ภาพรวมตลาดเทคโนโลยีโซลูชันมีการเติบโตสูง เช่นเดียวกับคอมมูนิเคชันโซลูชันอย่าง ‘SMS’ ที่พบว่าในปี 2563 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตสูงมาก ลูกค้านำ SMS มาใช้ในสถานการณ์โควิด-19 เป็นอันดับต้นๆ เพื่อส่งเสริมการขาย เพราะถือเป็นด่านแรกในการทำการตลาดในสถานการณ์ที่ลูกค้าต้อง WFH เป็นต้นปีที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าที่หันใช้บริการ SMS มากขึ้น ได้แก่ กลุ่มประกัน ธนาคาร/หลักทรัพย์ รองลงมาจะเป็นกลุ่มเทเลคอม และไอที โดย SMS ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของ SMS ขายประกันโควิด, OTP ยืนยันตัวตน, SMS ที่ผูกกับระบบ และ SMS ในรูปแบบ CRM Message เป็นต้น หรือปัจจุบันมีการส่ง SMS ในรูปแบบของภาคธุรกิจไม่ต่ำกว่า 40 ล้านครั้ง/เดือนนายธานินทร์กล่าวต่อว่า จากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโซลูชันของ 1Moby ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการโซลูชันที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าทุกประเภท โดยปัจจุบันธุรกิจภายใต้ 1Moby แบ่งเป็น 1. บริการ ThaiBulkSMS บริการส่ง SMS ผ่านหน้าเว็บที่ทรงประสิทธิภาพ มีจุดเด่นฟีเจอร์การส่งที่หลากหลาย รวดเร็ว ไม่ดีเลย์ แม่นยำสูง ใช้งานง่าย มีระบบการรายงานที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยละเอียด นับเป็น SMS Solutions อันดับ 1 ของไทย ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการส่ง SMS ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นภายใต้งบประมาณที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญให้บริการและคำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดโอกาสหรือช่วงเวลาสำคัญของการทำธุรกิจ2. บริการ Magnus ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดออนไลน์ ช่วยเพิ่มศักยภาพผลักดันยอดขายให้ธุรกิจ e-Commerce ให้เติบโตก้าวกระโดด โดยใช้เทคโนโลยี Magnus Conversion Tracking ที่พัฒนาขึ้นเองด้วยจุดเด่นสามารถ tracking ได้อย่างเจาะลึกตรงเป้าหมายและตรงกลุ่มเป้าหมาย นำเสนอการวัดผลและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมกับลูกค้า ส่งผลให้ยอดขายของลูกค้าเติบโตมากขึ้นล่าสุดในปี 2564 นี้บริษัทจึงมีแผนการดำเนินธุรกิจ โดยจะมุ่งนำเทคโนโลยีโซลูชันช่วยผลักดันธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างเหนือความคาดหมาย "One step beyond by Technology Solution" ภายใต้เป้าหมายการขยายฐานลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปลายปีนี้มีแผนที่จะเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ รวมทั้งมุ่งพัฒนาบริการเดิมให้มีประสิทธิภาพ พร้อมนำเครื่องมือทางด้านการทำการตลาดต่างๆ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้ามากขึ้น รวมไปถึงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการสะดวกและง่ายขึ้น โดยมุ่งลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยจะดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 3 โซลูชัน ได้แก่ 1. Communication Solution ภายใต้แบรนด์ ThaiBulkSMS 2. Business Solution โดยใช้ประสบการณ์และการได้รับความไว้วางใจจากการทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่หลายแห่ง 3. Data Solution ภายใต้แบรนด์ Magnusที่ผ่านมาได้ให้บริการแก่องค์กรธุรกิจหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บริการ SMS Provider ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการ Line Customization (Chatbot / Loyalty Program & Dynamic Rich Menu) บริการ Software (Website Design & Service / Mobile Application & Software Development) บริการ Game Studio (Game Design / Animation)สำหรับในปี 2564 นี้ 1Moby คาดว่าสามารถทำรายได้เติบโตอยู่ที่ 40-60% หรือ 200 ล้านบาท จากในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้อยู่ที่ 80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 60% จากปี 2562 มีรายได้อยู่ที่ 50 ล้านบาท“ความเชี่ยวชาญของ 1Moby คือการนำเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องเข้าใจยากของหลายธุรกิจมาทำให้เป็นเรื่องง่าย และปัญหากับอุปสรรคก็จะหมดไป ทุกบริการของ 1Moby เป็นตัวช่วยที่ดีให้กับธุรกิจของลูกค้า ซึ่งเราใช้ศักยภาพอันโดดเด่นทุกด้านมาช่วยผลักดันความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้าเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างเหนือความคาดหมาย ทั้งการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและความครบวงจรที่เรามอบให้ เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาหาเราสามารถใช้บริการครบจบในที่เดียว ทั้งการทำการตลาดแบบการส่ง SMS และการทำการตลาดแบบ online ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาช่องทางสื่อออนไลน์ ผ่าน Facebook หรือ Google ก็ตาม” นายธารินทร์กล่าว