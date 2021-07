กรมเจรจาฯ ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ เจาะลึกโอกาสการค้า การลงทุนปากีสถาน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “เข้าถึง เข้าใจ โอกาสการค้าไทยในปากีสถาน” ในวันอังคารที่ 13 ก.ค.2564 เวลา 09.00–12.00 น. โดยมีวิทยากรจากกระทรวงพาณิชย์ของไทยและปากีสถาน สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของปากีสถาน และสภาธุรกิจไทย–ปากีสถาน ร่วมเสวนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับปากีสถาน ความน่าสนใจของปากีสถาน ตลอดจนความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–ปากีสถานสำหรับปากีสถาน เป็นตลาดที่มีความน่าสนใจ เป็นตลาดศักยภาพแห่งใหม่ของเอเชียใต้ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่อันดับ 5 ของโลก มีประชากรกว่า 210 ล้านคน และในจำนวนนี้ เป็นประชากรวัยทำงานที่มีกำลังซื้อสูงกว่า 80 ล้านคนขณะเดียวกัน ปากีสถานยังตั้งอยู่ในพื้นที่จุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างเอเชียใต้และตะวันออกกลาง และเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) ทำให้เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตและลงทุนเพื่อกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic Cooperation: OIC)ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนของปี 2564 (ม.ค.–พ.ค.) การค้ารวมระหว่างไทย-ปากีสถาน มีมูลค่าสูงถึง 708 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 64% เป็นการส่งออกไปปากีสถาน 629 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 71% สินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เส้นใยประดิษฐ์ เม็ดพลาสติก เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เป็นต้น และนำเข้าจากปากีสถาน 79 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 20% สินค้านำเข้าจากปากีสถาน เช่น สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่น้ำอัดลม และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/dntp/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย