“ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ปลุกคลื่นท่องเที่ยวสู้โควิด โรงแรมจัดโปรฯแรงดึงคน

การตลาด- ดีเดย์ 1 กรกฎาคมนี้ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ( Phuket Sandbox) พร้อม ประชาชนฉีดวัคซีนแล้วกว่า 70% ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานรัฐในพื้นที่พร้อมเต็มที่่ หวังดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 129,000 คน หวังรายได้รวม 11,000 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนแรก กรกฎาคม-กันยายน ททท. ดึง3นักเตะเลสเตอร์ซิตี้ร่วมโปรโมท บรรดาโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท อัดโปรโมชั่นเรียกแขกคึกคักใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับโครงการ เปิดรับการท่องเที่ยวต่างชาติ โดยนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตในรูปแบบ Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ยังคงอยู่ในความดูแลด้วยมาตารการเรื่องโควิด-19 โดยมีมาตรการหลักต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตด้วยความปลอดภัย ได้แก่ การเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งต้องสำแดงเอกสารรับรองการ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จากประเทศต้นทาง และจะต้องเป็นวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาต จากนั้น นักท่องเที่ยวต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือนระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย และจะต้องเข้าพักยังโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus เป็น เวลา 14 คืน หลังจาก นั้นจึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยได้ เป็นต้นทั้งนี้ มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็มีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังภูเก็ตเพื่อตรวจความพร้อมต่างๆ ในวันที่ 25 มิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยเช่่นกันขณะที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต่างก็ระดมสรรพกำลังและมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญแรกก็คือ ความพร้อมในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่จะเป็นเสมือนกำแพงด่านแรกในการป้องกันการระบาดของโควิด-19*** ภูเก็ตพร้อมทุกด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนประชากรประมาณ 547,584 คน และมีเป้าหมายในการ'ฉีดวัคซีน'ให้กับประชาชน จำนวน 383,308 คน หรือ 70% ของประชากรในพื้นที่ โดยแผนการฉีดวัคซีนจะต้องฉีดเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน และฉีดเข็มที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต ณ วันที่ 16 มิถุนายน2564 มีผู้ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 346,855 คน ( 63.3%) ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 165,439 คน ( 30.2% ) และจำนวนประชากรคงเหลือที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เหลือเพียงจำนวน 119,732 คนอย่างไรก็ตาม ตัวเลขล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน จากรายงานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระบุว่า จังหวัดภูเก็ต มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วประมาณ 63.01% และเข็มที่ 2 ประมาณ34.34%เป็นความคืบหน้าด้านจำนวนคนฉีดที่ดีสอดรับกับการเปิดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมมาตลอด โดยมุ่งมั่นที่จะเปิดเกาะให้ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ตามแนวทางที่ ศบค.เห็นชอบ เพราะเป้าหมายการเปิดรับท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ดำเนินไปไปพร้อมกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนคนที่จะเข้ามานั้นไม่น่าเป็นห่วงทั้งคนไทยและต่างชาติ หลังเปิดเมืองจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาอย่างแน่นอน ซึ่งทาง ททท.ได้ประมาณการไว้ที่ 129,000 คน ในช่วงไตรมาส 3 สร้างรายได้ให้ภูเก็ตกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท และนักท่องเที่ยวคนไทย 500,000 คน ในช่วงครึ่งปีหลัง สิ่งที่ภูเก็ตจะต้องเพิ่มการและเตรียมพร้อมให้มากที่สุดคือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้ได้ ซึ่งขณะนี้ภูเก็ตสามารถคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อให้อยู่จำนวนที่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงการฉีดวัคซีนก็ไม่มีปัญหาอะไรนายเดวิด จอห์นสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดลิเวอร์ริ่ง เอเชีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภูเก็ต และทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมแคมเปญที่เปิดใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ยุโรป กล่าวว่า การเปิดเกาะภูเก็ตอีกครั้งนับเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวการท่องเที่ยวของไทย โดยนักท่องเที่ยวจากยุโรปจะกลับมาก่อนเป็นกลุ่มแรก ดังนั้น การตลาดและการประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญมากต่อธุรกิจบริการและท่องเที่ยวในภูเก็ตตอนนี้ สิ่งที่จะเป็นกุญแจสำคัญคือการนำเสนอสิ่งที่ต่างไปจากเดิม โรงแรมและรีสอร์ตต่างๆ จำเป็นต้องสร้างเรื่องเล่าเรื่องใหม่โดยอิงจากธรรมชาติ วัฒนธรรม และจุดหมายปลายทาง ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักเดินทาง”นายบิล บาร์เน็ต กรรมการผู้จัดการ ซีไนน์ โฮเทลเวิร์คส์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ตระดับประเทศ กล่าวถึงตลาดนักท่องเที่ยวของภูเก็ตเปิดเกาะครั้งแรกหลังโควิดว่า ​ยุโรปเป็นตลาดใหญ่ มีดีมานด์ที่แข็งแกร่งในไตรมาส3 และ ไตรมาส4 ของภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จากผลการสำรวจคาดว่ากลุ่มแรกที่จะกลับมาคือมาจากตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปที่เดินทางแบบระยะยาวแบบดั้งเดิม (traditional long-haul European) ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และสแกนดิเนเวีย มีสัดส่วนระหว่าง 35-40% ของนักเดินทางมาจากจุดหมายปลายทางที่มีอากาศหนาวเย็นในยุโรปเหนือตะวันออกและตะวันตก นับเป็นพื้นฐานที่ดีในการเริ่มการฟื้นตัวการท่องเที่ยวไทยนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า “เพราะความปลอดภัยของพนักงานและแขกผู้เข้าพักของเราถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศ การที่เราเร่งจัดการให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน รวมไปถึงความเข้มงวดในการนำเอามาตรการด้านความสะอาดและสุขอนามัย อย่างโปรแกรมเซ็นทารา คอมพลีท แคร์ ไปใช้กับทุกๆ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือนั้น ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมเต็มศักยภาพ ที่จะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตแล้ว”** แอร์ไลน์พาเหรดบินตรง-เป้า3เดือน 1.29 แสนคนนางสาวนันทศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่18 มิ.ย. ทาง ศบค.ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้แผน “Phuket Sandbox” โดยวันที่ 1 ก.ค.นี้ จะมีสายการบินต่างชาติบินตรงเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตที่มี 5 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบิน Qatar Airways บินในเส้นทาง โดฮา-ภูเก็ต จะมาถึงลงภูเก็ตในเวลา 13.30 น., สายการบิน EL AL Israel Airlines เส้นทางเทอาวีฟ-ภูเก็ต ถึงภูเก็ต 13.45 น., สายการบิน Singapore Airlines เส้นทางสิงคโปร์-ภูเก็ต ลงภูเก็ตในเวลา 17.10 น., สายการบิน Fly Dubai เส้นทาง ดูไบ-ภูเก็ต ถึงภูเก็ต ในเวลา 20.10 น. และ สายการบิน Ethihad เส้นทางอบูดาบี-ภูเก็ตถึงภูเก็ต 22.20 น. โดยจะเป็นเที่ยวบินที่นักท่องเที่ยวยุโรปบินต่อเครื่องมายังภูเก็ต และส่วนใหญ่ที่นั่งที่เป็นชั้นธุรกิจถูกจองเต็มทั้งหมดแล้ว แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาภูเก็ตเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงตลอดเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ประมาณการณ์ว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 6,000 คน หลังจากนั้นจะต้องติดตามตัวเลขนักท่องเที่ยวต่อไป แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ททท.ประมาณการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 129,000 คน สร้างรายได้ 11,000 ล้านบาท และ ททท.จะจัดโปรโมชันต่างๆ ดึงคนไทยเข้ามาภูเก็ตให้ได้ 500,000 คน ตั้งแต่เดือน กรกฏาคมถึงธันวาคม ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาภูเก็ตฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในภาพรวมน้ั้นเป้าหมายของการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงเดือนกรกฏาคมถึงกันยายน2564 คือ เดือนกรกฎาคมจะเน้นทำตลาดระยะใกล้ (สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน และญี่ปุ่น ยกเว้น จีน) ประมาณ 6,000 คน ประมาณการรายได้ 284.40 ล้านบาท, เดือนสิงหาคมประมาณ 15,000 คน ประมาณการรายได้ 743.40 ล้านบาท และ เดือนกันยายน ประมาณ 23,000 คน ประมาณการรายได้ 1,151.40 ล้านบาทส่วนตลาดระยะไกล (อังกฤษ เยอรมนี รัสเซีย อิสราเอล กลุ่มประเทศ GCC หรือกลุ่มประเทศอาหรับ 6 ประเทศ ฝรั่งเศส นอร์ดิก และอเมริกา) แผนในเดือนกรกฏาคมตั้งเป้านักท่องเที่ยว 23,700 คน ประมาณการรายได้ 2,597 ล้านบาท, เดือนสิงหาคมประมาณ 32,300 คน ประมาณการรายได้ 3,539 ล้านบาท และเดือนกันยายน ประมาณ 29,000 คน ประมาณการรายได้ 3,177 ล้านบาท รวมนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่มที่คาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศ 129,000 คน รวมรายได้ 11,492.2 ล้านบาทเป้าหมายตัวเลขดังกล่าวนี้ถือว่า ไม่มากไม่น้อยเกินไปกับการเปิดท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งทีต้องมากับความพร้อมและการโปรโมตเต็มที*** ดึง 3 นักเตะดังเลสเตอร์ซิตี้ร่วมโปรโมทหน่วยงานหน้าด่านสำคัญในการโปรโมตก็คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ททท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์โครงการ Phuket Sandbox จึงได้ขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนของประเทศไทย คือ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ล่าสุดร่วมมือจัดทําแคมเปญต้อนรับนักท่องเที่ยว "Phuket is now open" ภายใต้แนวคิด "Amazing Thailand, Now even more Amazing" ด้วยการใช้กีฬามาเป็นจุดดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism โดย ททท. และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เชิญนักฟุตบอลสังกัด สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ ทีมแชมป์ เอฟเอ คัพ ปีล่าสุด จำนวน 3 คน คือ เจมส์แมดดิสัน (James Maddison) ฮาร์วีย์บาร์นส (Harvey Barnes) เคลิซี่ อิเฮียนาโช่ (Kelechi Iheanacho) มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวแห่งความประทับใจในรอยยิ้มของคนไทยและความตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ชื่อ "Amazing Moments in Phuket"ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Amazing Moments in Phuket" จะมีการเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง BBC World News, สถานีโทรทัศน์ Euro News, ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ King Power, ช่องทางประชาสัมพันธ์ของสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ และช่องทางประชาสัมพันธ์ของ Dug out (บริษัทมีเดียเฉพาะด้านฟุตบอลระดับโลก) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งตั้งเป้าหมายการรับรู้จากสื่อออฟไลน์ต่างประเทศ 20 ล้านคน/ครั้ง และสื่อออนไลน์ต่างประเทศ 24 ล้านคน/ครั้ง มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเดินทางในเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials), กลุ่มเดินทางด้วยตัวเอง (Free Individual Travelers : FIT) ครอบครัว (Family) และกลุ่มชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย (EXPAT)นอกนั้นก็เป็นการทำตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมายแต่ละประเทศอย่างเต็มที่ทางด้านในพื้นที่ภูเก็ตเองนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้นำจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้รวมตัวกันที่ “อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต” (Angsana Laguna Phuket) เพื่อร่วมกันยืนยัน และแสดงความมุ่งมั่นเดินหน้าสู่ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” (Phuket Sandbox) พร้อมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดล่าสุดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ระยะเวลาเข้าพัก และการทดสอบ PCR ของนักท่องเที่ยว รวมถึงการรับรองมาตรฐาน SHA Plus เพื่อการเปิดเกาะภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้อย่างปลอดภัยการรวมตัวครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปิดเกาะภูเก็ตในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง โดยขณะนี้ ประชากรภูเก็ตได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% (ได้รับวัคซีนแล้วทั้งหมด 71% ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564) นับเป็นความพร้อมสำคัญในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตกลุ่มผู้บริหารภาคการท่องเที่ยวยังเน้นว่า ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถพำนักในภูเก็ตได้ไม่จำกัดเวลา โดยจะต้องเดินทางเข้า-ออกจากภูเก็ตจุดเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ นอกภูเก็ต จะต้องอยู่ในภูเก็ตให้ครบ 14 วันก่อน ซึ่งผู้เดินทางที่มาจากต่างประเทศทุกคนจะได้รับการทดสอบ PCR จำนวน 2 ครั้ง คือครั้งแรกเมื่อเดินทางมาถึง และครั้งที่สองในช่วงระยะเวลา 14 วัน ในขณะเดียวกัน กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศยังคงสามารถเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตได้ โดยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว หรือมีใบรับรองการทดสอบโควิด-19 เป็นลบนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การรวมตัวของเราที่นี่ วันนี้ คือข้อความวิสัยทัศน์และเจตนาร่วมกันที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตที่ไม่เคยมีมาก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของการเปิดเกาะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้”อีกทั้งโรงแรมกว่า 300 แห่ง และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัด ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองว่า สถานประกอบการมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด-19รวมถึงโรงแรมทั้งหมด 7 แห่งที่ตั้งอยู่ในลากูน่า ภูเก็ต ได้แก่ อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต (Angsana Laguna Phuket), อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต (Angsana Villas Resort Phuket), บันยันทรี ภูเก็ต (Banyan Tree Phuket), แคสเซีย ภูเก็ต (Cassia Phuket), ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (Dusit Thani Laguna Phuket), ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท (Laguna Holiday Club Phuket Resort) และ ทราย ลากูน่า ภูเก็ต (and SAii Laguna Phuket) จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนแบบครบวงจรขนาด 1,000 เอเคอร์นายราวี ชานดราน (Ravi Chandran) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลากูน่า ภูเก็ต กล่าวว่า “ลากูน่า ภูเก็ต เราพร้อม เราปลอดภัย เราได้รับการรับรองจาก SHA Plus และตั้งตารอที่จะต้อนรับแขกทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเราภูมิใจอย่างมากที่ได้เห็นความร่วมมือในอุตสาหกรรมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพาเรามาถึงจุดนี้”*** โรงแรม รีสอร์ท อัดแคมเปญคึกคัก-เปิดใหม่ก็มีสำหรับธุรกิจที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ต่างก็รอคอยวันเปิดอย่างใจจดใจจ่อ ด้วยโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าจัดเต็มครั้งนี้เดอะซเลท ภูเก็ต รีสอร์ท 5 ดาว จัดแพ็คเกจ “Summer Sandbox” เข้าพัก 6 คืน ฟรี 1 คืน (รวมเป็น 7 คืน) รวมสิทธิพิเศษอัปเกรดห้องพัก ค็อกเทลต้อนรับ บริการรับส่งสนามบินไป-กลับ อาหารเช้าทุกวัน และส่วนลด 15% สำหรับอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และสปาทรีทเมนท์ตลอดการเข้าพัก และสำหรับผู้ที่จอง Private Pool Suites จะได้รับบริการนวด 60 นาทีสำหรับสองท่าน ที่ Coqoon Spa และบริการนวด Coqoon Rebirth 120 นาทีสำหรับสองท่าน สำหรับผู้จองห้อง Pearl Shell Suites และ Pool Villa อันหรูหรา สามารถยกเลิกการจองได้ฟรีจนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง เข้าพักได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาทต่อห้องต่อคืนเซ็นทารา แบรนด์โรงแรมชั้นนำสัญชาติไทยเจัดโปรโมชั่นพัก 3 คืน จ่าย 2 คืน” หรือ “พัก 6 คืน จ่าย 4 คืน” และ “พัก 9 คืน จ่ายเพียง 6 คืน กับตัวเลือกโรงแรมเซ็นทาราทั้ง 7 แห่งในภูเก็ต อาทิ เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต หรือ ไม้ขาว ดรีม วิลล่า แอนด์ สปา เซ็นทารา บูติค คอลเลกชันพร้อมเครดิตโรงแรม 100% รายวันฟรี แลกได้ทันทีเมื่อเช็คอินสำหรับการอัพเกรดห้องพัก อาหารเลิศล้ำ เครื่องดื่มแสนสดชื่น สปาทรีตเมนต์ และอีกมากมาย! เปิดให้จองตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 และเข้าพักได้ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท จัดโปรโมชั่น “Phuket Summer Love” พร้อมให้จองแล้ว และเข้าพักก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เริ่มต้น 2,300++ บาทต่อคืน รวมอาหารเช้าทุกวัน เครื่องดื่มไม่จำกัด 1 ชั่วโมง สำหรับ 2 ท่าน ที่ “เดอะเด็คบีชคลับ” ฟรีบริการสระว่ายน้ำ ยิม คิดส์คลับ และ Wi-Fiทราย ลากูน่า ภูเก็ต (SAii Laguna Phuket) รีสอร์ทแบรนด์น้องใหม่ของเครือ S Hotels & Resorts เปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีโปรโมชั่นห้องพักพร้อมอาหารเช้าทุกวันสำหรับผู้เข้าพัก 2 ท่าน ส่วนลด 25% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มและบริการซักรีด และอาหารฟรีสำหรับเด็กไม่เกิน 2 คน (เมื่อพักห้องเดียวกับผู้ใหญ่) เข้าพัก 7 คืน ฟรีอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นแบบ 3 คอร์สสำหรับสองคน บริการรับส่งสนามบิน เช็คอินก่อนเวลา 10.00 น. และเช็คเอาท์หลังเวลา 16.00 น. ราคาเริ่มต้นเพียง 2,999 บาทต่อคืน! จองและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ - 23 ธันวาคม 2564อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต จัดโปรฯ “Your Stay, Your Choice” แพ็คเกจสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จองที่พัก 2 คืนขึ้นไป จะได้รับอาหารเช้าประจำวันสำหรับผู้เข้าพักสูงสุด 6 คน (ขึ้นอยู่กับประเภทห้อง) เครดิตโรงแรมสุทธิ 1,000 บาทต่อห้องต่อการเข้าพัก และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พายเรือแคนู จองได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2564 และเข้าพักภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ราคาเริ่มต้น 2,700 บาทสุทธิต่อห้องต่อคืนมร.ดิลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ อวานี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า “เรามีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ เปิดตัว อวานี พลัส ไม้ขาว ภูเก็ต สวีทส์ แอนด์ วิลล่าส์ ใน่ช่วงที่รัฐบาลวางแผนที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นี้ โดยเป็นรีสอร์ทแห่งแรกของเครืออวานีในภูเก็ต หรือแห่งที่เก้าในประเทศไทยนี้ ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของภูเก็ต ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตประมาณ 15 นาที โดยทางรถยนต์ และอยู่ห่างจากหาดไม้ขาวและ เทอเทิล วิลเลจ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ เพียงเล็กน้อย