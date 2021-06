VGI คว้ารางวัลระดับสากล

VGI ขึ้นแท่นผู้นำนวัตกรรม คว้ารางวัลระดับสากล The Most Innovative O2O Solutions for Advertising, Payment and Logistics Platforms 2 ปีซ้อนจากเวที IFA 2021VGI ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ก้าวล้ำนำเทรนด์ฝ่าทุกวิกฤต ตอกย้ำการทรานฟอร์มธุรกิจสู่ผู้ให้บริการทางการตลาดอย่างครบวงจรด้วยกลยุทธ์ O2O Solutions ภายใต้อีโคซิสเต็ม (ecosystem) ที่แข็งแกร่ง บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ รับรางวัล “The Most Innovative O2O Solutions for Advertising, Payment and Logistics Platforms 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก International Finance นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำของ UK’s International Finance Publications Limited โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดองค์กรชั้นนำที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา ทำให้หลากหลายธุรกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่จากการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ O2O เป็นเครื่องตอกย้ำความสำเร็จว่ากลุ่มบริษัท VGI ว่ามีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรับมือทุกความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี 2563/64 ยังคงสามารถผลักดันทำกำไรสุทธิที่ 980 ล้านบาท ผ่านการผสานความแข็งแกร่งของพันธมิตรในทุกหน่วยธุรกิจจนเกิด Synergy ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรบบิทที่เป็นผู้นำด้านดิจิทัลโซลูชั่นส์และธุรกิจโลจิสติกส์โดย Kerry Express บริษัทจัดส่งพัสดุด่วนชั้นนำของประเทศที่ร่วมกันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการได้รับรางวัล The Most Innovative O2O Solutions for Payment and Logistics Platforms ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นั้นนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ VGI อีกทั้งยังการันตีการเป็นผู้นำนวัตกรรมที่มี ecosystem ที่สมบูรณ์แบบและได้รับการยอมรับในระดับสากล