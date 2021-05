เปิดตัว ‘ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะจีน TCIC’ รุกให้บริการข้อมูลเชิงลึก ผสาน Big Data ติดปีกให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมรุกตลาดจีน

Level Up China Co., Ltd. นำเอาแบรนด์จีนอย่าง THINK CHINA เข้ามา พร้อมชื่อใหม่ Thai-China Intelligence center TCIC หรือศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะไทยจีน โดยนำเอาข้อมูลและ data ต่าง ๆ ที่ผ่านการรวบรวมโดย Tai Wan Le (Shenzhen) Consulting Co., Ltd. ก่อนส่งต่อให้ Level Up China Co., Ltd. นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นภาษาไทยซึ่ง TCIC จะให้บริการข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละด้าน ร่วมกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจีน โดยทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพที่เข้าใจและมองเห็นความต้องการของตลาดผ่านยอดขายจริง ร่วมกับเครื่องมือเป็นตัวช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและหาโอกาสในอีคอมเมิร์ซจีนอย่างแพลตฟอร์ม ช็อปปิ้งออนไลน์สุดฮิตหรือที่จะทำให้คุณสามารถดูภาพรวมตลาดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาด และต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยข้อมูล TCIC Dashboard แรกที่นำเข้าสู่ระบบคือประเด็นของ Beauty ครีมบำรุงต่าง ๆ ที่ได้ผลสรุปว่า ในช่วงที่ผ่านมา สินค้าประเภทดังกล่าวมีปริมาณการขายมากถึง 1.5 พันล้านยูนิต ทำรายได้ทะลุ 172,500 ล้านหยวน สำหรับประเทศไทยเองก็ทำรายได้จากสินค้าประเภท Beauty ไปได้มากถึง 1,111 ล้านหยวนนอกจาก TCIC Dashboard แล้ว TCIC ได้เริ่มออกมาแนะข้อมูลสู่โลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเด็ดที่เป็นคำถามในใจเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการหลาย ๆ เจ้า เช่น “นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาไทยเมื่อไหร่?” ที่ได้คำตอบว่ากว่า 70% จะรอให้ยกเลิกการกักตัวก่อน โดยตามมาติด ๆ กับแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนของคนไทยพบว่า 93% จะรอดูจำนวนคนไทยที่ฉีดวัคซีนประกอบการตัดสินใจ คะแนนเสียงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 33 ให้น้ำหนักไปว่าคนไทยมากกว่า 70% จะต้องได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วจึงจะยอมรับการเดินทางมาท่องเที่ยวได้ แต่ยังมีคะแนนเสียงกว่าร้อยละ 11 ที่ยอมรับได้โดยไม่มีเรื่องการฉีดวัคซีนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งกรุงเทพฯ - ประเทศไทย ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ครองแชมป์อันดับ 1 ในใจคนนักท่องเที่ยวจำนวนมากนอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วTCIC ยังพร้อมในด้านข้อมูลสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และผู้ประกอบการรายอื่น ๆ อาทิ สินค้าอะไรขายดีในไทยคนจีนนิยมซื้อของฝากแบบไหนจากไทยกลับไป รวมถึงข้อมูลเจาะลึกด้านการตลาดที่เป็นธงในใจของผู้ประกอบการหลาย ๆ คน ‘ลงทุนเท่าไหร่ แล้วคุ้ม’ นับว่าเป็นใจความสำคัญที่เจ้าของธุรกิจคงไม่อยากพลาดข้อมูลคุณภาพเหล่านี้ติดตามข่าวสารและข้อมูลจาก TCIC ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/tcic.info และเว็บไซต์ http://www.tcic.info/