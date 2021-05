‘เอก ทองประเสริฐ’ ดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย จับมือ ‘P.J. Garment’ เปิดตัวแบรนด์ยูนิฟอร์ม ‘W2W’ ตั้งเป้าคว้า 200 ล้านบาทในปีนี้

ดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของรางวัลระดับโลก ‘เอก ทองประเสริฐ’ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ EkThongprasert จับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตยูนิฟอร์มระดับท็อป 5 ของเมืองไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากว่า 27 ปีอย่าง P.J. Garment เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ที่มากด้วยประสบการณ์ ‘W2W’ หรือ Wear to Work บริษัทรับออกแบบและผลิตยูนิฟอร์มให้แก่องค์กรต่างๆ ที่ต้องการความโดดเด่น หรูหรา สง่างาม และภาพลักษณ์ที่แตกต่างอย่างมีดีไซน์ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่จดจำ สะท้อนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และมอบประสบการณ์แห่งความสุขให้พนักงานในคอนเซ็ปต์ “Happy to Wear, Happy to Work”Wear to Work เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างมิติใหม่ในการออกแบบยูนิฟอร์มของเมืองไทย ด้วยการนำเทคนิคขั้นสูงในการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น ผสมผสานกับการเลือกสรรผ้าคุณภาพดีจากทั่วโลก โดยคำนึงถึงความคล่องตัว ความมั่นใจ และความสะดวกสบายของผู้สวมใส่เป็นหลัก สะท้อนนิยามความเป็น ‘Life Uniform’ ให้ยูนิฟอร์มเป็นมากกว่าชุดทำงานทั่วไป ทว่าเต็มไปด้วยฟังก์ชันการใช้งาน การตัดเย็บที่เนี้ยบด้วยรายละเอียด ฟิตพอดีกับรูปร่างเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่ พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลรักษา และช่วยยืดอายุการใช้งานของยูนิฟอร์มเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน“เราออกแบบยูนิฟอร์มตามหลักสรีรศาสตร์ผสานศิลปะแห่งการดีไซน์เสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อถ่ายทอดปรัชญาของแบรนด์ผ่านยูนิฟอร์มได้อย่างลุ่มลึก พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผู้สวมใส่ดูโดดเด่น สง่างาม และสร้างการจดจำที่ดีให้แก่องค์กร เพราะสำหรับเราแค่ ‘ความสวย’ ของยูนิฟอร์มเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ เรายังคำนึงถึงวิถีชีวิตที่ทันสมัย รวดเร็ว และการดูแลรักษาที่สะดวกสบาย เพื่อให้ยูนิฟอร์มของ W2W มอบความสุขและความมั่นใจในทุกวันที่คุณสวมใส่ พร้อมส่งต่อความประทับใจให้แก่ลูกค้าขององค์กรต่อไป”เอก ทองประเสริฐ พูดถึงการร่วมงานกันครั้งแรกของเขาและ P.J. Garment ในฐานะดีไซเนอร์ของ W2W เขาได้นำความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบยูนิฟอร์มสไตล์ ‘Tailor Made’ ให้กับ Luxury Brand ชื่อดังของไทยมากว่า 10 ปี เช่น Icon Siam, Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Praya River, Capella Bangkok ฯลฯ นำมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บและการคัดเลือกเนื้อผ้าคุณภาพดีจากทั่วโลก โดย PJ-Garment ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยูนิฟอร์มให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น TOYOTA, Michelin, Kerry นำมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บและการคัดเลือกเนื้อผ้าคุณภาพดีจากทั่วโลก ทำให้ W2W เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในวงการยูนิฟอร์มของเมืองไทย พร้อมเปิดตัวผลงานการออกแบบยูนิฟอร์มให้กับบริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัดในเรื่องนี้ วิภาพร สัตยาอภิธาน Marketing & Production Manager แห่ง พี.เจ. การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทวิริยะประกันภัย ให้ออกแบบยูนิฟอร์มใหม่ให้แก่พนักงานโดยคำนึงถึงปรัชญาขององค์กร ภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำที่ทันสมัย โดดเด่น เป็นมิตร และเข้าถึงง่าย เพื่อให้แบรนด์เป็นที่จดจำมากขึ้น พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบาย คล่องตัว ดูแลรักษาง่าย เหมาะต่อสภาพอากาศร้อนชื้น และสำคัญที่สุดพวกเขาต้องมั่นใจทุกครั้งที่สวมยูนิฟอร์ม เราจึงดีไซน์มาให้เลือกกว่า 10 ชิ้นเพื่อให้พนักงานสามารถ Mix & Match เป็นสไตล์ของตัวเองได้ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร”ภายใต้การออกแบบที่คำนึงถึงหลักสรีรศาสตร์ ทำให้ยูนิฟอร์มของ W2W ไม่จำกัดแค่ S, M, L และ XL เท่านั้น หากแต่แบ่งสรีระของคนไทยออกเป็น 10 แบบ (อ้างอิงสถิติของภาครัฐ และภาคเอกชน) บวกกับการนำนวัตกรรมในการออกแบบเนื้อผ้าอย่าง Quick Dry, Life Wear ผสมผสานการดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียด ทำให้ยูนิฟอร์มของ W2W ไม่ได้สะท้อนแค่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร หากแต่คือวิถีชีวิตของผู้สวมใส่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้พวกเขามีความสุขและสนุกกับการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาในการดูแลรักษา พร้อมตอบโจทย์สภาพอากาศในเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ ทีมผู้บริหารฯ ตั้งเป้าหมายที่จะทำรายได้กว่า 200 ล้านบาทในปี 2021 รองรับการออกแบบยูนิฟอร์มให้กับธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ชูจุดขายในการออกแบบด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทย ภายใต้การตัดเย็บและทุกขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการยูนิฟอร์มของเมืองไทยเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย เสริมสร้างความมั่นใจให้พนักงาน และสะท้อนภาพลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมีสไตล์ให้กับทุกองค์กรอย่างแท้จริงอัปเดตความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.w2w.co.th/