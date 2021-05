“แอ็คมี่-วรวัฒน์” ทุ่ม 150 ล้านบาทเปิดตัวบริษัท Fintech “บิทแนนซ์”

“บิทแนนซ์” (Bitnance) บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านฟินเทค ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับโลก

ของคนไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท พร้อมปั้น Traderist Academy

ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักลงทุนยุคใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้





และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเงินด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ระดับโลก สอดคล้องกับกระแสความนิยมในสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ที่กำลังเปลี่ยนโลกการเงินสู่ระบบเปิดแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized) โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ซึ่งงบลงทุนทั้งหมดได้มาจากกำไรในการลงทุนเทรดในตลาดโลก 100% โดยบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์การลงทุนเหนือระดับให้แก่ผู้ใช้บริการ “ผลิตภัณฑ์ของบริษัท” ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ใช้งานง่าย และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งยึดเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการ

นายวรวัฒน์ นาคแนวดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด กล่าวว่า ได้ก่อตั้งบริษัท บิทแนนซ์ ขึ้นเพื่อพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ทางด้านฟินเทค (Fintech : Financial Technology)ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี การเงิน และการลงทุนในตลาดโลกมากว่า 10 ปี และได้รับรางวัลระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นรางวัล “เทรดเดอร์สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมประจำปี 2016 และปี 2017” (Most Inspirational Trader 2016-2017) รางวัล “เทรดเดอร์ยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคอาเซียนประจำปี 2017” (Best Asian Performance Trader 2017) บนเวทีระดับสากลจากประเทศจีน รวมถึงรางวัล “สุดยอดผู้บริหารหน้าใหม่ด้านการเทรดยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี 2019” (Best New Trading CEO Asia 2019) จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำของประเทศอังกฤษ จึงทำให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทจะตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างแน่นอนบริษัท บิทแนนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนนาคนิวาส ซอย 16 เขตลาดพร้าว เป็นอาคาร 3 ชั้น 2 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 5,500 ตารางเมตร สามารถรองรับพนักงานได้มากถึง 500 คน ภายในมีการออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการทำงาน และมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านไอทีที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจทางด้านฟินเทค และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถที่ฉายแววโดดเด่นเป็น Rising Star ทางด้านฟินเทค โดยได้เปิดรับสมัครผู้มีศักยภาพมาร่วมงานกว่าหลายร้อยตำแหน่ง เพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของ Bitnance ที่กำลังจะสร้างขึ้นให้แข่งขันในระดับโลกได้นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักลงทุนยุคใหม่ภายใต้ชื่อ “Traderist Academy” โดยได้สร้างฮอลล์ขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 900 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากถึงครั้งละ 1,000 คน พร้อมเปิดกว้างให้แก่นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการลงทุน ผ่านเทคโนโลยีด้านการเงินที่ทันสมัย ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟินเทคระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่จะมาส่งต่อความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกลงทุนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด“การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับฝากการลงทุนทุกประเภทตามอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนและใช้ชีวิต เรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่อย่างใด” นายวรวัฒน์กล่าวในตอนท้าย