เซ็นทรัลพัฒนา ขานรับภาครัฐ อัดบริการ ‘เดลิเวอรี่-ช้อปออนไลน์-Drive Thru’ หลากหลายแพลตฟอร์มยอดพุ่ง

• ครั้งแรก เซ็นทรัลเวิลด์ดึงร้านดังระดับโลกเปิดบริการ Delivery-Take away-Drive Thru services อาทิ Kam’s Roast, Sushiro, Haidilao, Tsuta, %Arabica, La Meow, Zheng Dou ให้คนไทยได้ อร่อยล้ำ แบบไม่ต้องต่อคิว• ครบที่สุด บริการแชท-ไลฟ์-เดลิเวอรี่ กับบริการ ‘Chat & Shop On Demand’ผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัวช้อปได้ในที่เดียว และช้อปแบบ Real time พร้อมโปรไม่อั้นกับ Live Streaming จากแบรนด์ดัง• ครั้งแรกของไทย กับ ‘Luxury Outlet Chat & Shop On Demand’ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เซ็นทรัล วิลเลจ ให้คนไทยได้ช้อปออนไลน์แบรนด์หรูระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ ในราคา OUTLET พร้อมโปรโมชั่น On-top มากมายวันนี้ (30 เม.ย.) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัลวิลเลจ ขานรับนโยบายภาครัฐ ลดอัตราการแพร่ระบาด เดินหน้ารุกเร็ว อัดฉีดบริการ ‘เดลิเวอรี่ -ช้อปออนไลน์-Drive Thru’ เพื่อช่วยเหลือพันธมิตรร้านค้าอย่างเต็มที่ และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุดในการซื้อสินค้าและบริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ โดยมีศูนย์การค้าแฟล็กชิฟให้บริการระดับประเทศ ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่มีแบรนด์ชั้นนำหลากหลายที่สุดกว่า 450 แบรนด์และร้านอาหารกว่า 200 ร้าน, เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทยด้วยแบรนด์ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ในราคา OUTLET, และเซ็นทรัล ภูเก็ต ที่มีแบรนด์ลักชูรี่ชั้นนำระดับโลก อีกทั้งรุก Localised targeting ไปในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละคอมมูนิตี้และจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เซ็นทรัล หาดใหญ่, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่แอร์พอร์ต, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก, นครราชสีมา อุบลราชธานี, อุดรธานี, ชลบุรี, พัทยา บีช, ระยอง, และสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, แกรนด์ พระรามเก้า, เวสต์เกต, รัตนาธิเบศร์, แจ้งวัฒนะ, ศาลายา, บางนา, ปิ่นเกล้า, พระราม 3 และ อีสต์วิลล์ ใกล้ที่ไหน ช้อปที่นั่น พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย สามารถเลือกช้อปสินค้าได้ง่ายๆ เพียง add LINE Official Account ‘@CentralLife’ และเข้าไปในเมนู ‘Chat & Shop สั่งซื้อสินค้าได้ตามใจ’ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เซ็นทรัลพัฒนาพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการยับยั้งโควิด-19 เราพร้อมดูแลความสะอาด และความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกัน เต็มที่กับการดูแลพันธมิตรร้านค้าในศูนย์การค้าอย่างรวดเร็วตลอดมา ซึ่งจากประกาศภาครัฐที่บางจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม งดการรับประทานอาหารภายในร้านให้ซื้อกลับบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พ.ค. นั้น เราได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วและจัดทีม Tenant Support ระดมกำลังเข้าดูแลร้านค้าอย่างเต็มที่ มีบริการ Delivery & Take away service และดึงจุดแข็งร้านดังระดับโลกมาให้บริการ โดยมีร้านดังในเซ็นทรัลเวิลด์เข้าร่วม อาทิ Kam’s Roast ห่านย่างจากฮ่องกง ดีกรีมิชลิน 1 ดาว 7 ปีซ้อน, Sushiro ซูชิสายพานอันดับ 1 จากญี่ปุ่น, Haidilao หม้อไฟหมาล่าชื่อดังจากจีน, ร้าน Tsuta ราเมนดังจากญี่ปุ่น ระดับมิชลินสตาร์, La Meow, Zheng Dou และ %Arabica เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดบริการ Chat & Shop On Demand นำกลยุทธ์ O2O (Online to offline ) ด้วยช่องทางออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์ม ครบทั้ง แชท-ไลฟ์-เดลิเวอรี่ และเป็นครั้งแรกของประเทศ กับ ‘Luxury Outlet Chat & Shop On Demand’ ที่เซ็นทรัล วิลเลจ ที่ให้คนไทยได้สั่งสินค้าออนไลน์จากแบรนด์ดังระดับโลกในราคา OUTLET มากกว่า 200 แบรนด์ โดยทางศูนย์ฯ จะเป็นคนกลางในการประสานร้านค้ากับลูกค้าทาง LINE และ Facebook โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านค้าแบรนด์ดัง ช่วยดันยอดขายช่วยร้านค้าเพิ่มขึ้นได้”โปรโมชั่นพิเศษทุกเดือน จัดส่งฟรี พร้อมแบรนด์ชั้นนำมากมายเซ็นทรัลเวิลด์ – พบกับครั้งแรกของร้านอาหารดังระดับโลก อาทิ Kam’s Roast, Sushiro, Haidilao, Tsuta, La Meow, Zheng Dou และ %Arabica ให้คนไทยได้ อร่อยล้ำแบบไม่ต้องต่อคิว ที่เปิดให้บริการทั้งแบบเดลิเวอรี่, Take away และ Drive Thru พร้อมบริการ ‘Chat & Shop on Demand’ ซื้อสินค้าได้ทุกแบรนด์กับผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัวได้แบบ Personalize เหมือนไปช้อปด้วยตัวเอง ตัวช่วย Shopping therapy ที่ดีที่สุด รวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากกว่า 450 แบรนด์ดังมาให้ช้อปแบบต่อเนื่อง ครบทุกไลน์สินค้าทั้งแบรนด์ของใช้ภายในบ้าน, Streetwear, Sportswear และคอลเลคชั่นใหม่แบบ Limited edition ไปจนถึง แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Atmos, 24 Kilates Bangkok, Bershka, Birkenstock, Champion, Camper, Carnival, Marc Jacob, Michael Kors, MLB, Pull&Bear, Slammers, Topshop Topman, Tory Burch, Zara, Sephora, Karmakamet, Hoka , Dyson และ Tank Store เป็นต้น ให้ช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ หรือกด Like ที่เพจ centralwOrld เพื่อสั่งซื้อสินค้าทาง Facebook Inbox Messenger คลิก http://m.me/CentralWorld ได้ทุกวันในเวลา 10.00-18.00 น. และสามารถช้อปแบบ Real-time กับ Live streaming บนเฟสบุ๊ค centralwOrld ได้อีกด้วยโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ บริการส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท หรือโปรโมชั่นสุดว้าว PAY WEEK ในช่วงวันที่ 26-30 ของทุกเดือน และ Double Digit Day พิเศษ! เฉพาะวันที่ 5 เดือน 5 นี้ จัดส่งสินค้าฟรี! ทุกออร์เดอร์ ทั่วประเทศ ไม่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท รับส่วนลดทันที 100 บาท, สั่งซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท รับส่วนลดทันที 200 บาท และโปรโมชั่นประจำเดือน สั่งซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท รับฟรี Premium Giftเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต ครั้งแรกของ “Luxury Outlet Chat & Shop On Demand” ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในไทย รวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกที่ลดราคาตลอดทั้งปีสูงสุด 90% มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อ ช้อปครบ 999 บาทขึ้นไป และรับทันที! ส่วนลด 500 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป พลาดไม่ได้ กับ LIVE Streaming แบรนด์ดัง Golden time ที่คนรอคอยมากที่สุด ทุกๆวันอังคาร และพฤหัสบดี ด้วยโปรโมชั่นเอ๊กซ์คลูซีฟเฉพาะ LIVE เท่านั้น กับส่วนลด On top 5-20% และรับฟรี Premium Gift โดยมีแบรนด์ชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ Anello, Bath&Body Works, Carnival, Coach, Coccinelle, Cos Marche, Ermenegildo Zegna, FitFlop, Geox, Guess, Jim Thompson, Kate Spade, Kenneth Cole, Keds, Kenzo, LeSportsac, Luxe Galerie, Michael Kors, Outlet by Club21, Pasaya, Polo Ralph Lauren, Radley London, Salvatore Ferragamo, The Cosmetics Company Store, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret และ Watch Station โดยสามารถแชทสั่งซื้อสินค้ากับแอดมินง่ายๆ ได้ทุกวัน ในเวลา 11.00-18.00 น. ผ่านช่องทาง LINE Official Account @CentralVillage https://lin.ee/vwF2C3lเซ็นทรัล ภูเก็ต – ดูแลพิเศษสำหรับลูกค้าระดับไฮเอนด์ในการช้อปแบรนด์ลักชูรี่ระดับโลกพร้อมการบริการจัดส่งทั่วประเทศ ด้วยบริการ Call & Shop โทร 076-603 333 และ Chat & Shop On Demand ด้วยการ add LINE ‘@centralphuket’ช้อปง่ายในแชทเดียวกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเมื่อ add LINE Official Account ‘@CentralLife’ แล้วคลิกเลือกสาขาที่ใกล้บ้านเพื่อชมสินค้า แบรนด์ดังมากมายจากแคตตาล็อก และไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่ถูกคัดสรรมา แล้วพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ หรือแคปหน้าจอส่งรูปสินค้าที่สนใจ หรือจะเลือกเมนู “แชตกับแอดมิน” เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ โดยสามารถรอรับสินค้าได้ภายใน 1-3 วันทำการ หรือเลือกรับสินค้าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย ณ จุด Drive Thru ของแต่ละศูนย์การค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล ตอกย้ำผู้นำสะอาด มั่นใจ เดินหน้ายกการ์ดสูงสุด ภายใต้การยกระดับมาตรการแผนแม่บทเชิงรุก โดยครอบคลุมใน 5 แกนหลัก คือ 1)การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2)ยกระดับ Social Distancing 100% ทุกจุด งดความแออัด 3)การติดตามให้มั่นใจ เพื่อความปลอดภัย 4)การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก และ 5)ลดการสัมผัส เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านที่มาใช้บริการ โดยพนักงานของเราทุกคน พร้อมมุ่งมั่นทำทุกอย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อดูแลความความสะอาดปลอดภัย ให้ลูกค้าทุกท่านอุ่นใจในทุกครั้งที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ