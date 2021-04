“ฌานา” ผนึก “FarmLa-NextAgr” เสิร์ฟชาบูผสมกัญชงส่งถึงบ้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ฟู้ดแพชชั่น เจ้าของแบรนด์ดัง บาร์บีคิวพลาซ่า, จุ่มแซบฮัท, ฌานา, โภชา, เรดซัน และหมูทอดกอดคอ ลั่นกองรบ สั่งลุยแบรนด์ “ฌานา” ชาบูปลอดสาร กับครั้งแรกของ “กัญชง ดีลิเวอรี” มาพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษจาก Gon Gang ส่งฟรีทั่วกรุงเทพฯ (ในเงื่อนไขที่กำหนด) เดินหน้ารุกตลาดดีลิเวอรี วันที่ 24 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564นางสาวบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการสร้างโอกาสทางการตลาด กลุ่มธุรกิจอาหารฟู้ดแพชชั่น เผยว่า “จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ คือที่มาของการคิดแคมเปญทางการตลาด โดยการจับเทรนด์ในกระแสอย่างเมนูกัญชาฟีเวอร์เพื่อ Stay with customer ฟู้ดแพชชั่นจึงได้เลือก แบรนด์ฌานา ชาบูปลอดสาร ที่มีคอนเซ็ปต์เชื่อมต่อเกษตรกรไทยไปสู่ลูกค้า โดยได้เจาะลึก Insight คนเมืองในกรุงเทพฯ ที่ทุกคนกำลังเผชิญกับความเครียดมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย และยังอยู่ในช่วง Work Form Home ถอดกลยุทธ์ Mental Wellness Marketing ตอบโจทย์คนรักสุขภาพแบบองค์รวม สุขภาพใจ และสุขภาพกาย โดยความพิเศษถือเป็นครั้งแรกในการเลือกนำใบกัญชงมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม”“จึงได้จับมือกับ Farm Lab และ NEXT AGRI และร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษา และวิจัยเรื่องการปลูกกัญชงเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากโลหะหนักปนเปื้อน โดยทางแบรนด์ได้ทำการสั่งซื้อใบกัญชง พันธุ์ RPF เพื่อศึกษาถึงคุณประโยชน์ของกัญชง เพื่อคิดค้นและพัฒนาเมนูใหม่ เช่น ชุดหมูสามเกลออารมณ์ดี๊ดี ชุดสามสหายโคขุนผ่อนคลาย ซุปแซ่บสมุนไพร ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนื้อโคขุนผ่อนคลาย ผัดพริกใบกัญชง ยำใบกัญชงเริงร่า และเครื่องดื่ม Green Relaxing (ผ่อนคลาย..สกัดเย็น) ที่เปิดตัว ครั้งแรกมาพร้อมโปรโมชันพิเศษจาก Gon Gang ซึ่งเป็น Own Platform ของบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถสั่งได้ผ่าน LINE@GonGang สั่งวันนี้ ส่งฟรีทั่วกรุงเทพฯ (ในเงื่อนไขที่กำหนด) และยังจัดจำหน่ายผ่านในทุกช่องทาง ทั้ง Dine in, Take home และ Delivery ซึ่งจะมีแผนการโปรโมตทางออนไลน์ ทั้งอินฟลูเอนเซอร์ และสื่อทางการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งเป้า ฌานา จะเป็นอีกแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าในช่วงวิกฤตโควิด-19”นายภูมิภัทร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Farm Lab กล่าวว่า “ครั้งนี้ถือเป็นการจับมือกับ ฟู้ดแพชชั่น ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศในการจัดจำหน่ายใบกัญชง เพื่อให้ทางแบรนด์ฌานานำไปเป็นหนึ่งในวัตถุดิบ หรือส่วนผสมในการคิดค้นและพัฒนาเมนูใหม่ โดยจุดเด่นของกัญชง (Hemp) นอกจากจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นพืชที่ช่วยดูดซึมสารพิษจากดินได้ดี โดยทางบริษัท Farm Lab ให้ความสำคัญการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ หรือการปลูกแบบ Organic ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ และอุปกรณ์การปลูก การเพาะเมล็ด เพาะต้นกล้า การดูแลตลอดจนการเก็บเกี่ยว”เติมแรงใจให้คุณผ่านมื้ออาหาร กับเมนูกัญชงสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก ฌานา ที่ผ่านการเลือกสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียม รังสรรผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ ฌานา เพียงมาที่ ‘ฌานา’ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 และสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 2 หรือสั่งรายการอาหารผ่าน LINE@GonGang สอบถามและติดตามโปรโมชันดีๆ ได้ที่ www.facebook.com/charnaเกี่ยวกับ: รายการอาหาร และเครื่องดื่มเมนู Farm Pot (ชุดชาบู)• ชุดหมูสามเกลออารมณ์ดี๊ดี เนื้อหมูปลอดสารเคมี เสิร์ฟพร้อมกับใบกัญชงริ้วสวยงาม คู่กับบะหมี่ผัก และผักแต่งอื่นๆ ราคา 685 บาท• ชุดสามสหายโคขุนผ่อนคลาย เนื้อวัวมันแทรกปลอดสารเคมี คุณภาพระดับพรีเมียม ส่งตรงจากเพื่อนเกษตรกร เครือข่ายสหกรณ์โคเนื้อ จ.ระยอง เสิร์ฟพร้อมกับใบกัญชงริ้วสวยงาม คู่กับบะหมี่ผัก และผักอื่นๆ ราคา 859 บาท• น้ำซุปชื่นใจ (ซุปแซ่บสมุนไพรพร้อมใบกัญชง) น้ำซุป Signature ของทางร้าน รสชาติจัดจ้านกำลังดี จากการผสมผสานและปรุงรสจากสมุนไพรนานาชนิด เพิ่มคุณประโยชน์ด้วยใบกัญชง (เสิร์ฟฟรีทันทีพร้อมกับ ชุดหมูสามเกลออารมณ์ดี๊ดี หรือ ชุดสามสหายโคขุนผ่อนคลาย)• น้ำจิ้มแซ่บสดชื่น น้ำจิ้มรสชาติจัดจ้านสูตรเฉพาะสไตล์ฌานา ที่มีการนำเอาใบกัญชงมาเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมหลักแนะนำรับประทานคู่กับชุดชาบู และผักหลากชนิดจากเพื่อนเกษตรกร อร่อยครบรส (เสิร์ฟฟรีทันทีพร้อมกับชุดหมูสามเกลออารมณ์ดี๊ดี หรือชุดสามสหายโคขุนผ่อนคลาย และน้ำซุปชื่นใจ)เมนู A la cart (ชุดเติมชาบู)• หมูห่มใบกัญชง หมูบดเนื้อนุ่ม ปรุงรสห่อด้วยใบกัญชงอย่างประณีต ราคา 155 บาท• กุ้งห่มผ้า แผ่นเกี๊ยวเนื้อเนียนห่อด้วยกุ้งทั้งตัว ผสมผสานกับใบกัญชงและวัตถุดิบต่างๆ ราคา 230 บาท• สันคอสไลซ์กรีนพอร์กกัญชง เนื้อหมูสันคอปลอดสาร นุ่มละมุนลิ้น เสิร์ฟคู่กับใบกัญชง ริ้วสวยงาม ราคา 195 บาท• โคขุนสันคอกัญชง เนื้อวัวริ้วสวยมันแทรกจากเพื่อนเกษตรกร เสิร์ฟคู่กับใบกัญชง ริ้วสวยงาม ราคา 295 บาทเมนู Thai Comfort• ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนื้อโคขุนผ่อนคลาย ผัดพริกใบกัญชง เนื้อโคขุนจากเพื่อนเกษตรกร ผัดกับพริกแห้ง และใบกัญชง รสชาติจัดจ้าน เสิร์ฟข้าวหอมมะลิอินทรีย์ร้อนๆ จากเพื่อนเกษตรกร "บ้านรักษ์ดิน" ที่มีการปลูกแบบไร้สารเคมีตลอดกระบวนการ คู่กับผักสลัดสดๆ แบบจัดเต็ม ราคา 285 บาท• ข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมูอารมณ์ดี๊ดี ผัดพริกใบกัญชง หมูปลอดสาร ผัดกับพริกแห้งและใบกัญชง รสชาติจัดจ้านเสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากเพื่อนเกษตรกร "บ้านรักษ์ดิน" ที่มีการปลูกแบบไร้สารเคมีตลอดกระบวนการ คู่กับผักสลัดสดๆ แบบจัดเต็ม ราคา 179 บาทเมนู Appetizer ของหวาน และเครื่องดื่ม• ยำใบกัญชงเริงร่า ใบกัญชงทั้งใบทอดกรอบ เสิร์ฟพร้อมน้ำยำรสชาติจัดจ้านพร้อมกุ้งเต็มๆ คำ อร่อยกรุบกรอบ ราคา 149 บาท• ไอศกรีมโมจิกะทิสดเพลิดเพลิน เมนูของหวานจากกัญชงสไตล์ Home made จากบ้านฌานา ไอศกรีมกะทิสดเสิร์ฟคู่กับแป้งโมจิ และซอสที่มีส่วนผสมจากใบกัญชง ราคา 95 บาท เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น• Cold Pressed Green Relaxing (ผ่อนคลาย..สกัดเย็น) เครื่องดื่มสกัดเย็นที่มีส่วนผสมหลักจากใบกัญชง และผลไม้นานาชนิด เช่น สับปะรด แอปเปิลเขียว พาร์สลีย์ และเลมอน ราคา 145 บาท