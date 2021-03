มหกรรมการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม เซ็นทรัลพัฒนา ปลุกภาคท่องเที่ยวฟื้นทั่วประเทศรับซัมเมอร์ สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 150 ล้านบาท

วันนี้ (30 มี.ค.) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ ประกาศความสำเร็จอย่างล้นหลามจากงานมหกรรม Thailand Travel & Lifestyle Fair ที่จัดขึ้นทั่วประเทศในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์, เชียงใหม่, เชียงราย, พัทยา, ภูเก็ต, สมุย, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่ และศาลายา เป็นต้นผนึกกำลังผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวทุกแขนงมากกว่า 450 ราย ปลุกภาคท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวทั่วประเทศรับซัมเมอร์ สร้างเม็ดเงินสะพัดให้เศรษฐกิจประเทศรวมกว่า 150 ล้านบาท นำโดยงาน ‘Dream Vacations & Travel Fair 2021’ งานท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองที่เพิ่งจบไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม เพียง 10 วันที่จัดงาน สามารถสร้างเงินสะพัดในงานได้มากกว่า 100 ล้านบาท ในงานเดียวที่รวมโรงแรมรีสอร์ตหรูทั่วประเทศ และแพ็คเกจท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบ อาทิ เรือยอร์ช รถเช่า บัตรรับประทานอาหาร และสปาสุดหรู สร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจ หนุนภาคท่องเที่ยวทั้งระบบทั่วประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบข้ามภูมิภาค (Cross-region) เพื่อกระจายรายได้ทั่วประเทศ ส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวอย่าง สมุย ภูเก็ต พัทยา หัวหิน เชียงใหม่ พร้อมเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้คึกคักต่อเนื่องตลอดไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ของคนไทยดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับกระแสตอบรับดีเยี่ยมจากงานมหกรรมท่องเที่ยว Thailand Travel & Lifestyle Fair 2021 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ เพราะเพียง 10 วันที่จัดงาน สามารถสร้างเงินสะพัดเข้าสู่ภาคท่องเที่ยวของประเทศได้มากกว่า 100 ล้านบาท ในงานเดียว ซึ่งเป็นบทพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบการจัดแพ็คเกจมาในราคาที่คุ้มที่สุด ประกอบกับปัจจัยเรื่องเวลาการจัดงาน และสถานที่ (Right place & Right time) เพราะเซ็นทรัลเวิลด์เป็น Strategic location ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก มีที่จอดรถรองรับ มาที่เดียวสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจและพาครอบครัวทานข้าวเดินซื้อของต่อได้ นอกจากนี้ เรายังกระจายการจัดงานไปอีก 5 สาขาในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด (Cross-region) และด้วยจุดแข็งของเซ็นทรัลพัฒนาที่มีศูนย์การค้าทั่วประเทศนี้ เราเชื่อมั่นว่า เราเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อน Tourism Ecosystem ที่สำคัญของประเทศ และสอดรับกับมาตรการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยในไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาวของไทย”พร้อมกันนี้ เซ็นทรัลพัฒนาได้ทุ่มงบ 180 ล้านบาท ในแคมเปญ “Central Summer Plays เพลย์ชีวิตให้สุด ช้อปไม่หยุดรับซัมเมอร์” เริ่มแล้ววันนี้ – 4 พ.ค. 64 โดยผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ ชูกลยุทธ์ Experiential marketing ครบทุกความสนุก เปลี่ยนศูนย์การค้าให้ทุกมุมเป็นสตูดิโอถ่ายภาพ กระตุ้นจับจ่ายด้วยโปรโมชั่น cash back จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสูงสุด 13% หรือรับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 1,000 บาท และลุ้นรางวัลที่พักสุดหรู และ gadget สุดล้ำมากมาย อีกทั้งยังเตรียมจัดงานสงกรานต์ยิ่งใหญ่แบบไทยนิยม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา พบ 4 ไฮไลท์แคมเปญ ปักหมุดทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วไทย ให้กลายเป็น Play Destinations ของแต่ละภาค ดังนี้1. จัดเต็ม Thailand Travel & Lifestyle Fair และ Summer Market สุดชิคทุกสาขาทั่วไทย• ห้ามพลาด งานท่องเที่ยวทั่วไทย สาขาสุดท้ายที่เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เริ่ม 1 - 7 เม.ย. 64• Summer Play Market งานที่รวมทุกไอเท็มรับซัมเมอร์ ทั้งแฟชั่น accessory, gadget, อาหาร เครื่องดื่มคลายร้อน และ อื่นๆอีกมากมาย2. ประสบการณ์ไม่ซ้ำ เป็น Vacation Escape ในทุกจังหวัด• ยกฮาวายมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ ครั้งแรกของ Waikiki Beach ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเล่น Surfboard กับคลื่นยักษ์สูงกว่า 5 เมตร• เสพงานศิลป์ที่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในงาน The Urban Wild Illuminations Art สีสันแห่งฤดูกาล• The Big Flower Show 2021 และงานสงกรานต์ย้อนยุควิถีนนท์ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต• ยก 5 หาดดังของโลกมาไว้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ได้แก่ Maldives, Hawaii, Bali, Santorini และ Pattaya• ครั้งแรกของโคราชกับ “Giant Balloon” ที่เซ็นทรัลพลาซา โคราช ชมวิวซัมเมอร์รอบเมืองบนบอลลูนยักษ์• เสพงานศิลป์ที่ เซ็นทรัล ภูเก็ต : ในงาน Central Phuket Art Exhibition นิทรรศการงานศิลปะจากแรงบันดาลใจของกาแฟ โดยอาจารย์ปรัชญา ศิลปินชื่อดังของภูเก็ต3. ชูเทรนด์ไลฟ์สไตล์ให้ปังในช่วงซัมเมอร์ พร้อมตอกย้ำการเป็น Food Destination ในทุกที่ด้วย Summer Taste เมนูเด็ดรับซัมเมอร์4. โปรโมชั่นเด็ดรับซัมเมอร์ สำหรับสมาชิกเดอะวัน รับสิทธิพิเศษมากมาย• ต่อที่ 1 : สายช้อป Top Spenders รับฟรี ไม่ต้องลุ้น แพ็กเกจที่พักสุดหรูจาก Hyatt Regency Koh Samui จำนวน 3 วัน 2 คืน (มูลค่ารางวัลละ 11,870 บาท) และอื่นๆ• ต่อที่ 2: ว้าวไปกับ 7 Weeks 7 Prizes ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นทุกสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็น แพ็กเกจที่พักสุดหรู Park Hyatt Bangkok และgadget สุดปัง ได้แก่ Apple Watch Series 6, Apple Airpods Pro, iPad Pro 2020, iPhone 12 Pro, Samsung Smart TV และ ลำโพง Marshall StanmoreII พิเศษรับสิทธิ์ลุ้น x3 สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ• ต่อที่ 3: ช้อปครบรับฟรี Cash Voucher บัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 500 บาท และรับเพิ่ม Movie Set จาก Major Cineplex Group และ SF Cinema มูลค่า 400 บาทเมื่อช้อปครบตามที่กำหนด (แจกระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)