สุดยอดมหกรรมงานท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีใจกลางเมือง “Dream Vacations & Travel Fair 2021” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มแล้ววันนี้ - 28 มี.ค. 2564

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์, กลุ่มโรงแรม และสถานประกอบการกว่า 250 แห่งจัดมหกรรมงานท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง สุดยอดงานท่องเที่ยวแห่งปีที่รวมแพกเกจโรงแรม บูทีครีสอร์ตระดับ 5-6 ดาว ในเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลกจากทั่วประเทศ กว่า 250 แห่ง และแพกเกจท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบ อเช่น เรือยอชต์, เครื่องบินส่วนตัว, รถเช่า, บัตรรับประทานอาหาร และสปาสุดหรูมาไว้ในงานเดียว เติมเต็มประสบการณ์ทริปในฝันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดีลสุดพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดกว่า 70%*, โปรโมชันตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 900 บาทต่อเที่ยว* จากไทยสมายล์แอร์เวย์ เฉพาะในงานนี้เท่านั้น (*ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน) และโปรโมชันบัตรเครดิตสุดคุ้มที่ร่วมรายการ*ทั้งนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในราคาที่คุ้มค่า และช่วยผลักดัน สร้างรายได้ให้ภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง ตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สะดวก ปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมเปิดงาน สำหรับงาน “Dream Vacations & Travel Fair 2021” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-28 มีนาคม 2564 บริเวณโซน Central Court, Eden1, Dazzle, Beacon 2 และ The Passage ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์รวมสุดยอดโปรโมชันราคาพิเศษ คุ้มที่สุด ส่วนลดเยอะที่สุดแห่งปี จากโรงแรมรีสอร์ตหรูในเครือระดับโลก เช่น· Centara Grand Hua hin : ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท ซื้อ 4 จ่าย 3 และรับเครดิตเงินคืน 500 บาท/คืน*· The Ritz carlton : แพกเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,400 บาท รวมอาหารเช้า และรถรับส่งสนามบิน*· Conrad Samui : พูลวิลล่า วิวทะเล ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 บาท*· Cape Fahn hotel : Tropical pool villa ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 บาท พร้อมเครดิตเงินคืน 1,500 บาท และ สิทธิพิเศษ อีกมากมาย*· Bayan tree phuket : ราคาเริ่มต้น 3,600 บาท พร้อม สิทธิพิเศษอีกมากมาย*· Silavadee resort : ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท/คืน รวมอาหารเช้า และรถรับส่งสนามบิน*· Four seasons Golden triangle : ราคาเริามต้น 35,000 บาท พร้อมกิจกรรมเล่นกับช้าง และสปาสำหรับ 2 ท่าน*· Veranda Resort : ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน*· Six senses : ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท พร้อมอาหารเช้าและสิทธิพิเศษอีกมากมาย*· SO Sofitel Hua Hin : ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท พร้อมเครดิตเงินคืน 1,500 บาท*· Centara Grand Hua hin : ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท ซื้อ 4 จ่าย 3 และรับเครดิตเงินคืน 500 บาท/คืน*· Sala group : ราคาเริ่มต้น 2,650 บาท พร้อมอาหารเช้าและสิทธิพิเศษอีกมากมาย*นอกจากนี้ยังมีโรงแรมชั้นนำที่มีดีลสุดพิเศษมากมายภายในงาน อาทิ Villa Mahabhirom, MASON PATTAYA, Trisara Phuket, Park Hyatt Bangkok, The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Six Senses Samuiเงื่อนไข : โปรดตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไขเพิ่มเติม และรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าฯ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท / ธนาคาร/ ร้านค้ากำหนด • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัท/ ธนาคารเจ้าของบัตรเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าLink : https://youtu.be/GkTitzT8knM #DreamVacationsAndTravelFair2021#SummerWorldPlays#centralwOrld