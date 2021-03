‘โรบินสัน” ผุดไลฟ์สไตล์บ้านฉาง ปรับโฉมใหญ่สาขาท็อปฟอร์มดึงคน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล งัดสองกลยุทธ์ใหญ่ พร้อมลุยแผนธุรกิจปี 2564 ตอบรับสัญญาณที่ดีขึ้นของภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีก เดินหน้าขยายสาขาบนทำเลศักยภาพโซนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พร้อมรีโนเวตและเพิ่มพื้นที่ศูนย์ฯ สาขาท็อปฟอร์ม เพื่อตอกย้ำการเป็นวันสตอปไลฟ์สไตล์เดสติเนชัน ‘กิน ชอป เที่ยว’ ของนักชอปยุคนาวนอร์มัล มั่นใจช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ พร้อมช่วยลดอัตราการว่างงานฝ่าวิกฤตการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันนายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Property President บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกกำลังมีสัญญาณที่ดี และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย และการขยายตัวของโครงการลงทุนจากภาครัฐ ประกอบกับ พฤติกรรมของนักชอปยุคนาวนอร์มัลที่เปลี่ยนแปลงไป ที่เน้นแสวงหาประสบการณ์ใหม่ที่มากกว่าการชอปปิ้ง และครบ จบในที่เดียว โรบินสัน ไลฟ์สไตล์จึงเดินหน้าแผนธุรกิจปี 2564 ภายใต้สองกลยุทธ์สำคัญ ซึ่งจะเป็นหัวหอกหลักในการแข่งขันในตลาดค้าปลีกไทย ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่มอบประสบการณ์ ‘กิน ชอป เที่ยว’ ที่สมบูรณ์แบบแก่นักชอป และตอกย้ำการเป็น Central of Community อย่างต่อเนื่องสำหรับกลยุทธ์สำคัญแรก คือ กลยุทธ์การขยายสาขา ปัจจุบันโรบินสันไลฟ์สไตล์มีสาขารวมทั้งสิ้น 24 สาขา ซึ่งมีจำนวนนักชอปเข้าใช้บริการกว่า 90 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2564 เรามีแผนขยายเพิ่มอีก 1 สาขา คือ ‘ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง’ บนพื้นที่กว่า 34,000 ตารางเมตร (Gross Area) ซึ่งเป็นรูปแบบ Compact Size ที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับการลงทุนในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักชอป และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในสาขาที่เปิดไปก่อนหน้าโดยจุดเด่นของสาขา คือ ที่ตั้งบนทำเลศักยภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จังหวัดระยอง เนื่องจากเราเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดระยองถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเป็นหลัก มีสัดส่วนถึง 20% ของจำนวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งอำเภอบ้านฉางเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยเป็นนิคมฯ ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง อีกทั้งใกล้สนามบินอู่ตะเภา และปลายทางมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยาย รวมทั้งรถไฟความเร็วสูง เราจึงเลือกทำเลนี้เพื่อรองรับการเติบโตของอีอีซี และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดการจ้างงานใหม่ถึง 4.7 แสนอัตราใน 5 ปีข้างหน้า โดยตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าหลักไว้ที่กลุ่มผู้ประกอบการ และพนักงานในภาคอุตสาหกรรม สำหรับ ‘ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง’ ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Sense of Island ที่สื่อถึง ‘ศูนย์กลางการคมนาคมภาคตะวันออก” และ ‘เมืองแห่งการท่องเที่ยวทางทะเล’ ที่สวยงาม โดยสื่อสารออกมาในแนวเส้นของคลื่นน้ำทะเล ความโค้งเว้าของเกาะต่างๆ การห้อมล้อมด้วยต้นไม้ และเส้นสายจากการแล่นเรือประมงบนผืนน้ำ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2564 นี้ด้านกลยุทธ์สำคัญที่สอง คือ กลยุทธ์รีโนเวตและเพิ่มพื้นที่ศูนย์ฯ ในสาขาท็อปฟอร์มของโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่มีการเพิ่มของจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการและมีการเติบโตทางธุรกิจในทิศทางบวก รวมทั้งอยู่ในทำเลศักยภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 เรามีแผนรีโนเวตและเพิ่มพื้นที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 สาขาด้วยกัน คือ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ฉะเชิงเทรายังเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากทำเลที่ตั้งที่สะดวก ใกล้กรุงเทพฯ สนามบิน และแหล่งอุตสาหกรรม อีกทั้งภาครัฐยังมีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงบนเส้นทาง Southern Economic Corridor และ East West Economic Corridorโดยแผนการรีโนเวตจะมีการเพิ่มพื้นที่ร้านค้าเช่ามากถึง 30% จาก 40,000 ตารางเมตร เป็น 50,000 ตารางเมตร อีกทั้งยังสร้างอาคารจอดรถใหม่จำนวน 3 ชั้น มากกว่า 1,000 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ สาขาได้ถูกออกแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Odyssey โดยนำอัตลักษณ์ทางโครงสร้างของเรือมาใช้ออกแบบ เช่น แผงตกแต่งผ้าใบเรือ, การซ้อนกันของใบเรือ, ซุ้มทางเข้าแบบโครงสร้างท้องเรือ และความโปร่งแสง ซึ่งคาดว่าจะรีโนเวตแล้วเสร็จในเฟสแรกประมาณเดือนตุลาคม และเฟสถัดไปในช่วงเดือนธันวาคม 2564ส่วนอีก 1 สาขาที่มีแผนรีโนเวตและเพิ่มพื้นที่ศูนย์ฯ คือ ‘ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน’ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยแผนการรีโนเวตจะเป็นการกระชับพื้นที่ขายของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเพิ่มพื้นที่ร้านค้าเช่า พร้อมถูกออกแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ The River of Life ที่สะท้อนถึงสายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตชาวนนทบุรีอย่างช้านาน แนวคิดในการออกแบบจึงนำเอาเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ต่างๆ ของนนทบุรี มาผสมผสานกับสายน้ำให้เกิดเป็นรูปแบบการตกแต่งภายในที่สอดคล้องและแสดงถึงชีวิตของชาวนนทบุรี ดั่งคำว่า สายน้ำแห่งชีวิต โดยคาดว่าจะรีโนเวตแล้วเสร็จในเฟสแรกประมาณเดือนธันวาคม 2564 และเฟสถัดไปในช่วงเดือนมีนาคม 2565“ผมมองว่าแผนธุรกิจในปีนี้นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของธุรกิจและวงการค้าปลีก แน่นอนว่านอกจากจะสามารถทำให้ธุรกิจของโรบินสันไลฟ์สไตล์มีการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมทั้งจุดยืนของเราที่เป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่ครบ จบ ในที่เดียว จะสามารถตอบรับไลฟ์สไตล์ความต้องการ และครอบคลุม เข้าถึง กลุ่มนักชอปยุคนาวนอร์มัลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจคือ การมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า และเพิ่มอัตราการจ้างงานในสังคม เพื่อช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด” นายวุฒิเกียรติกล่าว