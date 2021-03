"ดอยคำ" ผนึก 5 แบรนด์ดัง เสิร์ฟเครื่องดื่มพิเศษ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความรู้ทางการเกษตร พร้อมรับซื้อและนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ภายใต้แนวคิด “ช่วยเหลือเกษตรกร และแบ่งปันผลกำไรกลับไปสู่สังคม”ซึ่งครั้งนี้ดอยคำได้ Collaboration กับ 5 ร้านอาหารชื่อดังในกรุงเทพฯ ร่วมสรรสร้างเมนูจากผลิตภัณฑ์ดอยคำ ทั้งน้ำผลไม้สกัดเข้มข้น ผลไม้กระป๋อง และผลไม้อบแห้ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Fruit Fun Fresh ในรูปแบบเมนูหลากหลายทั้งอาหารคาว ของหวาน และเครื่องดื่ม อิ่มอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มความสดชื่นต้อนรับซัมเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึง 18 พฤษภาคม 2564 โดย 5 ร้านแบรนด์ดังได้แก่1. พาคามาร่า (Pacamara) ร้านกาแฟ Specialty ระดับท็อปของเมืองไทยโดยครั้งนี้ร่วมกับ Fruit Collaboration by Doi Kham สรรสร้างเมนูสุดพิเศษด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่แปลกใหม่ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดอยคำ 6 อย่าง ทั้งมิกซ์เบอร์รี มังคุด มัลเบอร์รี ฝรั่งสีชมพู เสาวรส และฝรั่งอบแห้ง มาสู่เมนูพิเศษให้คุณได้ลิ้มลองทั้ง 10 สาขา[พิกัดสาขา : Rain Hill / Star Avenue / SB CDC / Velaa Sindhorn / Thonglor 25 / Central World / S&A Silom / Fashion Island / MDCU / PCMC 1&2]2. ชีวิต ชีวา (Cheevit Cheeva) ร้านขนมหวาน ที่สายหวานต่างการันตีความฟินสายหวานต้องไม่พลาด กับเมนูขนมหวานจากร้านสุดชิล ชีวิต ชีวา (Cheevit Cheeva) โดยเฉพาะเมนูสุดพิเศษ Strawberry Cheesy ที่สรรสร้างความอร่อยร่วมกับดอยคำ ซึ่งได้แรงบรรดาลใจมาจากขนมหวาน ทางร้านได้นำ Doi Kham Strawberry Squash น้ำสตรอว์เบอร์รีเข้มข้น มาทำเป็นซอสที่ให้ความหวานอย่างลงตัว เสริมความนุ่มละมุนด้วยนมสด และมูสครีมชีสสูตรพิเศษ เติมแต่ง Texture เพื่อความสนุกในการรับประทาน ด้วยบิสกิตคาราเมล และสตรอว์เบอร์รีอบแห้งของดอยคำ ตามมาด้วย Strawberry Basque Burnt Cheese Cake ต้นตำรับแบบสเปน โดยทางร้านนำมาปรับรสชาติเติมความอร่อยด้วยการสอดไส้สตรอว์เบอร์รีเข้มข้นของดอยคำ เพิ่มความเซอร์ไพรส์ด้วยเนื้อสตรอว์เบอร์รีที่ซ่อนอยู่ในตัวเค้ก เสริฟพร้อมกับซอสโฮมเมดที่ทำจากน้ำสตรอว์เบอร์รีของดอยคำ ได้รสชาติเข้มข้นของสตรอว์เบอร์รี ได้เป็นอย่างดี สาวกสายหวานทั้งหลายแวะลิ้มลองเมนูพิเศษนี้ได้ที่ชีวิต ชีวา (Cheevit Cheeva) ทั้ง 13 สาขา[พิกัดสาขา – Siri Mangkalajarn / Nim City Daily / Star Avenue / Siam Square One / The Circle Ratchapruk / Mega Bangna / Central Eastville / Central Wesgate / Phitsanulok / Central Ladprao / Fashion Island / Central Plaza Chiang Rai / Central Plaza Grand Rama IX ]3. ฟาร์มแฟคทอรี่ (Farm Factory) ร้านอาหารสุขภาพขวัญใจคนเมืองเอาใจคนรักสุขภาพสายเฮลท์ตี้ทั้งหลาย ด้วยสองเมนู Refreshing และ หนึ่งเมนู Poke Bowl ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากดอยคำ เริ่มจาก Tofu Bowl เมนูข้าวแบบ Poke Bowl ที่ประกอบไปด้วย Cobb Salad ผักหลากหลายชนิด เน้นความสด สะอาด ทั้งถั่วแระ ข้าวโพด อะโวคาโด และเต้าหู้ ที่เสริฟมาพร้อมข้าวกล้อง โดยส่วนสำคัญของเมนูอย่างซอสยุซุปลาแห้ง ทางร้านเลือกใช้ Doi Kham Passion Fruit Squash หรือเสาวรสเข้มข้นของดอยคำมาแทนยุซุ ต่อด้วยเมนูเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น ถึง 2 เมนูด้วยกันคือ Velvet Kiss ที่สรรสร้างออกมาเป็น Veggie Cocktail โดยใช้น้ำ Beetroot แบบ Cold Press มาผสมกับStrawberry Puree จาก Doi Kham Strawberry Squash น้ำสตรอเบอรร์รีเข้มข้นของดอยคำที่เก็บเกี่ยวในระดับความสุก 80-90% ทําให้คงความหอมละมุน เปรียวอมหวานอย่างพอดี เพิ่มความสดชื่นด้วยโซดา และอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาด Sweet Sunset ที่ทางร้านใช้ Doi Kham Passion Fruit Squash ไซรัปเสาวรส จากดอยคําที่มีความเข้มข้นของเสาวรสสายพันธุ์สีเหลืองและสีม่วง ผสมเข้ากับน้ำขิงสกัดเย็นและน้ำผึ้ง ท็อปด้วยโซดา ที่คุณสามารถลิ้มลองเมนูนี้ได้ที่ฟาร์มแฟคทอรี่ (Farm Factory)” ทั้ง 6 สาขา[พิกัดสาขา – สีลม คอมเพล็กซ์ / อาคารสาทร สแควร์ / ดิเอ็มควอเทียร์ / ออลซีซั่น เพลส / ฟอร์จูนทาวน์ / เอ็มไพน์ ทาวเวอร์ ]4. ซูซานครัวซองต์ (Susan Croissant) ร้านขนมครัวซองต์โฮมเมดแสนอร่อยถ้าจะไม่พูด “ครัวซองต์” ก็ดูจะตกเทรนด์ไปสักนิดโดยเฉพาะครัวซองต์ จากร้านซูซานครัวซองต์ (Susan Croissant) ซึ่งคราวนี้สร้างสรรมาแบบแพ็คคู่ไม่ว่าจะเป็น Ume x Lemon Croissant ที่ทางร้านเลือกใช้ Doi Kham Chinese Apricot Squash น้ำบ๊วยเข้มข้นมาเป็นส่วนหนึ่งของใส้ครัวซองต์ และใช้เคลือบตัวครัวซองต์พร้อมตกแต่งด้วยผิวเลม่อน มาคู่กับ Lychee x Raspberry Croissant โดยทางร้านเลือกใช้ Lychee in Syrup หรือลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ผลิตภัณฑ์จากดอยคำ ซึ่งได้นำส่วนผสมของเนื้อลิ้นจี่ผสมเข้ากับ Mixed Berry และ White Chocolate มาเป็นไส้ของครัวซองต์ ด้านนอกเคลือบด้วย White Chocolate ที่ผสมเข้ากับ Mulberry ท็อปด้วยราสพ์เบอร์รี Freeze Dry[พิกัดร้าน ซูซานครัวซองต์ เอกมัย 24]5. ขมิ้น (Camin Cuisine & Cafe) ร้านอาหารใต้ในบรรยากาศสุดเก๋เปิดประสบการณ์ของรสชาติที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและแรงบันดาลใจ ของเครื่องดื่มเมนูสุดพิเศษ ที่ทางร้านสร้างสรรค์ร่วมกับดอยคำโดยเมนูแรกซึ่งเป็น Signature Coffee Beverage นั่นคือ Robusta Yellow Fruit Coffee โรบัสต้าลูกตาลบ๊วย โดยใช้วิธีการ Wash Process ทำให้ได้รสชาติแบบ Full Body มีกลิ่นหอมคล้าย Nutty และ Cocoa เสริฟมา พร้อมชา Infuse ที่ทางร้านสกัดด้วยมือเป็นเวลา 48 ชั่วโมง นำมาผสมผสานรสชาติความสดชื่นเข้ากับ Doi Kham Chinese Apricot Squash น้ำบ๊วยเข้มข้นสูตรเฉพาะของดอยคำ พร้อมเสริฟความหวานหอมหวานด้วยลูกตาลโฮมเมด ได้รสชาติเปรี้ยวอมหวาน อีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดคือ Pink Guava Mixed With Sour Mango ฝรั่งชมพูโซดา ที่ต่อยอดมาจาก Doi Kham 98% Pink Guava Juiceน้ำฝรั่งดอยคำสีชมพู เพิ่มมิติด้วยรสชาติของน้ำมะม่วงเบา ผลไม้ทางภาคใต้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างมีเอกลักษณ์ มาผสานกับรสหวาน จากน้ำตาลเคี่ยวสูตรลับของทางร้านพร้อมทั้งด้วยเนื้อสัมพัสของมะม่วงเบาให้เคี้ยวแบบเพลินๆ ต่อกันด้วยเบอเกอรี่ที่ทางร้านรังสรรค์ขึ้นร่วมกับดอยคำ ออกมาเป็น Chinese Apricot Chocolate Cake ดารกช์อกโกแลตเค้กกลิ่นกาแฟโรบัสต้าและเหล้ารัม ประกอบไปด้วยส่วนผสมของเค้กช็อกโกแลตกานาช และเนื้อช็อกโกแลตฟัดจ์ เพิ่มความนุ่มนวลด้วยมูสช็อกโกแล็ต สอดไส้ความอร่อยที่ลงตัวด้วยซอสบ๊วยและเนื้อบ๊วยหวานสูตรเข้มข้นของทางดอยคำ[พิกัดร้าน : สาขาเกษตร-นวมินทร์ และ สาขา เซ็นทรัลฯ พระราม 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 7]เกี่ยวกับดอยคำจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในปีพ.ศ. 2537ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน...ดังสโลแกนที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”