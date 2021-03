ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภค! “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” แบรนด์เครื่องปรับอากาศเจ้าตลาดในไทย

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะเป็นเบอร์ 1 ซึ่งคนไทยให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ แต่ “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ภายใต้การบริหารโดย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ก็ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้ปณิธาน “Changes for the Better” หรือ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ส่งผลให้สามารถรักษาความเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ครองส่วนแบ่งการตลาดเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจในแบรนด์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มาโดยตลอดจากการเปิดเผยของกล่าวถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยังคงให้ความสำคัญต่อการส่งมอบความสุข ความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อีเล็คทริคอย่างต่อเนื่อง “ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงต่อเนื่อง ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ชัดเจนยิ่งขึ้น ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal เป็นสำคัญ และในวาระที่บริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 แห่งการประกอบการ บริษัทฯ มุ่งเดินหน้าสร้างการเติบโตและสร้างยอดขายในส่วนของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยมีแผนที่จะขยายศูนย์บริการสาขา “สำนักงานสนับสนุนลูกค้าโครงการระบบปรับอากาศซิตี้มัลติ” จากปัจจุบัน 6 สาขา เพิ่มเป็น 9 สาขา และเพิ่มสัดส่วนการขายธุรกิจ B2B จากปัจจุบัน 15% เป็น 30% ภายในปี 2568”ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal ผู้คนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ช่องทางการขายทางอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นมากถึง 150% รวมถึงอัตราการใช้เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็น 73% และในปี 2564 นี้ คาดการณ์ว่าจะมากถึง 80% ซึ่งจากแนวโน้มต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯ จึงพัฒนากลยุทธ์การขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งผลักดันสินค้าหลัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และพัดลม พร้อมฟังก์ชันใหม่ที่ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภคให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย และประหยัดพลังงานไปพร้อมๆ กัน”ล่าสุด มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยไฮไลต์อยู่ที่ซึ่งโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี ECO EYE Sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในห้อง เมื่อตรวจพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานภายในระยะเวลา 20 นาที เครื่องปรับอากาศจะปรับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (Auto Save) เพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ หากยังตรวจพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศจะปิดโดยอัตโนมัติ (Auto Off) แต่เมื่อผู้ใช้งานกลับเข้ามาในห้องอีกครั้ง เครื่องปรับอากาศจะเปิดทำงานอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้รีโมตคอนโทรล (Auto On)นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ อีก เช่น เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว ด้วย Fast Cooling เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ มอบอากาศสะอาดทุกลมหายใจด้วย PM 2.5 Filter และ Dual Barrier Coating ที่ช่วยลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน ลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ และฟังก์ชัน Error Code ที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงเหตุปัญหาเมื่อเครื่องปรับอากาศขัดข้องได้ในทันที เป็นต้นเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้มากขึ้น มาพร้อมช่องเก็บของอเนกประสงค์ที่ฝาประตู (Capsule door pocket) ทำให้เก็บของได้เป็นสัดส่วน ทั้งยังประหยัดพลังงานด้วยระบบ Neuro Inverterนายทาคาชิ ฟูจิกิ ยังกล่าวต่อไปว่า “เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการขายให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและโมเดิร์นเทรด ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ทั้งกลุ่มธุรกิจ B2C และ B2B มากยิ่งขึ้น สำหรับการสื่อสารทางการตลาดในปีนี้นั้น มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดยสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ พร้อมสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อชีวิตวิถีใหม่” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน โป๊ป - ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ พาร์ตเนอร์ พรีเซ็นเตอร์”“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมแคมเปญยิ่งใหญ่ในวาระครบรอบ 50 ปี เพื่อขอบคุณผู้บริโภคที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั้งนี้ จากกลยุทธ์การตลาดต่างๆ นับว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยสานต่อความสำเร็จในการทำตลาดของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค และผลักดันยอดขายให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกสิ่งหนึ่งซึ่ง “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการบริการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด และในช่วงเวลาที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ก็มีมาตรการตรวจคัดกรองทีมช่างก่อนให้บริการตามแนวปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเดินหน้าเพิ่มศักยภาพด้านงานบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องจากการเปิดเผยของระบุว่า “ในปี 2564 นี้บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งด้านบริการหลังการขายให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบไอที เชื่อมโยงศูนย์บริการทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ได้ยกระดับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระดับ 1 ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างเทคนิคไทยให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้ยกระดับการอบรม และเปิดทดสอบช่างบริการ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการของบริษัทฯ อีกด้วย”แน่นอนว่าทั้งหมดที่กล่าวมาคือเหตุผลที่ชัดเจนซึ่งเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า เพราะอะไร “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ถึงอยู่ในใจและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากว่า 50 ปี เพราะไม่เพียงแต่ใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวล้ำทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพียงเท่านั้น มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ยังมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานงานบริการ พร้อมปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีอยู่เสมอ สมกับฐานะแบรนด์เครื่องปรับอากาศอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ เรียกได้ว่าเพียบพร้อมในทุกคุณสมบัติ ทั้งคุณภาพและบริการ..หน้าร้อนนี้ ต้องให้มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มาเป็นตัวช่วยคลายร้อนแล้วล่ะ!