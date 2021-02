Delta Smart Visions ปั๊มลมอัจฉริยะ คุณภาพระดับสากล

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีปั๊มลม เชื่อแน่ว่า บรรดานักธุรกิจนักลงทุนในอุตสาหกรรม ต้องนึกถึงปั๊มลมเดลต้า เพราะแบรนด์นี้อยู่คู่กับโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน จากรากฐานถิ่นกำเนิดบริษัทแม่ที่ประเทศอิตาลีซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ขณะที่ในเมืองไทยก็ได้ดำเนินธุรกิจมาต่อเนื่องกว่า 30 ปี เป็นสิ่งการันตีได้ดีถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ครองใจลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่นอย่างไรก็ตาม ท่ามกลางมั่นคงแข็งแรงของการเป็นเบอร์ต้นๆ ในตลาดนี้ “เดลต้า” ยังคงเดินหน้าพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รองรับความเปลี่ยนแปลงไปของโลกในทุกก้าว ดังเช่นล่าสุดที่ได้พัฒนาเทคโนโลยี DSV หรือ Delta Smart Vision ตอบโจทย์การใช้งานแบบล้ำๆ และสะดวกสบายสำหรับลูกค้ากรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า ปั๊มลมเดลต้าเป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงและทนทานเป็นพิเศษ ประหยัดพลังงานมากกว่าปั๊มลมทั่วไป ช่วยลดต้นทุนการผลิต ควบคุมการทำงานได้ทั้งระบบขับหลักและระบบระบายความร้อน โดดเด่นด้วยการก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Air Compressor ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ซึ่งเรียกว่าหรือ“เดลต้าเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทยที่สามารถดูการทำงานของปั๊มลมได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน โดย DELTA DSV (Delta Smart Visions) ปั๊มลมที่นำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงาน นับเป็นการใช้งานปั๊มลมที่ทันสมัยสูงสุดและปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา เมื่อปั๊มลมมีอาการผิดปกติหรือส่งสัญญาณแจ้งเตือน ระบบ DSV จะสามารถวิเคราะห์ถึงอาการที่ผิดปกติของปั๊มลมให้ผู้ที่ใช้งานทราบผ่านระบบ Line ได้อีกด้วย”ขณะที่กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเซีย) จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปั๊มลม DELTA DSV นับเป็นปั๊มลม 4.0 อย่างแท้จริง โดยปรับจากปั๊มลมธรรมดาให้เป็นเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรและการผลิตได้ตลอดตั้งแต่เปิดใช้งานวันแรก โดยมีการรับประกันนานถึง 10 ปี“นี่คือจุดหนึ่งซึ่งเราภาคภูมิใจมาก เพราะมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเช็กการทำงานของปั๊มลมได้ทั้งหมดตั้งแต่วันเปิดเครื่อง เราสามารถดูได้เลยว่าปั๊มลมของเราตอนนี้มันทำงานอะไรอยู่ และถ้ามีปัญหา หรือมี Alarm อะไรต่างๆ ก็จะส่งข้อความเข้ามาให้เราได้ทางไลน์เลย ดังนั้น ช่างที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถทราบข้อมูลได้แบบ Real Time ทันทีและตลอดเวลา ขณะที่เครื่องรุ่นเก่าเราก็สามารถอัปเกรดให้ลูกค้าสามารถใช้ออปชันนี้ได้”และเหนืออื่นใด ประโยชน์อีกประการหนึ่งของระบบ DELTA DSV คือ การเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน Cloud ซึ่งข้อมูลตรงนี้ผู้ใช้สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการวางแผนของโรงงานได้ว่าการใช้ทรัพยากรของโรงงานในแต่ละช่วงปีนั้นเป็นอย่างไร ลูกค้าสามารถจะนำข้อมูลตรงนี้ไปวางแผนได้ว่าควรจะพัฒนาวางแผนการผลิตช่วงไหน วางแผนซ่อมบำรุงช่วงไหน ตลอดจนวางแผนขยายไลน์การผลิต หรือต้องการจะดูข้อมูลของปีไหนก็ทำได้อีกจุดหนึ่งซึ่งจะไม่พูดถึงไม่ได้เป็นอันขาด คือ เรื่องของการช่วยประหยัดพลังงาน โดยเปิดเผยว่า เดลต้าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในวงการปั๊มลมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงานในด้านของการเป็นเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานได้สูงมาก“สมมติว่าคุณใช้ปั๊มลมแบบหนึ่ง ถ้าใช้ต่อไปอีก 10 ปี ต้องจ่ายค่าไฟเท่านั้นเท่านี้ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นของเดลต้าตัวใหม่ที่ประหยัดไฟกว่าไปวันนี้ อีก 3 ปี แทนที่จะจ่ายค่าไฟตรงนั้น เราก็จะได้ค่าตัวของเขาไปเรียบร้อยแล้ว แล้วหลังจากนั้นคือปีที่ 4, 5, 6, 7 ก็จะเซฟค่าไฟไปเรื่อยๆ คือคืนทุนเร็ว”แน่นอนว่า การที่เดลต้าได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ย่อมส่งผลดีต่อลูกค้าผู้ใช้บริการของเดลต้าโดยตรง“หนึ่งคือมันเป็นการยืนยันสินค้าของลูกค้าด้วยว่า ผ่านมาตรฐานในเรื่องของการประหยัดพลังงานที่ทางกระทรวงรองรับ และเราสามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการของทางกระทรวงพลังงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือโรงงานได้ ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ทำให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น โปรดักต์ของเราจะตอบโจทย์ตรงนั้นว่าลูกค้าเลือกใช้ปั๊มลมของเราแล้ว ทางกระทรวงพลังงานเขาอาจจะมาซัปพอร์ตสินเชื่อในการเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น”สุดท้าย ต้องยอมรับว่า เดลต้า โปรดักต์ที่ยืนหยัดมาได้กว่า 30 ปีในเมืองไทย และกว่า 100 ปีในประเทศบ้านเกิด ปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของลูกค้าที่มีให้กับเดลต้ามาโดยตลอด“ผมคิดว่าเหตุผลที่ลูกค้าจำนวนมากเลือกใช้โปรดักต์ของเดลต้า คือ เรื่องของคุณภาพมาเป็นลำดับแรกเลยครับ ซึ่งจริงๆ อาจจะฟังดูว่าวัดผลยากหน่อย แต่ที่แน่ๆ ลูกค้าทุกคนต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง และรองจากคุณภาพ คือเรื่องของ Service หรือบริการหลังการขาย เรื่องของอะไหล่ที่เรามีครบ เรื่องของทีมช่างที่พร้อมจะเข้าไปช่วยดูแล เรื่องของ Know How ขององค์กร เรามีให้แก่ลูกค้าครบทุกอย่าง”กล่าวด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่นขณะที่กล่าวทิ้งท้ายว่า กลุ่มเป้าหมายของปั๊มลมเดลต้า ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการใช้ปั๊มลมที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน เช่น โรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน โรงงานพลาสติก โรงงานปาร์มน้ำมัน โรงสีข้าว โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น โดยปั๊มลมเดลต้านับเป็นเครื่องที่ผลิตลมเพื่อการขับเคลื่อนเครื่องจักร ดังนั้น โรงงานทุกชนิดจึงจำเป็นต้องมีลมจากปั๊มลมเดลต้า เป็นพลังงานที่ช่วยให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างราบรื่นปัจจุบัน เดลต้ามีสินค้าพร้อมจำหน่ายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มพลังงานทดแทน, กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊ส, ปั๊มลมแบบลูกสูบ, ปั๊มลมแบบสกรู และเครื่องทำอากาศแห้ง โดยสินค้าทั้งหมดถูกออกแบบและผลิตมาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความแตกต่างของทุกโรงงานได้อย่างครบวงจร โดยเฉพาะในด้านระบบอัดแก๊สต่างๆ เดลต้ามีเครื่องอัดลมคุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นเพื่อเสริมแรงขับเคลื่อนให้แก่อุตสาหกรรมทุกประเภท ช่วยให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปั๊มลมเดลต้าพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการโรงงานในประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ Smart Factory 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ