แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือบิ๊กซีเปิดจุด Drop Off นำร่อง 50 สาขาทั่วประเทศ

นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจแฟลช ให้ความเห็นถึงการจับมือกันในครั้งนี้ว่า “การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งให้ตลาด E-Commerce เติบโตมากกว่า 35% ซึ่งแนวโน้มในปี 2564 ภาพรวมของตลาด E-Commerce ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก ด้วยเหตุนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสัญชาติไทย และอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร จึงเร่งหาพาร์ตเนอร์ที่มีศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ ด้วยเทรนด์ของลูกค้าที่ยังเลือกไปส่งพัสดุด้วยตนเองที่ Shop หรือจุด Drop Off ใกล้บ้าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 68% ต่อวัน แฟลช เอ็กซ์เพรส เล็งเห็นว่าบิ๊กซีซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ของคนไทย มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ มีศักยภาพและเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นจุด Drop Off อีกแห่งของแฟลช เอ็กซ์เพรส”“การจับมือเป็นพันธมิตรกับบิ๊กซี ถือเป็นการร่วมงานกับคู่ค้าทางธุรกิจในสายรีเทลครั้งแรกของแฟลช เอ็กซ์เพรส ส่งผลให้มีช่องทางในการให้บริการลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเริ่มนำร่องจุดบริการ Drop Off จำนวน 50 สาขาภายในศูนย์การค้าบิ๊กซี และตั้งเป้าขยายการให้บริการทั้งในศูนย์การค้าบิ๊กซี และมินิบิ๊กซี มากกว่า 1000 สาขาทั่วประเทศ” นางจรัสพักตร์กล่าวทิ้งท้ายน.ส.สมหญิง ส่งเสริมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวว่า บิ๊กซีคำนึงถึงลูกค้าคือคนสำคัญของเราเสมอ นอกเหนือจากการจับจ่ายใช้สอยซื้อของจำเป็นแล้ว ลูกค้ายังสามารถจัดการกับธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ล่าสุดบิ๊กซีจับมือกับแฟลช เอ็กซ์เพรส เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ทำให้บิ๊กซีได้มีโอกาสดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายในการส่งพัสดุ Flash ที่บิ๊กซี ทั้งนี้ บิ๊กซีตั้งเป้าเปิดจุด Drop Off ทั้งในศูนย์การค้าบิ๊กซี และมินิบิ๊กซี ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 สาขา ในไตรมาสที่ 4/ 2564สำหรับการเปิดตัวบริการ Drop Off หรือจุดให้บริการรับ-ส่งพัสดุ แฟลชยังได้มอบโปรโมชัน “ส่งพัสดุ Flash ที่บิ๊กซี รับส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 10 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการส่งพัสดุ Flash ในครั้งถัดไป” ที่จุดให้บริการบิ๊กซี โดยมีรายละเอียดโปรโมชัน ดังนี้- ส่งพัสดุ Flash ที่บิ๊กซี รับส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 10 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการส่งพัสดุ Flash ครั้งถัดไป ที่จุดให้บริการบิ๊กซีเท่านั้น- สงวนสิทธิ์การใช้คูปองเฉพาะสมาชิกบิ๊กการ์ดเท่านั้น- ระยะเวลาการรับคูปองตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564- คูปองส่วนลดใช้ได้ 1 คูปอง/ใบเสร็จ- คูปองส่วนลดใช้ได้เฉพาะค่าบริการส่งพัสดุ Flash ทิ่บิ๊กซีสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น- คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และจะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสม- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับเฉพาะคูปองที่ครบถ้วน สมบูรณ์เท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิ์จากคูปองรูปภาพที่จัดเก็บหรือคัดลอกได้- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า