สุวรรณภูมิให้จอดฟรี ลานจอดรถระยะยาว ช่วงหยุดตรุษจีน และ มาฆบูชา

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ โดยจะยกเว้นค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 08.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. และจะยกเว้นค่าจอดรถอีกครั้งในช่วงวันหยุดวันมาฆบูชา โดยจะยกเว้นค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มี Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง วิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้ การยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C จะเป็นอีกช่องทางในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานล่วงหน้า 2 ชั่วโมงหากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง