“พาณิชย์” ปรับแผนงานสู้โควิด-19 เร่งปั้นผู้ส่งออกเพิ่ม อัดกิจกรรมออนไลน์-ออฟไลน์เพิ่มยอด

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ปรับแผนการทำงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของปี 2564 ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ โดยมีแผนที่จะขับเคลื่อนการทำงานออกเป็น 2 ด้าน คือ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจบริการของไทยออกสู่ตลาดโลกสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ กรมฯ จะให้ความสำคัญต่อการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นผู้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการส่งออกและนำรายได้เข้าประเทศ โดยจะเร่งพัฒนานักศึกษา Gen Z เป็น CEO มีเป้าหมาย 12,000 รายในปี 2564 พัฒนาผู้ประกอบการสูงอายุ 60+ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถทำหน้าที่เสมือนเซลส์แมนของจังหวัดผลักดันสินค้าโกอินเตอร์ทั้งนี้ กรมฯ ยังจะพัฒนาการให้บริการทางด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้งานได้ง่าย เช่น รวมบริการต่างๆ ของกรมฯ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว (DITP One) เปิดให้ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศได้ 24 ชั่วโมง และยังได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศอัจฉริยะ (DITP Business AI) เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ส่วนด้านการส่งเสริมสินค้าและบริการ จะเน้นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและธุรกิจบริการของไทยผ่านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เช่น แคมเปญ Trust Thailand เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสินค้าไทย การรับรองมาตรฐาน COVID-19 Prevention Best Practice ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก และสร้างความเชื่อมั่นผ่านการมอบตราสัญลักษณ์ต่างๆ ให้กับสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพ ได้แก่ TMark / Demark / Thai Select และ PM Award เป็นต้นนอกจากนี้ จะเดินหน้าผลักดันการค้าออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบต่างๆ ในการขับเคลื่อนการส่งออกอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรม Online Business Matching ในทุกกลุ่มสินค้า และทุกตลาดที่มีศักยภาพ, ต่อยอดกิจกรรม Virtual / Hybrid Exhibition, ส่งเสริมการค้าออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com และขยายหน้าร้าน TOPTHAI Flagship Store บนแพลตฟอร์มพันธมิตรในต่างประเทศ, ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการขาย In-store Promotion ผ่านทั้งออนไลน์และออฟไลน์, จัดกิจกรรมรูปแบบ Mirror & Mirror ที่ตอบโจทย์ยุค New Normal ได้อย่างดี, ขยายการค้าสู่เมืองรองในตลาดที่มีศักยภาพ ผ่านการลงนามความร่วมมือกับเมืองและมณฑลต่างๆ ได้แก่ รัฐเตลังคานา (อินเดีย) มณฑลไห่หนาน (จีน) เมืองคยองกี (เกาหลีใต้) และผลักดันการขยายตลาดต่างประเทศผ่านโครงการ SMEs Pro-active ที่ขยายหลักเกณฑ์โครงการให้ครอบคลุมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ขณะเดียวกัน มีแผนผลักดันให้เกิดตัวแทนผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Online Reseller) เพื่อเป็นตัวกลางในการเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยการหาสินค้าไทยจากผู้ผลิตแล้วนำไปจำหน่ายต่อในต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตรายกลางและรายเล็กของไทยมีโอกาสส่งออกได้เพิ่มขึ้น