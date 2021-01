“เอ็มบีเค” เปิด Learning Hub ดึง 20 ติวเตอร์ดังร่วม

พร้อมเปิดแล้ว 2 ม.ค. 64 คลังแห่งความรู้ใจกลางเมือง Learning Hub รวมติวเตอร์ชื่อดังกว่า 20 สถาบันที่ยกชั้นเรียนมาไว้ที่เอ็ม บี เค ประเดิมเปิดชั้น 5 ก่อน นำโดย OnDemand, DA’VANCE By A’Ping, Positive Learning, EP Focus เป็นต้น พบกับโปรฯ เด็ด โปรฯ ดี รับสาขาใหม่จากหลายสถาบัน กับส่วนลดสูงสุด 20% พร้อมลุยบิ๊กคลีนนิ่งอีกครั้งกับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดแก่สถาบันต่างๆ และน้องๆ นักเรียนทุกคนหลังจากศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ประกาศปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 4, 5, 6 โซน D ที่มีพื้นที่รวมกว่า 6,000 ตารางเมตร เพื่อสร้างเป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ Learning Hub ใจกลางเมือง กับภาพลักษณ์ที่ดีไซน์ทันสมัย เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน ที่มีกว่า 20 สถาบันและติวเตอร์ชื่อดังล่าสุดศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมรุกสู่ศักราชใหม่ 2564 เปิด Learning Hub ชั้น 5 อย่างเป็นทางการชั้นแรก พบกับสุดยอดติวเตอร์ชื่อดังจาก 9 สถาบันชั้นนำ อย่างสถาบัน OnDemand โดยสุดยอดทีมครู นำโดย พี่โหน่ง สุธี อัสววิมล กับเทคนิคการสอนแบบเฉพาะ ด้วยหลักสูตรและเนื้อหาคุณภาพตั้งแต่ระดับชั้นประถม ถึงมัธยมปลาย ที่เข้มข้น ตะลุยทุกโจทย์ด้วยเทคนิคแพรวพราว ปรับให้ทันทุกยุคทุกสมัยของการสอบแข่งขัน การันตีด้วยความสำเร็จของน้องๆ มากมายตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยข้อมูลแนะแนวที่สำคัญต่อการตามความฝันของน้องๆ รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนบนระบบ Learn Anywhere ที่ให้น้องเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ พบกับพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของน้องในยุคดิจิทัล ที่ Learn Anywhere เอ็ม บี เค สมัครวันที่ 2 ม.ค.-2 ก.พ. 64 รับส่วนลดสูงสุด 2,500 บาท วิชาละ 500 บาท (คณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ และประถม)สถาบัน DA’VANCE By A’Ping อีกหนึ่งติวเตอร์ภาษาไทยและสังคมชื่อดัง ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยเด็กๆ แทบทุกคนต้องมาเรียนกับ อ.ปิง ให้ได้ และครั้งนี้เช่นกัน อ.ปิงได้พาทีมอาจารย์ชื่อดังยกทีมมาทั้งเซต พร้อมครูพี่ลูกกอล์ฟ ก็จะมาสรุปภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ที่นี่เช่นกันส่วนน้องๆ คนไหนอยากติวสอบเข้มๆ เข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง หรือเตรียมสอบ GAT/PAT และ O-NET ต้องไม่พลาด The BTS ด้วยลีลาการสอนของครูพี่เกด ที่สอนสนุก อัดแน่นด้วยความรู้ บอกเลยว่าน้องๆไม่เครียดแน่นอน สมัครตอนนี้รับส่วนลด 20% ทุกคอร์สเรียนขณะที่สถาบันกวดวิชาพัฒนาการเรียนรู้ Positive Learning ที่ย้ายจากฝั่งสยามสแควร์กับโฉมใหม่ที่เอ็มบี เค พร้อมเปิดต้อนรับน้องๆ นักเรียนทั้งระดับประถม ป.3-ป.6 ใครต้องการปูพื้นฐานแน่นๆ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตต่างๆ หรือโรงเรียนชื่อดัง ภายใต้การสอนวิเคราะห์โจทย์ การตัดข้อผิด หรือเทคนิคการทำข้อสอบ บอกเลยต้องมาสถาบันภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย-มัธยมต้น หรือเพื่อสอบแข่งขันศึกษาต่อ มาเจอครูนก EP Focus กันได้ ที่มีหลายเสียงบอกว่าสอนสนุก เข้าใจเด็ก เห็นผลไว น้องๆ คนไหนที่อยากเรียนคณิตศาสตร์ที่เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่พลาดกับครู Sup’K กับสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ครู Sup'k ที่มาเปิดสาขาใหม่เพื่อรองรับน้องๆExcellent Education Center อีกสถาบันชื่อดังที่ปูพื้นฐานแน่น เรียนง่าย เข้าใจเร็ว กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ ติวเข้มเพื่อสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมฯ โรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนชื่อดังหลายๆแห่ง มาพร้อมส่วนลด 10% ทุกคอร์ส ตลอดเดือนแรกของการเปิดบ้านใหม่