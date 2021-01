“พาณิชย์”เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดโควิด-19

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชู Trust Thailand สร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทย สั่งทูตพาณิชย์ 58 แห่งทั่วโลก เร่งชี้แจงผู้ซื้อ ผู้นำเข้าต่างประเทศ อาหารไทยปลอดโควิด-19 เผยได้จัดทำวิดีโอโปรโมต 6 สินค้าไทย และจัดกิจกรรมร่วมกับร้านอาหาร Thai Select เพื่อกระตุ้นยอดขายด้วยนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯมีแผนที่จะเร่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น (Trust Thailand) ตามนโยบายที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการเพื่อกระตุ้นการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นในกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสินค้าอาหาร เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกอาหารไทยได้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ กรมฯ ยังได้สั่งการอย่างเร่งด่วนให้ทูตพาณิชย์ทั้ง 58 แห่งที่ประจำอยู่ใน 41 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาดเป้าหมายการส่งออกสินค้าอาหารของไทย ได้เร่งสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าว่าสินค้าไทยมีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดโควิด-19 ตลอดจนติดตามสถานการณ์และท่าทีของของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดด้วยก่อนหน้านี้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรมฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในการรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก (Covid-19 Prevention Best Practice for exported food products originating in Thailand) แล้ว และจะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้นำเข้าต่อไปขณะเดียวกัน กรมฯ ได้มีการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย Thailand Ready to Serve และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ทั่วโลก ใช้ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ ได้แก่ 1.สินค้าเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง) ภาษาไทย อังกฤษ และจีน 2.สินค้าผลไม้ไทย (ทุเรียน มังคุด ลำไย) 3.สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ (ไก่ กุ้ง ทูน่า) 4.สินค้าอาหาร Thai Select 5.สินค้าอุตสาหกรรม (เครื่องจักรกลการเกษตร) และ 6.สินค้าฮาลาลไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าไทย และกระตุ้นให้มีการซื้อสินค้าไทยด้วยสำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select กรมฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับร้านอาหาร Thai Select อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการส่งออกสินค้าวัตถุดิบอาหารไทยและเครื่องปรุงรสในอนาคต