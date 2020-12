Airbnb เปิดตัว “Stay ไทย Style เรา” แคมเปญกระตุ้นท่องเที่ยวไทย

Airbnb รุกแคมเปญใหม่กระตุ้นท่องเที่ยว จับมือชุมชนพร้อมดึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมโปรโมทการออกเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ ชูสุดยอดบ้านพักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ทั่วไทยAirbnb รุกแคมเปญใหม่กระตุ้นท่องเที่ยว “Stay ไทย Style เรา” ร่วมกับชุมชนและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในด้านต่างๆโปรโมทการออกเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ ชูสุดยอดบ้านพักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ทั่วไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Airbnb ในการสนับสนุนภาครัฐฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง แคมเปญนี้มุ่งเน้นจุดประกายการออกเดินทางไปสัมผัสความหลากหลายที่น่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่ว่าจะไปยังจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบหรือต้องการเปิดประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆ ทุกคนสามารถเลือกเที่ยวได้ตามสไตล์ของตัวเองนายอมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไป ประจำอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน Airbnb เปิดเผยว่า “ปีนี้มีเหตุการณ์คาดไม่ถึงเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศกลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ การออก แคมเปญ “Stay ไทย Style เรา” มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศได้ออกเดินทางไปค้นพบมุมใหม่ๆ ของประเทศไทยตามสไตล์การท่องเที่ยวของแต่ละคน เราอยากให้คนไทยออกไปเปิดประสบการณ์ในมุมมองใหม่ผ่านบ้านพักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ไม่เหมือนใครของ Airbnb และได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ เมื่อออกไปเที่ยวใกล้บ้านในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้”แคมเปญนี้ Airbnb ได้ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์คนรุ่นใหม่ในวงการต่างๆ เพื่อโปรโมทจุดหมายปลายทางในแบบที่ไม่เหมือนใครผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย อาทิ “ป่าน” ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา ศิลปินที่รู้จักกันดีในนาม Juli Baker and Summer, “เพลง” ต้องตา จิตดี นักเดินทาง-นักดนตรี เจ้าของเพจ Sunshine Is Over Me และ “อุ๊บอิ๊บ” ภคณีย์ บุรุษภักดี นักวิ่งเทรลเจ้าของเพจ I’m Oopaib โดยเป้าหมายของ Airbnb คือการจุดประกายแพสชั่นการท่องเที่ยวของนักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทย ที่ถึงแม้จะเดินทางไปต่างประเทศเหมือนเคยไม่ได้ แต่ยังสามารถออกไปตื่นเต้นกับความหลากหลายในประเทศไทยที่มีมากมายรอให้ค้นพบ“ป่าน” ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Airbnb ในแคมเปญนี้ เพราะใช้ Airbnb เป็นประจำมาหลายปีแล้ว ทุกครั้งที่ออกเดินทางและพักกับ Airbnb จะได้ความรู้สึกของการได้ไปเที่ยวจริงๆ และยังมีประโยชน์กับคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะชอบที่ได้พูดคุยกับเจ้าของที่พักเพราะมักจะได้ข้อมูลหรือคำแนะนำแบบคนท้องถิ่นที่หาไม่ได้จากไกด์บุ๊ก และสุดท้ายเราก็ได้เพื่อนใหม่เพิ่มจากการไปเที่ยวในแต่ละครั้งด้วย”Airbnb มีที่พักหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกสไตล์ของนักเดินทาง ตั้งแต่พื้นที่สุดสร้างสรรค์ในภาคเหนือ ไปจนถึงวิลล่าริมชายหาดทางภาคใต้ ที่พักที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้ ที่พักแบบธรรมชาติเพื่อการผ่อนคลายและที่พักเหมาะกับ staycation ในเมือง ไม่ว่านักเดินทางจะชื่นชอบท่องเที่ยวในเมือง ฟังเสียงคลื่นทะเล ดื่มด่ำวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย หรือพักผ่อนใจกลางธรรมชาติ รายการที่พักที่โดดเด่นไม่เหมือนใครของ Airbnb และตัวเลือกในการค้นหาที่มีความยืดหยุ่นจะทำให้การท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ Airbnb ยังมีเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่จะพาทุกคนไปค้นพบมุมใหม่ๆ และกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจจัดโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละท้องถิ่น เช่น เก็บผักจากสวนป่าและทำอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชียงใหม่ ทัวร์ปั่นจักรยานชิมอาหารอร่อยที่จะพาท่องตรอกซอกซอยเพื่อตามหาแหล่งเที่ยวลับของกรุงเทพฯ ทัวร์วิ่งในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตเพื่อสุขภาพดีไปพร้อมกับชื่นชมความงามของตัวเมืองและสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส หรือนั่งเรือหางยาวไปเที่ยวบ้านไหนหนังซึ่งเป็นชุมชนประมงในกระบี่ แล้วพายเรือคายักออกไปจับปู ชมป่าโกงกางและหินงอกหินย้อยอันสวยงามแคมเปญ “Stay ไทย Style เรา” โปรโมทการท่องเที่ยว 4 สไตล์สำหรับนักเดินทางที่มีความชื่นชอบแตกต่างกัน ดังนี้นักเดินทางสายเมือง (The Urbanite)นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความเป็นเมืองมักจะมองหาประสบการณ์แปลกใหม่ ท่ามกลางความวุ่นวาย ความตื่นเต้นของแสงสีในทุกมุมถนนของเมือง และมักจะมองหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในซอกซอยแคบๆ เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ ในละแวกที่พัก ขณะเดียวกันยังชอบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดและยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก ที่พักในกรุงเทพฯ สำหรับคนที่ชื่นชอบสีสันของเมืองกรุง เช่น•บ้านของสถาปนิกใกล้ตลาดจตุจักร กรุงเทพฯ•บ้านส่วนตัวที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ กรุงเทพฯ•บ้านไม้สักโบราณสไตล์โคโลเนียลริมคลอง กรุงเทพฯนักเดินทางสายทะเล (The Beach Lover)นักเดินทางที่ชอบทะเลคือผู้ที่ชื่นชอบแสงแดด หาดทราย สายลม พวกเขามักค้นหาหาดลับและไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ รวมถึงการเล่นเซิร์ฟ ล่องเรือ นั่งจิบค็อกเทลชมพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาด หรือเดินเท้าเปล่าไปบนผืนทรายนุ่มๆ คนที่ชอบทะเลมักนิยมไปเที่ยวแถวทะเลอ่าวไทยหรือมุ่งหน้าลงใต้ไปเที่ยวทะเลแถบอันดามันซึ่งมีชายหาดที่โด่งดังระดับโลก สถานที่เหล่านี้ล้วนมีจุดเที่ยวซึ่งน้อยคนจะรู้แถมยังเหมาะแก่การถ่ายรูปสวยๆ ลงอินสตาแกรม วิลล่าริมหาดสำหรับนักเดินทางที่ชอบทะเล เช่น•พูลวิลล่าแบบส่วนตัว ภูเก็ต•พูลวิลล่าสไตล์ล้านนา พัทยา•บ้านไม้ริมทะเล กระบี่นักเดินทางสายธรรมชาติ (The Nature Seeker)ป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ทางภาคเหนือต่อเนื่องไปจนถึงป่าดิบชื้นในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในภาคกลางและภาคใต้ ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติให้เดินทางไปพักผ่อนมากมาย นักเดินทางสไตล์นี้ชอบที่จะหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองออกไปชาร์จพลังงานท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ที่พักสำหรับนักเดินทางสายธรรมชาติ เช่น•ฟาร์มโฮมสเตย์ เชียงใหม่•พูลวิลล่าสไตล์ลอฟต์ เขาใหญ่•สตูดิโอศิลปะในฟาร์ม แม่ฮ่องสอนนักเดินทางสายวัฒนธรรม (The Culture Enthusiast)พวกเขาคือผู้ที่ชื่นชอบเรียนรู้วัฒนธรรม โบราณสถาน ชื่นชมงานศิลปะ งานฝีมือ มรดกและภูมิปัญญาในท้องถิ่น และยังเป็นคนที่ชอบเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย ที่พักสำหรับนักเดินทางที่ชอบเรียนรู้วัฒนธรรมและยังชอบออกไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนใกล้ๆ ที่พัก เช่น•บ้านไม้เรือนไทย อยุธยา•บ้านแห่งสุโขทัย สุโขทัย•บ้านมหาภิรมย์ หมู่เรือนไทยใจกลางเมือง กรุงเทพฯ*ที่พักทุกแห่งและประสบการณ์ทั้งหมดที่อ้างถึงเป็นเพียงตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้น Airbnb ไม่ได้แนะนำหรือรับรองที่พักหรือประสบการณ์ใดๆ ในแพลตฟอร์ม Airbnb เป็นพิเศษ