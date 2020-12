ลาซาด้า เปิดแคมเปญ “Power Your Dream” 12.12

ลาซาด้า ดันผู้ขายยอดพุ่งต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญ “Power Your Dream” เปิดตัวในแคมเปญใหญ่ Lazada 12.12 แกรนด์เซลส่งท้ายปี สนับสนุนผู้ขายใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบรับเทศกาลช้อปปิ้งสิ้นปีลาซาด้า ประเทศไทย ขยายเวลาแพ็คเกจพิเศษสำหรับร้านค้าภายใต้แคมเปญ “Power Your Dream” ปลุกฝันปั้นธุรกิจกับลาซาด้า ให้ผู้ขายได้ขยายธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลในช่วงที่พีคที่สุดของการช้อปปิ้งโค้งสุดท้ายปลายปี แพ็คเกจพิเศษนี้เปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมกับการเปิดตัว Lazada University โฉมใหม่ มอบสิทธิพิเศษ[1] ไม่ว่าจะเป็น 0% ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 90 วัน บริการตกแต่งร้านบนแพลตฟอร์มฟรี อนุมัติเปิดร้านเร็วภายใน 1 วัน และรับเงินเพิ่มสูงสุด 500 บาท เมื่อเติมเงินสำหรับใช้งาน Lazada Sponsored Search เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ผ่านการเลือกและปรับเปลี่ยนคำค้นหาให้เหมาะสมนายแจ็ค จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ลาซาด้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุนผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีไทย ด้วยเครื่องมือและทรัพยากรบนแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบรับเทรนด์การช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ในช่วงปลายปี พร้อมต่อยอดความตั้งใจของเราในการเสริมศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับเอสเอ็มอีไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ลาซาด้ามีจำนวนผู้ขายใหม่บนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และผู้ขายใหม่ที่ร่วมแคมเปญ Lazada 11.11 Biggest One–Day Sale มียอดขายโตกว่าวันปกติเกือบ 10 เท่า สะท้อนถึงศักยภาพของลาซาด้าที่สามารถผลักดันเอสเอ็มอีที่เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ระดับโลก”โครงการต่างๆ ภายใต้แคมเปญ “Power Your Dream” พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายที่เอสเอ็มอีไทยกำลังเผชิญอยู่ (สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจพิเศษสำหรับผู้ขายได้ที่ https://lzd.co/PWD2020) นอกจากนี้ ลาซาด้ายังได้เปิดตัวคลิปโฆษณาออนไลน์ตัวใหม่ภายใต้แนวคิด Power Your Dream ปลุกฝันปั้นธุรกิจกับลาซาด้า เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อเสนอพิเศษที่ผู้ขายจะได้รับจากแพ็คเกจนี้อีกด้วย โดยสามารถรับชมได้ที่ https://lzd.co/39O5RUPนอกจากนี้ ตลอดปีที่ผ่านมา ลาซาด้ายังได้สนับสนุนผู้ขายไทยมากกว่า 120,000 ราย ผ่านโครงการ แคมเปญ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วยLazada University โฉมใหม่ ช่องทางการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือผู้ขายไทยให้สามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นและเพิ่มยอดขาย รวมถึงได้รับผลกำไรมากขึ้น โดยมีผู้ขายที่เข้าใช้ Lazada University มากกว่า 20,000 รายต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ตั้งแต่การเปิดตัว Lazada University โฉมใหม่ในเดือนตุลาคม พบว่าผู้ขายรายใหม่มากกว่า 12,000 ราย ที่เข้าร่วมคอร์สผู้ขายใหม่อย่างครบถ้วน มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% โดยเฉลี่ยเครื่องมือสปอนเซอร์ (Sponsored Solutions) เพื่อสนับสนุนผู้ขายให้โปรโมทสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้การตลาดดิจิทัลและการใช้สื่ออย่างเหมาะสม (media optimisation) ระหว่างช่วงแคมเปญ Lazada 11.11 Biggest One–Day Sale สินค้าที่ได้รับการโปรโมทด้วยเครื่องมือสปอนเซอร์ ได้รับการมองเห็นเพิ่มขึ้นกว่า 8 เท่า เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆSME Stimulus Package พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย กว่า 90,000 ราย ทั้งที่เป็นผู้ขายเดิมและผู้ขายใหม่ได้สมัครเข้าร่วมแพ็คเกจนี้ในช่วงล็อคดาวน์ที่ผ่านมาด้วยสิทธิพิเศษมากมายที่จะช่วยให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายจากวิกฤตโควิด-19 O2O Promoter & Affiliate Program เปิดโอกาสให้พนักงานขายของแบรนด์ต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 กว่า 15,000 ราย ได้ขายของผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของตนเองเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้การสนับสนุนของลาซาด้าลาซาด้าแจกความสุขส่งท้ายปีสำหรับทุกคนให้นักช้อปได้เพลิดเพลินไปกับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟและประสบการณ์ช้อปเปอร์เทนเมนต์ในระหว่างแคมเปญใหญ่ Lazada 12.12 แกรนด์เซลส่งท้ายปี ไม่ว่าจะเป็นคูปองส่วนลดมูลค่า 1,212 บาท คูปองส่งฟรี[2] รับเงินคืน 10% เมื่อซื้อสินค้าจาก LazMall ทุกชิ้น[3] และ Crazy Brand Mega Offers ดีลเด็ดจาก แบรนด์ดังบน LazMall ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองของวันที่ 12 ธันวาคมนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมช้อปเปอร์เทนเมนต์สร้างสีสันส่งท้ายปี ได้แก่กิจกรรมไลฟ์ใหญ่แจกสุขส่งท้ายปี ลุ้นรับทอง 12 บาท ผ่านทาง LazLive ฟีเจอร์ไลฟ์สตรีมบนแอปพลิเคชั่นลาซาด้า พร้อมพบกับเซเลบขวัญใจวัยรุ่น อาทิ ปอร์เช่ – ศิวกร อดุลสุทธิกุล, แจ็คกี้ – จักริน กังวานเกียรติชัย และ นิว – ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้เท่านั้นเพลินไป คุ้มไป ใน LazGame กับ Happy Bounce ให้นักช้อปได้ลุ้นรับคูปองพิเศษจากแพลตฟอร์มและร้านค้าเพิ่มเติม และ Lucky Egg ตีไข่แตกแจกส่วนแบ่งคูปองสูงสุดกว่า 12 ล้านบาทลาซาด้ายังจับมือกับพันธมิตรสถาบันการเงินชั้นนำ เช่น บัตรเครดิต Citi ธนาคารกสิกรไทย และ KTC มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรเครดิตอีกด้วย