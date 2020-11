เปิดตัว “LINE2Gether” ชิงนำตลาด LINE OA โซลูชั่นส์

วันม๊อบบี้ (1Moby) ผนึกกำลังเค อินโนเวชั่น เปิดตัว “LINE2Gether” แพลตฟอร์มตอบโจทย์ทุกความต้องการผ่านบริการ LINE Official Account (LINE OA) รับเทรนด์ผู้บริโภคใช้ LINE ช่องทางสื่อสารหลักติดต่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ชี้เป็นโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้ากว่า 47 ล้านคน ผสานจุดแข็งการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการตลาดครบวงจรพร้อมให้บริการลูกค้านางสาวปณิชา ชาญฤทธิเสน กรรมการ บริษัท เค อินโนเวขั่น จำกัด ผู้ให้บริการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล เปิดเผยว่า ปัจจุบัน จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีประมาณ 69 ล้านคน แอปพลิเคชั่น LINE ถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานสูงถึง 47 ล้านคน และใช้เวลาอยู่กับ LINE ถึง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับโซเชี่ยล มีเดีย แพลตฟอร์มอื่นๆ LINE จึงถือเป็นมีเดีย แพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิในการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมา แนวโน้มการสื่อสารผ่าน LINE Official Account (LINE OA) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัท เค อินโนเวชั่น จำกัด จึงจับมือกับบริษัท วันม๊อบบี้ (1Moby) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล เปิดตัว “LINE2Gether” บริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ผ่านบริการ LINE Official Account (LINE OA) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ และพัฒนา LINE OA ให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ขององค์กรและตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการสร้างสรรค์เนื้อหา ฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมทั้งแคมเปญสื่อสารการตลาดต่างๆ ที่จะทำให้ภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งาน LINE อย่างมีประสิทธิภาพ“ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ประชาชน ผู้บริโภค มีข้อจำกัดในการเดินทาง การเข้าถึงบริการต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ไม่สะดวกเหมือนในช่วงปกติ ทำให้หลายองค์กรหันมาพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการให้บริการต่างๆ ผ่าน LINE ที่สามารถเข้าถึงคนได้เป็นจำนวนมาก และด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานของLINE ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบโจทย์ทุกการบริการขององค์กรได้ครบจบในที่เดียว” นางสาวปณิชากล่าวนาย ธารินทร์ จงประเจิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 1Moby Co., Ltd. กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการ Line OA ในประเทศไทย ถือว่ามีการพัฒนาก้าวหน้ามากกว่าหลาย ๆประเทศ ซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่กำลังเป็นที่ต้องการของธุรกิจต่าง ๆจะเป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าจากเพื่อนใน Line OA (Segmentation) โดยหลังจากแบ่งกลุ่มลูกค้าได้จะทำให้เราสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปพัฒนาบริการและประชาสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีรูปแบบการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้อีกผ่าน Loyalty Program รวมไปถึงบริการช่วยเหลือต่าง ๆซึ่งมีอีกมากมายโดยเครื่องมือพวกนี้จะทำให้นักการตลาดสามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น“LINE2Gether จะเป็นการนำจุดแข็งของสองบริษัท ทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสารการตลาดดิจิทัลมากกว่า 10 ปี มาตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับงบประมาณที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อทำให้ธุรกิจของลูกค้ามีการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจำกัด” นายธารินทร์กล่าวนายวรานนท์ สิตรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (Chief technology officer: CTO) ของ 1Moby กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นแนวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีของ LINE เมื่อเทียบกับไต้หวัน อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น รวมทั้งมีอัตราการใช้งานที่เติบโตสูงเป็นเท่าตัวต่อเนื่องในช่วง 4 –5 ปีที่ผ่านมาการผนึกกำลังกันของ 1Moby และ เค อินโนเวชั่นในครั้งนี้ จะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งของ LINE2Gether ในการเป็น LINE OA Solution Service ที่ครบวงจรทั้งบริการด้านเทคโนโลยีและแคมเปญสื่อสารการตลาด ที่มุ่งตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น“เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการต่างๆ ของทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงบริการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ง่าย และสะดวก ช่วยยกระดับชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นด้วยการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง” นายวรานนท์กล่าวปัจจุบัน พนักงานของทั้งสองบริษัทมีรวมกันกว่า 100 คน ดูแลลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า 20 ราย ทั้งในอุตสาหกรรมการเงิน ประกัน โทรคมนาคม สินค้าอุปโภค-บริโภค โรงพยาบาล บริการด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ คาดว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการ LINE OA Solution Service ในประเทศไทย และมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 200% ในปี 2564LINE2Gether มุ่งสู่การเป็น Solution Partner ให้ลูกค้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing แบบครบวงจร คิดและลงมือทำแบบมืออาชีพ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ สามารถเลือกบริการได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ด้วยการ Customize LINE ให้เป็น Marketing Tools เพื่อเพิ่มยอดขาย จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการเป็น Official LINE Developer Partner ของ LINE Thailand และให้บริการลูกค้ามากกว่า 100 แบรนด์