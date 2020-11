ปตท.รุกธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนรายแรกในไทย

ปตท.เปิดตลาดธุรกิจซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการการจัดหาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจรนายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้รับการรับรองจาก The International REC Standard (I-REC Standard) ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ให้เป็นตัวแทนให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนทั้งในส่วนของการขอใบรับรองฯ และการซื้อขายใบรับรองฯ ในรูปแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (One Stop Service) รายแรกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ประกอบการในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีโรงงานหรือสถานประกอบการในประเทศไทยและ/หรือภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบริษัทที่มีความสนใจมีส่วนร่วมในการเข้าถึงพลังงานสะอาดในชุมชน เช่น โซลาร์ชุมชน (community solar) เป็นต้น โดยได้เริ่มมีลูกค้าใช้บริการการซื้อ-ขายพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาทั้งนี้ ปตท.ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ReAcc (Renewable Energy Acceleration Platform) ผ่านการใช้ระบบบล็อกเชนที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน รองรับการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Corporate Power Purchase Agreement หรือ CPPA) และการใช้พลังงานหมุนเวียนกับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท.ในการนำเทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และดิจิทัล ในทุกมิติของกระบวนการดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ Technology for All“แพลตฟอร์ม ReAcc ริเริ่มโดยทีมนวัตกรรมของ ปตท. (PTT ExpresSo) และเป็นฝีมือของนักพัฒนา software คนไทยร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านบล็อกเชนในภาคพลังงานระดับโลก โดยแพลตฟอร์มใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการเชื่อมต่อสองทิศทางระหว่างบริษัทผู้ซื้อกับบริษัทผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการลงทุนธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนให้เกิดขึ้นใหม่ภายในประเทศ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป” นายวรวัฒน์กล่าวการบริหารธุรกิจ ReAcc ดำเนินการภายใต้ บริษัท อัลฟ่าคอม จำกัด ซึ่ง ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 โดยได้เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนเพื่อขอใบรับรองฯ และซื้อขายใบรับรองฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกาศรับรองการใช้พลังงานทดแทนระดับนานาชาติ หรือ The International REC Standard (I-REC Standard) แบบครบวงจรแล้ว และจะเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม ReAcc อย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2021