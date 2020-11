เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง วันสยาม ขานรับมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ปลุกกำลังซื้อไตรมาส 4 จัดแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปี “ช้อปร่างพัง ยกกำลัง2”อัดโปรแรง 5 สัปดาห์เต็ม

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง วันสยาม ขานรับมาตรการ“ช้อปดีมีคืน” ร่วมปลุกกำลังซื้อไตรมาส 4 จัดแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปี“ช้อปร่างพัง ยกกำลัง2” อัดโปรแรง 5 สัปดาห์เต็ม สินค้าในดีพาร์ทเม้นท์สโตร์เคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50%และระดมสินค้าแบรนด์ดังลดทั้งห้างฯและศูนย์ฯสูงสุด 90%เสริมทัพความพิเศษจากบัตรM Card , 14บัตรเครดิตชั้นนำรับส่วนลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40%พร้อมรับคืนภาษีจากมาตรการ“ช้อปดีมีคืน” ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 63 - 29 พ.ย.63 ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา,ดิ เอ็มโพเรียม,ดิ เอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด(Miss VoralakTulaphorn ; Chief Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “ตามที่ภาครัฐได้ออกมาตรการ"ช้อปดีมีคืน" เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงปลายปี เพื่อร่วมขานรับมาตรการดังกล่าวเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง วันสยามจัดแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอย “ช้อป ร่าง พัง ยกกำลัง2”อัดโปรแรง5 สัปดาห์เต็ม จัด 3 โปรโมชั่นเอาใจนักช้อป ได้แก่Black Weekend, Weekend Special, 11.11ระหว่างวันที่30 ต.ค. 63 - 29 พ.ย.63 ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์นำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน30,000บาท จึงคาดว่าแคมเปญดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายมากยิ่งขึ้นนางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายส่งเสริมการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด(Mrs. Mayuree Chaipromprasith; President – Marketing and Corporate Relations, Siam Piwat Co., Ltd.)กล่าวว่า “ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนไทยของภาครัฐในการออกมาตรการช้อปดีมีคืน ซึ่งศูนย์การค้ากลุ่มวันสยามเป็นเดสติเนชั่นหลักของกรุงเทพมหานครในด้านการช้อปปิ้งโดยมีสินค้าและบริการที่หลากหลายตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ประกาศทุ่มงบประมาณอัดฉีดกระตุ้นการจับจ่ายโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าให้กับนักช้อป ด้วย 2 แคมเปญยักษ์ ต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2564จากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตราการช้อปดีมีคืน กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี โดยลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการตามจำนวนจ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน โดยสามารถนำใบกำกับภาษีจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 มาใช้เป็นหลักฐานได้นั้น บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อขานรับนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยกระตุ้นการจับจ่ายอย่างเต็มที่โดยจัดแคมเปญโปรโมชั่นมามอบสิทธิประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้การช้อปปิ้งแก่ลูกค้าแบบเต็มแม็กซ์ กับแคมเปญ “มหกรรม ช้อป ร่าง พังยกกำลัง2” ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.- 29 พ.ย.63ที่จะเพิ่มมูลค่าในการจับจ่ายมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยมหกรรมขบวนสินค้าจากร้านค้าแบรนด์ดังที่พร้อมใจลดราคาพิเศษสูงสุด 90%, ช้อปหรือทานอาหารครบตามเงื่อนไขครบตามเงื่อนไขรับทันที Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท และทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กระหน่ำโปรโมชั่นเพิ่มเติม ทั้ง buy 1 get 1 free, สินค้า One Price และ ลดพิเศษแบบออนท็อป นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอีกมากมายพิเศษสุด ช่วงเปิดแคมเปญช้อปดีมีคืน วันนี้– 1 พ.ย. 63 วันสยาม ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เพิ่มโปรโมชั่นให้การช้อปปิ้งคุ้มค่ามากขึ้นด้วยแคมเปญ “OneSiamช้อปดีมีคืน” ช้อปครบ 30,000 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รวบรวมใบกำกับภาษีมาแลกรับทันที Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท รวมจำนวน 700 สิทธิ์เท่านั้น ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในการออกใบกำกับภาษีให้มีความสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย”ช้อปร่างพัง ยกกำลัง2สร้างสีสันให้นักช้อปอัดโปรแรง!!ตลอด 5 สัปดาห์ วันที่ 30 ต.ค 63 – 29 พ,ย.63ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์และ สยามดิสคัฟเวอรี่•ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ผนึกกำลังลดครั้งยิ่งใหญ่ยกขบวนสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 90%พร้อมเอาใจนักช้อปด้วย 3 โปรโมชั่นสุดพิเศษได้แก่Black Weekendจัด 2 ช่วง คือ วันที่30ต.ค. 63–1 พ.ย. 63 และ 27 พ.ย. 63 –29 พ.ย. 63อัดความพิเศษ 6 วันเต็ม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 21.00 น.พบกับต่อที่1สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50% พร้อมเสริมทัพความพิเศษจากบัตรM Card และ บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับส่วนลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40%(บัตร M Card รับส่วนลดเพิ่ม 20% /บัตรเครดิต SCB M VISA, SCB, KBANK ,BBL ,CITI , KCC ,KTC และ UOB รับส่วนลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ)รวม ช้อปที่Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart( เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ)ต่อที่2 ช้อปสะสม 5,000 บาท รับคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท(บัตร M Card รับ Cash Coupon 500 บาท และบัตรเครดิต SCB M VISA, KBANK ,BBL และ CITI รับGift Voucher หรือเครดิตเงินคืน500 บาท)รวมช้อปที่ Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart( เฉพาะบัตรที่ร่วมรายการ)Weekend Specialทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (6 พ.ย.63 - 8 พ.ย.63) / (วันพุธ- อาทิตย์ที่11 พ.ย.63-15พ.ย.63)/ (20 พ.ย.63-22พ.ย.63) ทุกชั้นทุกแผนกยกขบวนแบรนด์ชั้นนำจัดโปรลดแรง!!ต่อที่1 รับคืนรวมสูงสุด 900 บาทมอบความพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เมื่อช้อปสะสมครบ 4,000 บาท รับคืนรวมสูงสุด 900 บาท(บัตร M Cardรับ Cash Coupon 300 บาท และ SCB M VISA, KBANK ,BBL และ CITI รับ Gift Voucher หรือเครดิตเงินคืน 300 บาทและบัตรเครดิต/เดบิต UNION PAY รับ Gift Voucher 300 บาท)รวมช้อปที่ Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart)ต่อที่ 2 อัดความพิเศษตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไป ช้อปจ่ายครึ่งเดียว!!ยกขบวนแบรนด์ชั้นนำ อาทิ ESP, ESPADA, JNBY, LILY, MUSE, PORTLAND, RINRATA, C&D, JOUSSE, GSP SPORT, GUYLAROCHE, 1318 STUDIO, MIXX, DAPPER, GUESS, EP, G2000, SARAMANDA ,SABINA , WACOAL , PLAY BOY เป็นต้นช้อปมากจ่ายครึ่งเดียว !!ช้อป 1,000 บาท จ่าย 500 บาท / ช้อป 2,000 บาท จ่าย 1,000 บาท / ช้อป 4,000 บาทจ่าย 2,000 บาท11.11อัดความพิเศษรับวันที่11 เดือน11 จัดโปรแรง 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย.63ช้อปรับคะแนน M Point รวมสูงสุด 22 เท่าต่อที่1มอบความคุ้มค่าสำหรับสมาชิก M Card และบัตรเครดิตSCB M VISAเมื่อช้อปสะสม ครบทุก 3,000 บาท / วัน รับคะแนน M Point รวมสูงสุด 22 เท่า(บัตร M Card รับ M Point11 เท่า และบัตรเครดิต SCB M VISAรับM Point11 เท่า) รวมช้อปที่ Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Martต่อที่2รับความพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกบัตรM Card เพียงใช้คะแนนM Point 11 คะแนน แลกรับฟรี E-Coupon 100 บาท (จำกัด 1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / รวมทุกแผนก) โดยสามารถเข้าไปแลกรับ E-Coupon ได้ที่ M Card Mobile Applicationนอกจาก 3 โปรโมชั่นแรงที่จัดขึ้นเอาใจนักช้อปแล้ว ยังรับความพิเศษจากM CARD และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอีกมากมาย ลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืน/คะแนนสะสมรวมสูงสุด 35% หรือ แบ่งชำระทุกชิ้นทั้งห้างฯ0%นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมกันนี้ยังเอาใจขาช้อป Online ช้อปสบายๆ อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้กับช่องทาง M Chat & Shop และM Card Shop Onlineแจกโค้ดลดเพิ่ม 300 บาท (1 พ.ย. 63 – 30 พ.ย. 63) เมื่อช้อป 5,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นสินค้าแผนก Power Mall, ส่งฟรี เมื่อช้อป 1,500 บาทขึ้นไปเมื่อช้อปผ่าน www.macrdshop.com หรือ แอด Line @Mcardshop•เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บัตรเครดิตเอสซีบี เอ็ม วีซ่า (SCB M VISA) จัดมหกรรมช้อปในศูนย์การค้าลดราคาครั้งยิ่งใหญ่สูงสุด 80% พิเศษ ช้อปครบรับเพิ่มบัตรกำนัลฯ รวมสูงสุด 1,700 บาท ลดจัดหนักทุก ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ตลอดแคมเปญBLACK WEEKEND: สนุกช้อปกับ 6 วันจัดเต็ม ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 63 – 1 พ.ย.63 และ 27 – 29 พ.ย.63ช้อปในศูนย์ฯครบ 5,000 บาท รับบัตรกำนัลฯ สูงสุด 1,700 บาทWeekend Special: ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 6 – 8 พ.ย.63, 13 – 15 พ.ย.63 และ 20 - 22 พ.ย.63 ช้อปครบ 4,000 บาท รับบัตรกำนัลฯ สูงสุด 700 บาท5 วันเท่านั้น 11.11: ระหว่างวันที่ 11 – 15 พ.ย. 63 ช้อปครบในศูนย์ฯ รับ E- Coupon ห้างฯ สูงสุด 650 บาท สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสาขางามวงศ์วาน ช้อปครบรับเพิ่มบัตรกำนัลส่วนลด Muji 300 บาท•ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ ร้านค้าชั้นนำในศูนย์การค้าร่วมจัดโปรโมชั่นลดสูงสุด 90% เมื่อช้อปภายในศูนย์การค้าครบ 50,000 บาท เลือกรับของรางวัลมากมาย ช้อป 200,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ3,000 บาท, ช้อป500,000 บาทรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 18,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์เงินคืนสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตชั้นนำ พิเศษเฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทย ผ่อน 0% นาน 10เดือน ทุกชิ้นทุกแบรนด์ ทั้ง ศูนย์ฯ หรือช้อปครบตามเงื่อนไข รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 2,000 บาท สำหรับสุดยอดนักช้อป 5 อันดับแรก (ยอดสะสม 2 ล้านบาทขึ้นไป) รับสิทธิ์พักที่ Yu Kiroroที่ Kiroro Resort ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน พร้อมกิจกรรม Full board ski activity มูลค่ากว่า 81,000 บาท/วันที่ 6-8 พ.ย.63,11-15 พ.ย. 63,22-22พ.ย. 63 เวลา 12.00 – 15.00 น. เฉพาะบัตรกสิกรไทยช้อป 9,000 ต่อเซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 1,000 บาท / เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000บาท รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร 100 บาท และสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร เพิ่ม 200 บาท ,บัตรเครดิต TMB & TBANK รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารเพิ่มสูงสุด 300 บาทBlack Weekend30 ต.ค.63 – 1 พ.ย.63 และ 27-29 พ.ย. 63 เวลา 14.00 – 21.00 น. ช้อป 200,000 บาท รับบัตรกำนัลสูงสุด 4,500 บาท /เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาท รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร 100 บาท รับเพิ่มแก้ว LocknLockเก็บความร้อน - เย็น และสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต TMB & TBANK รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารเพิ่ม 300 บาท•สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จัดเต็มรับมาตรการช้อปดีมีคืนแคมเปญช้อปร่างพังยกกำลัง2 ระหว่าง 30 ต.ค.- 29 พ.ย.63สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนุนเพิ่มมูลค่าการช้อป มอบ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 700 บาท พร้อมกระหน่ำโปรโมชั่นทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตมากมายพิเศษช้อปภายในร้านค้าแบรนด์ดังในศูนย์การค้าสยามพารากอนครบ15,000บาทขึ้นไป รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 700 บาท,ช้อปในสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 6,000 บาทขึ้นไป รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 400 บาทพิเศษโปรโมชั่นสำหรับร้านอาหารให้อิ่มอร่อยสุดคุ้มทั้งในช่วงแคมเปญอาทิ ทานอาหารครบ 1,000 บาททั้งที่สยามพารากอน และ สยามเซ็นเตอร์ รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์พิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอีกมากมายที่ยกขบวนมาทั้งส่วนลดพิเศษ แคชแบคเครดิตเงินคืน และโปรแกรมผ่อน 0%เพิ่มมูลค่าการช้อปปิ้งด้วย แคมเปญ OneSiamช้อปดีมีคืน วันนี้–1 พ.ย. 63ช้อปครบ 30,000 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ รวบรวมใบกำกับภาษีมาแลกรับทันที Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท จำกัด 1,000 สิทธิ์ โดยสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น ร้านค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขการใช้Siam Gift Card ได้ทางสื่อต่างๆ และ Facebook ของศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่รวมทั้ง Mobile Application และ Line @OneSiam”นางมยุรี กล่าวต่อว่า“ปลายปีนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าชาวไทยที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการช้อปดีมีคืน สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จึงตอบแทนลูกค้าด้วยแคมเปญโปรโมชั่นเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุกการจับจ่ายให้คุ้มค่ามากที่สุด และมั่นใจว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจในฐานะเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นที่ครองใจนักช้อปมาโดยตลอด และสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของร้านค้าแบรนด์ดัง และผู้เช่า สร้างยอดขายเพิ่มในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เป็นแรงผลักดันที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้”นางสาววรลักษณ์กล่าวปิดท้ายว่า“การจัดแคมเปญ “ช้อป ร่าง พัง ยกกำลัง2” ครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่ามาตรการ “ช้อปดีมีคืน”จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากมาตรการครั้งนี้ได้มีการขยายทั้งวงเงินการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000บาท รวมถึงขยายระยะเวลาร่วมรายการมากเป็น 2 เท่า ของมาตรการช้อปช่วยชาติที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีจำนวนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าร่วมโครงการ 10.3 ล้านคน อีกทั้งการจัดมาตรการดังกล่าวอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงสำคัญของกลุ่มธุรกิจรีเทล ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่ามาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ในปีนี้ จะทำให้มีเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 111,000 ล้านบาทดันจีดีพีเพิ่ม 0.33% ตามที่กระทรวงการคลังตั้งเป้าไว้