เซเว่นฯ ขยายตลาด ALL Online

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ยกระดับการบริการ ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ สะดวกครบจบที่เดียว เปิดบริการ ออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) สร้างประสบการณ์ใหม่ในการส่งมอบสินค้าและบริการความสะดวกแก่ทุกชุมชนนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า “ปัจจุบันเซเว่นฯ มีจำนวนสาขารวมกว่า 12,000 สาขา เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ เราจึงมีการเปลี่ยนจาก Food Store มาสู่ All Convenience เพื่อบริการความสะดวกให้แก่ทุกคน “เมื่อมาถึงปี 2020 เมื่อโลกเปลี่ยน เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยน วิถีชีวิตคนเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน คู่แข่งเปลี่ยน การทำธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเมื่อโลกต้องเจอกับมรสุมทางเศรษฐกิจและเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด-19 สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ New Normal หรือ “ความปกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่” นั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วโลก เราเคยมองและวางแผนไว้ว่าสิ่งที่จะทำจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปี แต่ตอนนี้มันลดลงเหลือภายในเวลาไม่กี่เดือน”แต่ในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอ เพราะฉะนั้นเราจึงปรับตัวให้ไวเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้เราเรียนรู้ว่าผู้คนที่เจอปัญหาล้วนหันเข้ามาใช้เทคโนโลยีทั้งสิ้น จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เอง เซเว่น อีเลฟเว่นจึงต้องปรับการให้บริการในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “ออลล์ ออนไลน์” (ALL Online) โดยมีสโลแกน “สะดวกครบ จบที่เดียว” พร้อมทั้งเสริมการบริการ 7-Eleven Delivery จัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าถึงบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่และสะดวกทุกการซื้อสินค้า, สะดวกทุกบริการ, สะดวกทุกที่ และสะดวกทุกเวลา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกชุมชนนอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ซึ่งลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ หรือจะชอปผ่าน 7-Delivery, ALL Online และสินค้าออนไลน์จาก 24 shopping สามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาทในปีภาษี 2563 ตามนโยบายภาครัฐ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563