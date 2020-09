เซ็นทรัลเผยยอดขายออนไลน์ 9.9 พุ่ง 285%

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปิดตัวไปอย่างสวยงามกับแคมเปญ Central Retail 9.9 Double Mega Sale (เซ็นทรัล รีเทล 9 เดือน 9 ดับเบิล เมกา เซล) #ลดไม่เลือกหน้า ที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ซุ่มวางกลยุทธ์รีเทลพลิกวิกฤตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในประเทศ ขนสินค้าลดถล่มทลายสูงสุด 90% ช่วงระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2563 แบบไม่เลือกหน้า ทั้งหน้าร้านและหน้าเว็บ ดันยอดขายทั้งออนไลน์และหน้าร้านในช่วงเวลาแคมเปญขึ้น 70% เมื่อเทียบกับยอดเฉลี่ยในวันปกติของปีนี้ และมียอดสั่งซื้อผ่านบริการ Click & Collect เพิ่มขึ้นถึง 109%ส่วนยอดขายออนไลน์เฉพาะวันที่ 9 กันยายนวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง 285% เมื่อเทียบกับวันเดียวกันปีที่แล้ว สินค้าตกแต่งบ้าน อิเล็กทรอนิกส์ แก็ดเจ็ต และบิวตี้ทำยอดขายสูงสุด ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคตอบสนองกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างความตื่นเต้น หั่นราคาเฉพาะเจาะจงวัน ทำให้ต้องตั้งหน้าตั้งตารอโปรโมชันพิเศษ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา แม้จะเลยเวลาห้างเปิดแล้วหรือไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ตามนายนิโคโล กาลันเต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำตัวจริงเรื่อง “ออมนิแชนเนล” แห่งวงการรีเทล ประเทศไทย โดยเผยว่า “จากจุดประสงค์หลักของแคมเปญ Central Retail Double Mega Sale #ลดไม่เลือกหน้า ที่เซ็นทรัล รีเทล ได้วางเอาไว้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นฟู และช่วยให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้เลือกชอปสินค้าคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว ในราคาสุดคุ้มค่า ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เราได้รับการตอบรับที่น่าพึงพอใจจากลูกค้าอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ด้วยยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นถึง 285% เมื่อเทียบกับวันที่ 9 กันยายน ปีที่แล้ว เพราะนี่คือการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของร้านค้าในอาณาจักรเซ็นทรัล รีเทล และกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงพันธมิตรในเครือ ด้วยสินค้ากว่า 1,000,000 รายการ จากมากกว่า 1,000 ร้านทั่วประเทศ ทั้งหน้าร้านและหน้าเว็บ เน้นการเชื่อมต่อประสบการณ์ชอปปิ้งให้ลูกค้าได้คุ้มค่าแบบดับเบิลตลอดแคมเปญ”ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับ Central Retail 9.9 Double Mega Sale #ลดไม่เลือกหน้า เผยให้เห็นว่า ผู้บริโภคนิยมใช้ช่องทางออนไลน์ในการชอปตลอดวัน ยาวไปจนถึงช่วงค่ำและหลังห้างปิดบริการ มีการนำสินค้าใส่ตะกร้าเพื่อรอวันดีเดย์ที่สามารถซื้อสินค้าในราคาโปรโมชันและแลกคูปองส่วนลด สินค้าตกแต่งบ้าน อิเล็กทรอนิกส์ แก็ดเจ็ต และบิวตี้ เป็นหมวดหมู่สินค้าที่สร้างยอดขายสูงสุดของเซ็นทรัล รีเทล โดยนักชอปส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และ 56% ของลูกค้าที่มีการจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออมนิแชนเนลอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด อีกทั้งเฉพาะวันที่ 9 กันยายนวันเดียวมียอดขายเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น 5 เท่า เมื่อเทียบกับยอดขายเฉลี่ยของวันปกติในปีนี้ คาดว่าปัจจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาที่มองหาความสะดวกสบายภายในบ้านของตัวเองและใช้ประโยชน์จากการจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing และปัจจัยอย่างแบรนด์สินค้าใหญ่ๆ ดังๆ ที่มีการลดราคากว่า 90% เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคยอมควักเงินเพื่อจับจ่ายซื้อของแม้เศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็ตาม“จากความสำเร็จของแคมเปญแรกนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคมองหาสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคา มีการรับประกันคุณภาพการันตีของแท้ 100% มีบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่ Call & Shop, Chat & Shop ที่ LINE Official Account หรือ LINE ของสาขา (LINE Store), Facebook Live, Click & Collect, E-ordering หรือชอปผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง Free Delivery และรับ/คืนสินค้าได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าของเราตอบรับการใช้ส่วนลดจากใบเสร็จหน้าร้าน ไปใช้ลดต่อที่หน้าเว็บไซต์ รวมถึงการสั่งซื้อด้วยบริการ Click & Collect (บริการคลิกสั่งซื้อหน้าเว็บ แล้วไปรับที่หน้าร้าน) เพื่อรับคูปองส่วนลดเพิ่มคูณสอง เป็นอย่างดี” นิโคโลกล่าวแคมเปญ Central Retail Double Mega Sale ประกอบไปด้วยโปรโมชันในแต่ละเดือน โดยเริ่มจาก 9.9 ต่อด้วย 10.10, 11.11, และ 12.12 เน้นลดจัดหนักแบบดับเบิลๆ โดยมีร้านค้าในอาณาจักรเซ็นทรัล รีเทล และกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ซีเอ็มจี (สาขาที่ร่วมรายการ), ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์ และบีทูเอส นอกจากนี้ยังเสริมแกร่งความคุ้มค่าด้วยการผนึกกำลังกับพาร์ตเนอร์ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล นำโดยศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต, และเซ็นทรัลวิลเลจ), เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, เซ็นทารา, The 1, บัตรเครดิตเซ็นทรัล The 1 และดอลฟิน วอลเล็ท