ดรีมทอย จัดงาน "Siam Paragon Presents Bandai Spirits Hobby Exhibition 2020" ฉลองครบ 40 ปี กันพลา ถึง 4 ต.ค. นี้ ณ สยามพารากอน

“Siam Paragon Presents Bandai Spirits Hobby Exhibition 2020”

กันพลา GUNDAM PLASTIC MODEL ของเล่นหลาย ๆ คนในวัยเด็กซึ่งได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่กลายเป็นของสะสมที่มีคอลเล็คเตอร์จำนวนมากให้ความสนใจมาโดยตลอด ล่าสุดยักษ์ใหญ่แห่งวงการ TOY ในเมืองไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายของเล่นและโมเดลสะสมภายใต้แบรนด์ BANDAI จากประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ร่วมกับจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี กันพลา โมเดลกันดั้มพลาสติกชื่อดังระดับโลกจากญี่ปุ่นและตระการตาไปกับกันพลารุ่นต่าง ๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบันมาให้เหล่าสาวกได้ชื่นชมกันอย่างจุใจ พร้อมเปิดตัวกันพลาและโมเดลรุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายบรรยากาศภายในงานผู้บริหารบริษัท ดรีมทอย จำกัด คอยให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิ ธณพร ตันติยานนท์, จิณห์สิญา สีวราภรณ์สกุล, พ.อ.รชต ลำกูล, ปราการ ไรวา พร้อมด้วยแฟนพันธุ์แท้กันพลา ปอร์เช่- ศิวกร อดุลสุทธิกุล และ เติร์ด-ลภัส งามเชวง โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง 4 ตุลาคม 2563 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอนธนพล กิจเลิศไพโรจน์ ผู้บริหารสายการตลาด บริษัท ดรีมทอย จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานว่า “งาน Siam Paragon Presents Bandai Spirits Hobby Exhibition 2020 จัดภายใต้คอนเซ็ปต์ Fun to Build ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของดรีมทอยที่แฟน ๆ รวมถึงคอลเล็คเตอร์ทุกคนตั้งตารอ โดยมีกิจกรรมไฮไลท์มาไว้ในงานมากมาย เริ่มที่แลนด์มาร์คสำคัญของงานพบกับ BUST-UP RX-78-2 GUNDAM ขนาด 3X3 เมตร และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 40 ปี กันพลา ตระการตาไปกับการ HAROPLA MOBILE HARO ที่ผ่านการโมดิฟายจากบิลเดอร์จำนวน 40 แบบ รวมถึง GUNPLA 40th Anniversary บอกเล่าวิวัฒนาการรุ่นต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ Other Characters รุ่นยอดนิยมให้เหล่าสาวกได้ชื่นชมกันอย่างจุใจ พลาดไม่ได้กับกันพลารุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นของปีที่นำมาแสดงและจำหน่ายที่สยามพารากอนเท่านั้น”นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ขนทัพมาเอาใจแฟน ๆ เริ่มที่มุม Model Kit Caravan เป็นพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทดลองต่อกันพลาพร้อมนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึก โดยมุมดังกล่าวนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งแบ่งเป็นรอบ ๆ ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์แบ่งออกเป็น 5 รอบ และวันเสาร์-อาทิตย์ แบ่งออกเป็น 4 รอบ พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้กันอย่างใกล้ชิดกับโมเดลเลอร์ชื่อดังใน GUNPLA Academia มาสอนเทคนิคในการสร้างโมเดลให้มีความสวยงามต่าง ๆ ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ โดยจำกัดรอบละ 20 คนเท่านั้นพบกับการเเข่งขันประกวดกันพลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย GUNPLA 40th BUILDERS CONTEST 2020 เพื่อเฟ้นหาบิลเดอร์หน้าใหม่ในรุ่น Open Course และ Junior Course และประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 4 ตุลาคม นี้ เพื่อรับรางวัลสุดพิเศษจาก Bandai Spiritsสินค้า Limited Item ที่แฟนตัวยงต่างตั้งตารอคอยในปีนี้นำมาให้นักสะสมได้เลือกกันมากกว่า 25 แบบ อีกทั้งยกขบวนสินค้าพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษที่นำมาลดราคาคืนกำไรให้กับแฟน ๆ มือใหม่และคอลเล็คเตอร์จับจองเป็นเจ้าของได้ที่งานนี้เท่านั้น โดยจัดพื้นที่พิเศษ BUILDER SPACE สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงานอีกด้วย