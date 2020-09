“Siam Paragon Thailand Luxurious Vacation Fair” สยามพารากอน จับมือ 140 โรงแรมหรูทั่วไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ขานรับวันหยุดยาว มอบสิทธิพิเศษระหว่าง 24 ก.ย.-4 ต.ค.นี้

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทย ผนึกกำลัง 54 แบรนด์โรงแรมหรูระดับเวิลด์คลาส รวม 140 โรงแรมชั้นนำ ทั่วประเทศ จัดงาน “Siam Paragon Thailand Luxurious Vacation Fair” มอบประสบการณ์การพักผ่อนระดับเวิลด์คลาสพร้อมเชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยแพคเกจที่พัก บัตรรับประทานอาหาร บริการสปา และไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคมศกนี้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันนี้ (24 ก.ย.) มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาด บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “จากผลตอบรับของการจัดงาน Siam Paragon Bangkok Luxurious Staycation Fair ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศอย่างมาก ทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบและพนักงานในระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมียอดเงินสะพัดร่วม 75 ล้านบาท และเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จ พร้อมขานรับนโยบายวันหยุดยาวหลัง ครม.อนุมัติวันหยุดยาว 4 วัน 2 ช่วงในเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม สยามพารากอนจึงจับมือกับโรงแรมระดับเวิลด์คลาสทั่วประเทศอีกครั้งภายใต้ชื่อ “Siam Paragon Thailand Luxurious Vacation Fair” นำเสนอแพคเกจที่พักจากโรงแรมชั้นนำครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ พร้อมบัตรรับประทานอาหาร สปา รวมถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในราคาพิเศษ เพื่อเป็นการเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ท่องเที่ยวในสถานที่สวยงามในประเทศ พร้อมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในราคาที่จับต้องได้ โดยคาดว่าครั้งนี้จะมียอดเงินสะพัดกว่าร้อยล้านบาท ซึ่งถือเป็นการช่วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างมาก”ภายในงานได้รวบรวมโรงแรมหรูหลากสไตล์ทั้งในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 15 แห่ง อาทิ พัทยา ระยอง หัวหิน ภูเก็ต สมุย พังงา กระบี่ นครราชสีมา เชียงใหม่ และเชียงราย เป็นต้น โดยมี 54 แบรนด์โรงแรมชั้นนำ ได้แก่ ได้แก่ 137 Pillars Hotels & Resorts, Anantara, Angsana Resorts and Cassia Phuket, Avani, Banyan Tree, Cape & Kantary Hotels, Cape Dara Pattaya, Celes Beachfront Resort-Koh Samui, Chiva-Som, COMO Point Yamu Phuket, Conrad Hotels & Resorts, Cross Hotels & Resorts, Dusit Thailand, Four Seasons Resort Thailand, Hilton Thailand, Holiday Inn-Vana Nava, Hyatt Regency Hua Hin, InterContinental, Love Andaman, Marriott Thailand, ONXY, Rayavadee, Rosewood Phuket, Sala Hospitality Group, Santiburi Koh Samui, Sri Panwa, Veranda Resort Thailand, V Villas Hua Hin MGallery และ บ้านหาดงาม-เชียงราย Anatara Golden Triangle Elephant Camp & Resort ราคาเริ่มต้น 16,000 บาท, Le Meridien Chang Rai Resort เริ่มต้น 2,999 บาท-เชียงใหม่ Kantary Hills Chiang Mai เริ่มต้น 1,800 บาท, Le Meridien Chang Mai เริ่มต้น 2,999 บาท, Raya Heritage เริ่มต้น 5,500 บาท, Tamarind Village Chiang Mai เริ่มต้น 3,200 บาท, Sala Lanna เริ่มต้น 3,000 บาท-หัวหิน Hilton Hua Hin Resort & Spa – Premium Ocean View ราคา 6,500 บาท , Holiday Inn Vana Nava Hua Hin เริ่มต้น 2,799 บาท, Hyatt Regency Hua Hin เริ่มต้น 4,900 บาท, InterContinental Hua Hin Resort เริ่มต้น 4,000 บาท, Marriott Resort Hua Hin เริ่มต้น 4,600 บาท-ภูเก็ต Kantary Bay Phuket เริ่มต้น 899 บาท, Cape Panwa Phuket จูเนียร์สวีท พร้อมอาหารเช้า เริ่มต้น 1,999 บาท, Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa เริ่มต้น 2,699 บาท, Le Meridien Phuket Beach Resort เริ่มต้น 2,299 บาท, Renaissance Phuket Resort & Spa เริ่มต้น 2,800 บาท-สมุย Conrad Koh Samui-Pool Villa เริ่มต้น 10,900 บาท, Cape Fahn Koh Samui พูลวิลล่า เริ่มต้น 16,000 บาท, InterContinental Koh Samui Resort เริ่มต้น 3,599 บาท, Renaissance Koh Samui Resort & Spa เริ่มต้น 2,999 บาท, OZO Chaweng Samui เริ่มต้น 1,650 บาท, Amari Koh Samui เริ่มต้น 2,350 บาท, SALA Samui Choengmon Beach Resort เริ่มต้น 3,450 บาท, Santiburi Koh Samui ราคา 6,507 บาท/2 คืน-กระบี่ AVANI Ao Nang Cliff Krabi Resort เริ่มต้น 2,200 บาท, Rayavadee Krabi เริ่มต้น 8,000 บาท-เขาหลัก JW Marriott Khao Lak เริ่มต้น 2,899 บาท-พัทยา X2 VIBE PATTAYA SEAPHERE เริ่มต้น 1,499 บาท, OZO North Pattaya เริ่มต้น 1,400 บาท-อยุธยา Kantary Hotel Ayutthaya เริ่มต้น 1,800 บาท-กาญจนบุรี X2 RIVER KWAI เริ่มต้น 5,199 บาท-เขาใหญ่ Kantary Hotel Korat เริ่มต้น 1,800 บาท-บุรีรัมย์ X2 VIBE BURIRAM เริ่มต้น 1,199 บาทนอกจากนี้ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ K-Bank, Citi, Krungsri Credit Card, KTC และ SCB นอกจากนี้ สมาชิก VIZ Card เพียงแสดงใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในงาน 10,000 บาทขึ้นไปรับฟรี Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท สำหรับใช้ขั้นต่ำ 1,500 บาท (จำนวน 500 คนแรก) สำหรับใช้ที่ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้นสัมผัสความสุนทรีย์แห่งการพักผ่อนระดับเวิลด์คลาสกับโรงแรมหรูทั่วประเทศได้ในงาน “Siam Paragon Thailand Luxurious Vacation Fair” ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ตุลาคมนี้ ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-8000 หรือ FB: SiamParagon