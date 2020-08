เอ็ม บี เค จับมือกลุ่มทรูยกระดับสมาร์ทรีเทล ส่งหุ่นยนต์อัจฉริยะคุมเซฟตี้

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือกลุ่มทรูดึงอัจฉริยภาพ True5G ยกระดับสมาร์ทรีเทลส่งหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ดูแลความปลอดภัยลูกค้า เสริมทัพด้วยสมาร์ทโฟน พร้อมซิมทรูมูฟ เอช เชื่อมโยงดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ให้ร้านค้ามอบสิทธิประโยชน์ลูกค้าเอ็ม บี เค แอปพลิเคชันเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือกลุ่มทรู นำเทคโนโลยี 5G เสริมแกร่งธุรกิจค้าปลีกยุคดิจิทัล นำนวัตกรรมสุดล้ำเสริมบริการภายในห้าง ตอบโจทย์การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในยุค New Normal ประเดิมใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะ "True5G Temi Connect & Carebot" ยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการภายในศูนย์การค้า พร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล์การชอปปิ้งยุคดิจิทัล ด้วย สมาร์ทโฟน พร้อมซิมทรูมูฟ เอช ให้ร้านค้าต่างๆ ใช้ในการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกค้าสมาชิกผ่าน เอ็ม บี เค แอปพลิเคชัน ชอปปั๊บ รับแต้ม แลกรับสิทธิพิเศษมากมาย มั่นใจช่วยสนับสนุนกิจกรรมการตลาดและสร้างยอดขายให้แก่ร้านค้า ตลอดจนสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการเอ็มบีเค เซ็นเตอร์นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กล่าวว่า “ธุรกิจค้าปลีกต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคยุค New Normal หันมาให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะที่ดีของสถานที่ ร้านค้า และสินค้า สุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว ดังนั้น เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จึงมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายสบายใจและมีความสุขในการชอปปิ้งในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้า และ พนักงาน ควบคู่กับการวางแผนสนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางการตลาดให้ร้านค้าสามารถสร้างยอดขายได้ ล่าสุด ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การชอปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยร่วมกับ กลุ่มทรู ผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลครบวงจร นำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจค้าปลีกยุคดิจิทัล สอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะ "True5G Temi Connect & Carebot" เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย True5G เข้ามาให้บริการภายในศูนย์ พร้อมด้วย “สมาร์ทโฟนและซิมการ์ด ทรูมูฟ เอช” ให้ผู้ประกอบการร้านค้าใช้อำนวยความสะดวกในการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ลูกค้าสมาชิกเอ็ม บี เค แอปพลิเคชัน เช่น การทำรายการสะสมคะแนน การทำรายการแลกคะแนนเป็นส่วนลดรับสิทธิพิเศษมากมาย ตลอดจนการทำโค-โปรโมชัน (Co-Promotion) เพื่อมอบประสบการณ์การจับจ่ายสุดคุ้มค่า สร้างความประทับใจสูงสุดให้แก่ผู้มาใช้บริการ ภายใต้แนวคิด ชอปปั๊บ รับแต้ม แลกรับสิทธิพิเศษนายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งใจกลางเมือง มีสินค้าหลากหลายที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี โดดเด่นด้วยสินค้าไอที โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ มอบความไว้วางใจให้กลุ่มทรูเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อนำนวัตกรรมล้ำสมัยมาร่วมสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งที่สนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจในทุกย่างก้าว โดย กลุ่มทรู พร้อมนำศักยภาพการให้บริการสื่อสารและดิจิทัลครบวงจร ร่วมสนับสนุนการบริการของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ก้าวสู่สมาร์ทรีเทลเต็มรูปแบบ ด้วยอัจฉริยภาพของ True5G ที่จะพาคนไทยก้าวสู่ “ชีวิตอัจฉริยะ” ที่เป็นจริงแล้วไปด้วยกัน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์การชอปปิ้งวิถีใหม่ในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่ให้ทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในสุขภาพและการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเชื่อมโยงบริการด้านดิจิทัลต่างๆ เข้ากับการชอปปิ้งได้อย่างลงตัว เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ในโลกใหม่ของธุรกิจค้าปลีกผ่านอัจฉริยภาพของ True 5G World of Retail ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ที่ให้บริการภายในศูนย์การค้า และที่ร้านทรูชอป ชั้น 4 ตลอดจนสมาร์ทโฟนและซิมทรูมูฟ เอช พร้อมติดตั้ง MBK Merchant Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการตลาดต่างๆ ของศูนย์การค้า ทั้งนี้ กลุ่มทรูจะต่อยอดความร่วมมือกับเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการด้านดิจิทัลต่างๆ ของกลุ่มทรู อาทิ TrueID และสิทธิพิเศษจาก TrueYou รวมถึงแอปฯ TrueMoney Wallet ที่เชื่อมโยงเข้าสู่สังคมไร้เงินสดให้ลูกค้าใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ มั่นใจว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประสบการณ์ในโลกของการชอปปิ้งวิถีใหม่ และเสริมให้เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นสมาร์ทรีเทลที่มอบทั้งความประทับใจและความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าได้ดีที่สุด”“เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มั่นใจว่าความร่วมมือกับกลุ่มทรูในครั้งนี้จะเสริมสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และมอบความคุ้มค่าในการชอปปิ้งภายใต้แนวคิด ชอปปั๊บ รับแต้ม แลกรับสิทธิพิเศษ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการใช้บริการภายในศูนย์การค้า ทั้งจากการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ เข้ามาให้บริการ รวมถึงแคมเปญ MBK Let’s move on ชวนทุกคนไปต่อ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ผ่านมาตรการคัดกรอง มาตรการป้องกัน และมาตรการความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ตลอดจนการรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration – SHA) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำขึ้นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครื่องการันตีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ” นายสมพลกล่าวสรุป